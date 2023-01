Elecciones en Yucatán 2024: PEVM, PT y Morena Yucatán, ¿con o sin alianza?

Los tres partidos políticos que forman la coalición Juntos hacemos historia mantienen cierta distancia en Yucatán, porque sus directivas todavía no platican ni definen si competirán juntos en la elección estatal de 2024.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que el diputado federal Mario Peraza Ramírez ha manifestado a la directiva local su interés de ser el candidato a gobernador de Yucatán en el próximo proceso electoral.

El director de la comisión estatal del Partido del Trabajo, Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio, informó que al PT Yucatán no le ha solicitado ser su candidato a la gubernatura, pero tiene muy buenas relaciones con el legislador y sabe que se lleva muy bien con el también diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña.

“Fuimos en coalición con el compañero Mario Peraza en la elección de 2018 (cuando compitió por la alcaldía de Motul) cuando él fue candidato del Verde”, recordó.

Los tres partidos políticos que forman la coalición “Juntos hacemos historia” mantienen cierta distancia en Yucatán, porque sus directivas todavía no platican ni definen si competirán juntos en la elección estatal de 2024.

El diputado federal del PVEM Mario Peraza Ramírez se pronunció a favor de las alianzas y coaliciones para las elecciones de 2024 y desde ahora se apunta como aspirante a la gubernatura de Yucatán por la coalición “Juntos hacemos historia”, integrada por Morena, Verde y el PT; por su partido PVEM; o por una alianza PT-Verde, como publicó el Diario.

El presidente del comité estatal del PVEM, diputado local Harry Rodríguez Botello Fierro, informó que el diputado federal sí le ha platicado que tiene interés de participar como candidato a la gubernatura, el partido lo toma en cuenta, pero así como el legislador federal del Verde está interesado en esa candidatura, también hay otros actores políticos.

“Seguramente los escucharemos y respetaremos el trabajo que realizan”, dijo.

Se le preguntó si entre esos otros actores interesados está Mauricio Sahuí Rivero, quien compitió por el PRI en 2018 y perdió ante el actual gobernador panista Mauricio Vila Dosal.

“Hemos platicado con Mauricio Sahuí, él tiene grandes amigos en la dirigencia nacional y tenemos coincidencias”, respondió. “Es alguien que aspira a tener una oportunidad en un cargo, tanto él, como Mario, son válidas sus aspiraciones, pero no estamos en definición de candidaturas en estos momentos, hay que esperar los tiempos”.

Candidatos a gobernador, en evaluación

Harry Rodríguez dijo que todos los actores políticos que tienen aspiraciones serán evaluados en su momento para determinar quiénes son los mejores perfiles si deciden competir solos, es decir, sin la coalición o alianza con otros partidos.

“El Verde no ha formalizado la alianza (con Morena y el PT), no sabemos qué va a suceder, no sabemos si vamos a competir solos en 2024”, señaló.

“En el Verde siempre estaremos abiertos para cualquier cuadro y son válidas las aspiraciones de cualquier político o ciudadano”.

Recordó que el Verde Ecologista compitió solo en Yucatán en la elección estatal de 2021 y mantuvieron la coalición en la elección federal. En ningún municipio yucateco compitieron en alianza con otros y le fue muy bien porque la alianza la hicieron con los ciudadanos.

En el ámbito federal el PVEM sí fue en alianza con Morena y el PT y formaron una coalición potente que le dio dos diputaciones federales y una plurinominal.

“Tenemos muy buenas relaciones con la directiva de Morena en Yucatán, hemos hablado de temas políticos, pero no de una posible alianza y ni sobre quién podría encabezar algún cargo”, dijo.

“Ahorita todos los actores políticos tienen que estar centrados en el trabajo que les encomendaron en las urnas y esperar los momentos que los dirigentes tomen sus decisiones, hay que esperar los tiempos”.

También se pidió la opinión del Partido del Trabajo en Yucatán sobre las aspiraciones del diputado federal Mario Peraza y por medio del director de la comisión estatal, Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio, informó que al PT Yucatán no le ha solicitado ser su candidato a la gubernatura, pero tiene muy buenas relaciones con el legislador pvemista y sabe que se lleva muy bien con el también diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña.

"Tenemos buenas relaciones con él, pero no ha habido una comunicación directa y franca sobre sus aspiraciones con el PT. No estamos cerrados a ninguna alianza, sabemos que debe prevalecer la unidad, son tiempos complicados en la política, si no prevalece la unidad será más complicado. Con unidad entre los partidos (Morena, Verde y PT) vamos a hacer grandes cosas. Ya se vio los resultados cuando no fuimos en coalición".

