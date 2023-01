Alicientes para dejar el tabaco; con alzas en los cigarros “piensan más” al comprar

Con el alza de precios en los cigarros, que desde el 1 de enero subió en $5 la cajetilla, varios consumidores piensan reducir su consumo e incluso dejarlos.

A los fumadores cayó casi por sorpresa el aumento en el precio de los cigarrillos, el cual dispuso la Secretaría de Hacienda como parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Desde el 1 de enero recién pasado esta alza se hizo efectiva, por lo que una cajetilla de cigarros de 20 piezas vale en promedio $75 y puede variar de acuerdo con la marca.

Manuel Humberto Gómez Martín, quien es fumador, comparte que siempre un aumento impacta en el bolsillo, aunque para él no mucho porque no compra tan seguido, sino cada 15 días más o menos.

El entrevistado suele fumar solo un cigarro al día, por lo que una cajetilla le dura bastante tiempo.

Aun así, ante el aumento de precio piensa que tal vez haya algún día que no fume para disminuir su consumo, aunque lo más probable es que siga consumiendo la misma cantidad.

Según cuenta, ha intentado dejar de fumar y lo ha logrado por algunos períodos, pero no de manera definitiva.

Héctor Macías Jauregui señala que ya siente el impacto en el incremento de la cajetilla de cigarros, “está un poco elevado el precio, ahora pienso un poco más al momento de comprarlos”.

Igual analiza bajarle a su consumo de cigarrillos o incluso dejar el tabaco.

El 31 de diciembre compró una cajetilla de cigarros y dijo que sería la última.

Ha intentado dejar de fumar en otras ocasiones, relata, pero se le ha hecho un poco difícil. “Este fin de año tomé la decisión de dejarlo por completo, esperemos que así sea”.

Él suele fumar entre 7 u 8 cigarros al día y tiene 16 años como fumador.

Coral Escalante cuenta que el 1 de enero compró una cajetilla de cigarros, pero no le aplicaron el incremento, por lo que no he confirmado en cuánto quedó el precio actual.

Ante el alza tratará de consumir menos, ya que entre semana fuma unos ocho cigarrillos al día, en la mayoría de las ocasiones a medio cigarro lo apaga. En fin de semana eleva su consumo, sobre todo si tiene reuniones al aire libre.

Todo se presta para reducir el consumo del tabaco, considera, ya que cada vez hay menos lugares en los que se permite fumar.

Ha intentado dejar de hacerlo, pues sabe lo dañino que es, pero no ha tenido la convicción para dejarlo de manera definitiva, “sé que llegará el momento, cada vez más personas que conozco lo han dejado”.

Edwin Cantú fuma de dos a cuatro cigarros al día, aún no se ha fijado de cuánto es el incremento a las cajetillas, pero ante el aumento de precio y por salud intentará limitarse y no fumar diario.

Él externa que dejó de fumar un año y volvió a recaer, pero desde las fiestas navideñas no ha fumado, ya que reconoce es un mal hábito.