Primer destapado rumbo al 2024

El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Mario Peraza Ramírez, está a favor de las alianzas y coaliciones para las elecciones de 2024 y desde hoy se apunta como aspirante a la gubernatura de Yucatán.

Ya planteó a su directiva nacional y estatal del PVEM tres opciones para competir por la gubernatura de Yucatán: en la coalición electoral “Juntos hacemos historia” integrada por Morena, Verde y PT; competir solo por el Verde, o con la alianza Verde-PT.

Diario de Yucatán pidió la opinión del diputado federal Peraza Ramírez sobre las distintas visiones de las alianzas planteadas por el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín, que consideró que la alianza debe de ser con los ciudadanos no con las cúpulas de los partidos, y del senador del PAN Damián Zepeda, quien declaró recientemente que las alianzas con el PRI no funcionarán y su partido tendría mayor posibilidad de triunfo electoral si compite solo.

“Estoy a favor de las alianzas y coaliciones, soy diputado federal por una coalición que demostró ser ganadora”, señaló en entrevista con Diario de Yucatán.

“Hay de coaliciones a coaliciones, no hay que perder de vista que en el Partido Verde siempre hemos ido en alianza con otras fuerzas políticas. Aquí en Yucatán el Verde ha competido solo, como es mi caso que en 2018 competí solo para el PVEM por la alcaldía de Motul, quedé como segundo lugar. En 2021 mi partido me dio la oportunidad de encabezar la candidatura por el Distrito II federal y la gané. Hoy hay otras fuerzas políticas que han sido antagónicas desde siempre y forman una alianza, ellos sabrán si su militancia lo pide o ellos saben por qué lo hacen”.

El diputado federal Mario Peraza Ramírez ya planteó a la directiva de su partido su deseo de competir por la candidatura a la gubernatura de Yucatán en 2024

Mario Peraza Ramírez recordó que el PVEM tiene una alianza legislativa con Morena y el PT, “pero el Verde sabe ganar elecciones, como es el caso de San Luis Potosí”, donde ganó la gubernatura.

En su caso particular, el Verde lo propuso como candidato a la diputación federal de la coalición “Juntos hacemos historia” y podría repetirlo, pero en la gubernatura. Aunque vota en la Cámara de Diputados las propuestas de Morena, él sigue firme como militante desde 2017 y es legislador del Verde Ecologista.

“Tenemos nuestro corazoncito”

“Estoy de acuerdo que la mayor alianza es con el ciudadano, es el que le da viabilidad a cualquier proyecto político, pero no hay que perder de vista que también somos ciudadanos, tenemos nuestro corazoncito y cualquier aspiración que se tenga, tiene que ir de la mano con los partidos políticos”, señaló.

“Respeto la opinión del senador Ramírez Marín, él fue candidato de una coalición para la alcaldía de Mérida (PRI-PRD), no sé cómo estuvo ese tema, ya él sabrá cómo le fue con ese partido”, indicó. “Nosotros estamos trabajando para que en su momento, el Verde tenga un papel protagónico en la siguiente elección rumbo a la elección federal y local de 2024”.

Lo que sabe es que la dirigencia del Verde trabaja para que a nivel federal se mantenga la coalición “Juntos hacemos historia” entre los partidos Morena-Verde-PT, pero a nivel local el presidente estatal Harry Rodríguez (Botello-Fierro) tendrá la decisión que considere que sea lo mejor para el partido.

El diputado federal Mario Peraza dijo que nadie debe olvidar que en la elección local de 2021, el Verde fue solo en algunas posiciones y no les fue nada mal. El PVEM ganó 4 ayuntamientos, una diputación local y la suma de todos los votos les dio para tres diputados federales, dos de elección y uno plurinominal. Es decir, en términos efectivos, el Verde es un partido que electoralmente consigue los resultados que se traza.

Mario Peraza: tres vías para busca la gubernatura de Yucatán

“Hay que entender que mi distrito abarca 36 municipios, la cabecera es puerto Progreso, y ganamos la elección por más de 10 puntos porcentuales, con una diferencia cercana a los 22 mil votos. Las mismas encuestas que me mencionan como posible candidato a la gubernatura, me situaron en tercer lugar en esa elección de diputados y terminamos ganando. Demostramos que sabemos ganar elecciones. Cuando revisamos a fondo los resultados de los partidos que compitieron con los que me postularon, nos dimos cuenta que Morena tenía un potencial de 40,000 votos en el Distrito II y lo elevamos a 66,000, conservamos los votos del Verde y aumentamos un poco los votos del PT, con operación gané el distrito”, apuntó.