Pedro Rosas Villavicencio reiteró que el PT en Yucatán no está cerrado a las diferentes opciones, pero pugnarán porque se mantenga la alianza para que avancen en unidad. El PT tiene una relación cordial con el Verde Ecologista que se ha sumado a la coalición a nivel federal, pero ojalá que aquí en el Estado logren permear esa coalición entre los tres partidos.

Abiertos a formar alianzas políticas

“Aquí en Yucatán es donde falta que llegue la cuarta transformación”, dijo.

“No estamos cerrados de que el PT vaya en coalición con el Verde, pero creo que está muy verde el asunto para competir solos. Debemos avanzar en la alianza, estamos en pláticas con Morena, hoy por hoy, no se podría asegurar esta alianza con el PT, no hay claridad para avanzar en 2024 como coalición”, recalcó.

El dirigente petista en Yucatán, cuyo hermano Francisco es el titular de la Coordinación Estatal del PT, confió que este partido tiene acercamiento con otros actores políticos que quieren encabezar la coalición “Juntos hacemos historia”, pero lo que debe prevalecer es que el candidato tenga un buen perfil político, que cumpla con las expectativas de la ciudadanía, que mucha falta le hace a Yucatán y por parte del PT buscará la mejor opción, ya sea solo, en candidatura común o la alianza entre los tres partidos que forman “Juntos hacemos historia”.

“Ya vimos qué sucedió en Coahuila ahora en la selección de candidatos, Morena pone a un candidato que no es bien visto por la sociedad, estamos por irnos con nuestros candidatos en ese estado. No así en el Estado de México donde seguramente vamos avanzar. Aquí, buscaremos buenos perfiles, con buena proyección con la gente, no solo con el partido, para que sea un buen gobernador”.

Rosas Villavicencio no descarta que el PT pueda postular al diputado federal Peraza Ramírez porque está abierto a cualquiera posibilidad, pero todavía no pueden tomar decisiones porque están en están en pláticas y con esa definición partidaria sobre alguna posible alianza.

“Nosotros pugnamos por esta alianza que llevó al presidente López Obrador a la presidencia de la república. Es lo más conveniente para nosotros y para Yucatán, ya dimos muestras en la reciente campaña en Quintana Roo donde fuimos juntos y Mara (Lizama) arrasó en la votación”, indicó. “Fuimos en coalición los tres partidos. En Yucatán en 2021 cada quien fue por su lado, Morena solo ganó una diputación local de mayoría, perdieron muchos municipios que se habían ganado con la coalición. El PT ganó tres municipios en Yucatán que está gobernando y varios regidores. Al Verde no le fue tan bien tampoco, si avanzamos en unidad podemos hacer más cosas grandes. Vamos a pugnar por la unidad y la alianza, estamos abiertos para cualquier planteamiento y esperemos que Mario Peraza tenga la confianza en el partido.

A nivel estatal el diputado federal no ha planteado de manera formal que quiere ser el candidato del PT, pero estamos al pendiente. Sí tenemos reuniones con otros actores políticos que han levantaron la mano, esperaremos la definición de Morena para definir el perfil que competirá por la gubernatura”.

¿El PT podría ir solo a la elección estatal de 2024?, se le preguntó.

“Claro, es la idea que podamos avanzar en unidad en lo federal y lo local, depende de las condiciones, depende de lo que nos propongan los aliados”, respondió. “La legislación local nos permite competir en algunas partes y en otras no, pero se trata de avanzar en unidad, respaldarnos unos a otros donde la caballada este flaca”.

Entre los otros actores políticos con los que mantienen contacto son Huacho Díaz, actual delegado federal de Programas Sociales; y Rogerio Castro, secretario general del Infonavit. Sin embargo, el dirigente petista insistió que faltan muchas definiciones para apoyar a alguno en concreto.

“No ha habido un acercamiento para definir sobre la coalición Juntos hacemos historia respecto a Yucatán”, dijo. “En el tema electoral no se ha tomado acuerdos y el respeto a los partidos es la paz. Estamos en espera que resuelvan sus diferencias, la dirigente de Morena esta impugnada (Alpha Tavera), no hay certeza, esperemos que se resuelva pronto su caso para avanzar en la coalición. En el PT ya estamos definidos, ya estamos trabajando con nuestras estructuras, ya echamos a andar la maquinaria, queremos un partido de 365 días, aún con la pandemia del Covid siempre andamos en las comisarías y municipios dando asesorías en forma gratuita, estamos en capacitación electoral y esperando la definición de los partidos aliados”.

Se pidió una entrevista y se mandó las preguntas a la dirigente de Morena, Alpha Tavera, sobre este tema, pero hasta el cierre de esta información no había respondido.