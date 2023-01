Rinden homenaje y ofrenda floral a los vendedores

La asociación civil Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mérida (Evmmac) ofreció ayer lunes un homenaje a los vendedores del mundo en el monumento dedicado a estos trabajadores, en la avenida Itzaes con calle 65.

Frente a empresarios y ejecutivos se colocó una ofrenda floral, en homenaje a los cientos de miles de personas que se dedican a la venta y a los ejecutivos en ventas, en el Día del Vendedor.

Momentos antes de ello José Roberto Salazar Marente, presidente de Evmmac, dirigió un mensaje.

En tiempos muy lejanos, recordó, los egipcios, los asiáticos y otros antiguos comerciantes recorrían mares y kilómetros de tierra para vender. En ese entonces se les conocía como mercaderes, en la modernidad se les llama vendedores.

Ejecutivos de Ventas nació en los años 60 por iniciativa de empresarios conscientes de que había que capacitar al vendedor que tenía que cargar un portafolio y su lista de precios.

A iniciativa de Carlos Magaña se fundó, con otros empresarios, la Asociación de Ejecutivos de Ventas.

Después de tantos años, expuso, desde 1988, Ejecutivos en Ventas sigue rindiendo homenaje al motor de la vida en el mundo, al motor de las ventas, por medio de los vendedores que hoy están en una modernidad de sistemas electrónicos.

Es por todos sabido que empresarios y creadores de trabajo necesitamos todo el tiempo que nuestro personal esté perfectamente capacitado para competir, indicó.

Afortunadamente nuestro estado, comparado con otros estados de la República, esto se ha comentado en todos los medios y las mesas de la tertulia, tenemos un ambiente pacífico y eso ayuda a que las autoridades puedan traer nuevas fuentes de trabajo mediante empresas nacionales e internacionales.

Esto hace también que en el estado crezca la necesidad de tener personal más capacitado. También subrayó que los vendedores hacen que la economía crezca.

Según dijo, en la pasada pandemia vieron cómo la economía no pudo o no debía morir, se vio a amas de casa vendiendo artículos y servicios, incursionando en un mercado que no pensaron.

En el evento también estuvo Mario Martínez Laviada, oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida, en representación del alcalde Renán Barrera Concha, con un mensaje alusivo.

También contaron con la presencia de los Ejecutivos Distinguidos: Juan José Abraham Achach, Alfredo Castellanos Zoreda, José Emir Yza Villanueva y Rafael Correa Encalada.

Después, en el hotel Victoria tuvieron una ceremonia de Consejo y homenaje socios fallecidos: Carlos Magaña Rivero, Hernán Padrón Mangas, Marcos Álvarez Lara, Humberto Sánchez Rodríguez, Álvaro Ancona Sánchez, Joaquín Molina Solís, Jorge Cervera Palma, Hernán Narváez Tinah, José Molina Marín, Gelasio Luna y Luna, José Ferráez Padilla, Jorge Sierra Meléndez, Jorge Cámara Luján y Carlos Roberto Barrera Jure.

En mayo entregarán reconocimiento al Ejecutivo Distinguido 2023.

Información de la asociación indica que Evmmac fue fundada en 1969 en Mérida y tiene el honor de ser, junto con EVM Ciudad de México, los pioneros a escala nacional.

En 1935 tiene su origen en Nueva York, Estados Unidos, con el nombre de Sales and Marketing Executives International (SMEI).

Es de índole internacional, siendo Canadá y México de los primeros países en los que confió su expansión.

Hoy SMEI está presente en más de 40 países y cuenta con una membresía de 120,000 socios.

Evmmac tiene presencia en Mérida, Chihuahua, Monterrey, CDMX, Guadalajara y otras ciudades del país.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

El Monumento en honor a los vendedores se encuentra en la avenida Itzaes esquina con 65, a un lado del Centenario.