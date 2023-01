Sorpresivo resultado de la operación con alcoholímetro en fin de año en Yucatán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán instaló 19 retenes policiacos para la aplicación de la prueba de alcoholímetro durante las fiestas de fin de 2022 y principios de 2023 con resultados sorprendentes: no hubo conductores alcoholizados ni detenidos ni accidentes mortales a causa de embriaguez.

De acuerdo con la corporación policiaca, el operativo navideño se realizó de las 18 horas del sábado 24 a las 5 horas del domingo 25, y el de fin de año fue de las 18 horas del sábado 31 de diciembre de 2022 a las 5 del domingo 1 de enero de 2023.

Los partes informativos de cada área permitieron concluir que el trabajo de la corporación y la participación ciudadana dieron como resultado una jornada de saldo blanco y sin pérdida de vidas en la zona urbana de Mérida.

¿Dónde instalaron los retenes de alcoholímetro en Yucatán?

Los retenes antialcohólicos de la SSP se instalaron en avenidas y Anillo Periférico de Mérida. Fueron 19 filtros de vialidad y en todos los chequeos por sospecha ningún conductor presentó estado de ebriedad que rebasara los límites permitidos por la prueba de alcoholemia.

El reporte oficial de la SSP fue de saldo blanco, es decir, los policías no aplicaron multas, no detuvieron a ninguna persona por rebasar los límites de alcoholemia y no remitieron vehículos al corralón.

Tampoco aplicaron multas ni hubo accidente mortal a causa de la embriaguez de algún conductor durante la aplicación de este programa preventivo para evitar que conductores manejen sus vehículos en estado inconveniente.

Solo hubo 8 incidentes viales en el operativo de Navidad y Año Nuevo, pero no ameritó la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en la ley de tránsito y vialidad.

¿Qué pasa cuando se detienen a una mujer en los retenes?

El reporte indica que no hubo conductoras mujeres detenidas en este operativo de fin e inicio de año.

Sin embargo, la SSP precisó que cuando alguna resulta detenida se le remite a un área exclusiva para mujeres y son atendidas por personal femenino hasta que cumplen el arresto administrativo.

La corporación destacó que todos los agentes adscritos a las cuatro subsecretarías: Servicios Viales, Seguridad Ciudadana, Caminos Peninsulares y Policía Estatal de Investigación, ambulancias y bomberos trabajaron en el operativo de Navidad y fin de año para la prevención y, en su caso, atención de actos ilícitos y emergencias.

“En los 19 filtros de control que se instalaron en ambos operativos no se detectó ningún conductor bajo los efectos del alcohol y en consecuencia ninguna infracción o remisión a la cárcel pública”, concluyó.