“Tampoco debo perder de vista que soy diputado federal por el Verde Ecologista, soy militante del PVEM desde 2017 y tendré que esperar si el partido hará coalición o no en la elección local”, señaló.

“Yo he hablado con mi dirigencia nacional y estatal del PVEM que estoy interesado en la candidatura por la gubernatura, si arman una coalición les pedí que me consideren como propuesta del partido para encabezarla; si el Verde determina competir solo también pedí que me consideren como candidato a la gubernatura, por estas dos vías aspiro por la candidatura. Por ello estoy trabajando y dando resultados. Solo hice una propuesta en mi campaña para la diputación, que era apoyar las iniciativas del presidente López Obrador y hasta el momento cumplo lo que le ofrecía a nuestros electores”.

También reveló que no descarta una alianza entre el Verde y PT, lo cual depende de las directivas estatales. Sin embargo, como tiene buenas relaciones con las directivas nacional y estatal del PT, les manifestó su interés de competir por el PT o en una coalición Verde-PT. Así, son tres opciones que tiene para competir por la gubernatura.

“Yo estoy listo, lo que decidan las directivas”, reiteró.

¿Huacho (Joaquín Díaz Mena) está mejor posicionado como candidato por Morena y la coalición “Juntos hacemos historia”?, se le planteó.

“Sí, no hay que perder de vista que un delegado del Bienestar tiene de 30 a 35% de aceptación en las encuestas que no se publican, pero también hay que ver que la elección en Yucatán será muy competida, hay que ver si PAN-PRI-PRD van juntos en la elección de Yucatán o va solo el PAN o van juntos PAN-PRD, a ver cómo se dan los escenarios futuros y ver también quién garantiza a la coalición izquierdista ganar la elección”, apuntó Mario Peraza Ramírez

“Sabemos que hay candidatos que ya llegaron a su tope, hay candidatos que le pueden sumar votos a la coalición, le dará los votos que le falta a la coalición para que gane. Si decide el Verde ser parte de la coalición en Yucatán, tenemos claro que habría que sumar votos a Morena para que gane la gubernatura. Si el Verde decide ir solo, ya estamos trabajando junto con el comité estatal del Verde para tener buenos perfiles en los municipios y en cada distrito local para ser competitivos”.

Yucatán se cuece aparte

Mario Peraza Ramírez reiteró que el compromiso como legislador de la coalición “Juntos hacemos historia” es hacer lo que esté en sus manos para que el bloque de izquierda mantenga la Presidencia de la República y para dar continuidad a este gobierno autodenominado de la república progresista.

¿Hay otro aspirante por el Verde?, se le preguntó.

“Son varios los que han manifestado su intención de ser candidatos del Verde en coalición con Morena, pero si el Verde va solo en la elección a gobernador, soy el único que ha manifestado a los comités nacional y estatal del partido la intención de competir solo”, dijo.

Se rumora que Mauricio Sahuí Rivero (PRI) podría ir por el Verde...

“No he conversado con Mauricio, sería un buen cuadro, pero él está en la tónica de una gran alianza. Yo como militante del Verde, podría competir sin la coalición, es la diferencia que tenemos entre los dos, él sí va, pero con una gran alianza; yo sí voy solo, con el Verde o como coalición como propuesta del Verde, vamos a construir una propuesta que sea lo mejor para los yucatecos”, indicó.

“No hay que perder de vista que Yucatán es el orgullo de México, somos un estado muy seguro, tenemos un buen gobernador (Mauricio Vila Dosal, del PAN), pero nada más que el gobernador no estará en la boleta para 2024. Los yucatecos nos cocemos aparte, no hay que olvidar nuestra tradición democrática y de alternancia, desde 1967 los yucatecos hemos dado muestras de alternancia cuando se reconoció el triunfo de Correa en la alcaldía (Víctor Correa Rachó, primer alcalde del PAN en Mérida en la década de los años 1960), Yucatán es el fruto de esta tradición democrática. Como militante y diputado del Verde voy a sumarle a esta tradición y vocación democrática que tenemos los yucatecos”.

Morena no está listo aún para ganar la gubernatura en Yucatán

Mario Peraza Ramírez reconoció que la elección de gobernador en Yucatán será muy competida: “Quienes están de manera seria en la política tienen números y encuestas en sus manos que demuestran que la elección no será fácil de ganar. Quien diga que Morena está listo para ganar la gubernatura, no es cierto”.

