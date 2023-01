Vecinos de Ciudad Caucel II señalan falta de servicios públicos

El inicio de la construcción del centro “Casa Otoch”, el miércoles pasado, representa una esperanza para vecinos de los fraccionamientos Alessia II y Paseos de Caucel, quienes desean que por esa obra estatal dejen de padecer deficiencias en los servicios públicos.

Ambos asentamientos colindan con lo que será el centro de asistencia social para niños y adolescentes en Ciudad Caucel II.

Sus habitantes se quejan, entre otras cosas, de la falta de seguridad y alumbrado público, existe escasez de agua potable y un mal servicio de recolección de basura que genera tiraderos clandestinos.

“Lo que tienen que ver es el servicio de la basura que nos ofrecen, porque pasan cuando quieren y se llevan lo que quieren”, dice Selene Jure, vecina de la calle 37 con 118 del fraccionamiento Alessia II, en Ciudad Caucel II.

También les afecta el mal servicio de agua potable. “Pasamos hasta cinco días sin agua, y sobre todo (la falta) de iluminación (en las calles) y seguridad”, añadió Selene.

“Está terrible la situación que vivimos, tanto por la basura como por (la falta de) el alumbrado público y la escasez de agua (potable), que ya reporté y no han hecho caso”, señala Wendy Montero, vecina de la calle 39 con 114 de Caucel II.

“Hay luces quemadas que no sirven; si pasa una bicicleta solo se ve por las luces de los coches, es feo ver cuando se bajan del camión las personas tienen que andar con las linternas de sus celulares porque no se ve nada”, añade.

“Nos tienen olvidados, esperamos que con la nueva construcción aquí cerca mejoren también nuestras condiciones (de vida)”, comenta la vecina.

En un recorrido por el rumbo, residentes afirman que han realizado reportes por la falta de agua.

Ante la falta de respuesta, han buscado la manera de aplicar remedios para paliar la situación, desde mandar a instalar tinacos-cisterna hasta recolectar el agua de lluvia en cubetas.

Algunos sí han recibido respuesta ante los problemas de escasez de agua, pero ha sido la misma: “Tomaremos en cuenta su reporte”. En el caso del alumbrado público, la respuesta es muy parecida.

Respecto a la inseguridad, consideran que las autoridades les han quedado a deber porque cuando reportan algún incidente no acuden a tiempo y los robos están a la orden del día.

María Esther Zubieta, vecina de la calle 114 entre 29 y 27 del fraccionamiento Paseos de Caucel II, recuerda que le forzaron la cerradura de su casa a plena luz del día mientras ella y su esposo se encontraban en sus respectivos trabajos. Los ladrones se llevaron televisores, celulares, cargadores, alhajas…

María Esther dice que reportó el robo a las autoridades y sigue en espera de que procedan.

Al igual que ella, otros vecinos han sido víctimas de robos de bicicletas, computadoras, tanques de gas e incluso los cables de las instalaciones eléctricas.

Falta de transporte en Ciudad Caucel II

Entre otras cosas han intentado establecer grupos de policía vecinal por cada calle, pues no tienen atención de la Policía Estatal.

Otra situación que padecen en Ciudad Caucel II es la falta de paraderos, lo cual en algunos casos los obliga a esperar y abordar o descender de los autobuses en plena calle, a pesar del riesgo de ser atropellados.

El problema es que en algunas esquinas y camellones hay tiraderos de basura que nadie recoge.

Iras Medina, vecina de la calle 45 con118 de Paseos de Caucel, nos comparte el temor que siente cuando regresa a su hogar.

“En la noche no hay alumbrado, no hay señalamientos, los camiones te bajan y suben donde pueden porque no hay paraderos, los que llegamos tarde tenemos que ir con la luz del celular para ver nuestro camino”, dice.

Por eso, esperan que haya alguna mejoría en los servicios al ser vecinos de “Casa Otoch”, obra en que el gobierno del Estado invertiría más de $153 millones, según se anunció el pasado miércoles 25.— VANESA ARGÁEZ CASTILLA