Los aspirantes tienen que trabajar y dar resultados a la gente y él sí aspira a encabezar la coalición “Juntos hacemos historia” que integran Morena-Verde-PT. Sin embargo, esto de la candidatura se sabrá cuando llegue el momento, haya acuerdos entre las directivas y sobre todo cuando se analice qué candidato le daría el empujón a Morena para que gane la elección de gobernador.

“Es un tema de resultados, si revisamos los últimos resultados de Morena en Yucatán vemos que en 2015 no ganó ningún distrito; en 2018 ganó un distrito federal al PAN, pero en los tribunales; en 2021 ganó dos distritos electorales federales, uno, en el V Distrito con los votos del Verde y del PT, y el Distrito II donde gané. Con los votos ganados solo como Morena, más los votos del Verde y del PT, potencializamos la votación a favor de Morena”, explicó. Así quedaron los distritos federales tras la elección de 2021: Mario Peraza encabezó la coalición "Juntos hacemos historia" en el Distrito II

“Crecimos la votación de Morena en mi distrito, al final de cuentas, los triunfos electorales se van construyendo con tiempo, con cercanía con la gente y con resultados. Para muchos quizá fue una sorpresa que yo ganara el distrito II, pero llevo cerca de 20 años trabajando esta demarcación, apoyo a varios personajes de ese distrito electoral y en 2006 tuve la oportunidad de coordinar la campaña de Andrés Manuel (López Obrador) en este distrito. Tengo muchos amigos que han competido en este distrito, siempre hemos estado allá y no fue complicado invitarlos al proyecto”.

Afirmó que esta presencia en el Distrito II le permite aparecer en las encuestas para la elección de gobernador, tiene amigos por todos lados y continúa su trabajo proselitista para cuando llegue el momento de que el Verde lo proponga como candidato de la coalición, como candidato único de su partido o de otra alianza con el PT.

¿Sí puede el PVEM competir solo por la gubernatura?, se le insistió.

“Ya ganamos con nuestros votos, tenemos 3 diputados federales, 4 alcaldes y un diputado local. Nuestros aliados Morena con sus votos tienen 7 alcaldes, un diputado federal y 4 diputados locales, uno de mayoría y 3 pluris”, destacó. “Los que conocemos de rentabilidad y efectividad política, sabemos que el Partido Verde Ecologista se focaliza, trabaja y saca resultados”.

El legislador federal reiteró que él está listo para encabezar la candidatura al gobierno del estado de Yucatán, el Verde tiene el reto de sumar votos en la gran elección del 2024 para que la coalición “Juntos hacemos historia” se mantenga en la presidencia de la república y tenga mayoría en las cámaras de diputados y senadores.

Ligas con la mafia inmobiliaria

Cuando menos desde hace tres años Diario de Yucatán ha publicado que Mario Peraza Ramírez ha estado implicado en las operaciones atribuidas a una mafia inmobiliaria que opera lo mismo en la costa que en municipios del interior del estado.

Diario de Yucatán publicó en junio del año pasado que el legislador de la coalición PVEM-Morena-PT y dos exalcaldes priistas se apoderaron ilegalmente de por lo menos 10,594 metros lineales de playa en Dzilam Bravo y Celestún, en 2016, con un valor mínimo de 2,118 millones de pesos, en lo que se considera el mayor fraude inmobiliario conocido hasta ahora en la historia de Yucatán.

En Seyé, por ejemplo, ha respaldado a líderes de ejidatarios que se han confabulado en una operación de tráfico ilegal de los fundos legales. En una de esas operaciones los directivos ejidales cambiaron el destino de 7,502 hectáreas de tierras de uso común al área de asentamiento humano, por lo que crearon 1,195 solares. De éstos, un grupo de inversionistas meridanos “avecindados” recibieron unos 250 solares equivalentes a 1,529 hectáreas aproximadamente, las mejor ubicadas, y familiares de los líderes se apropiaron de 60 solares y 307 hectáreas.

En septiembre del año pasado, en una entrevista con el Diario, el diputado Peraza negó las acusaciones que lo vinculan con la “mafia inmobiliaria de la costa” yucateca y pidió a las autoridades “investigar todo” este caso.

“Estoy de acuerdo con que se investigue todo”, porque, dijo, “está a toda ma... que solo le tiren al negro, aunque yo sea un eslabón, el más chiquitito, de la cadena alimenticia”, expresó.

