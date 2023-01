Refettorio Mérida invita a su megarosca de reyes: Cuándo y cómo participar

El comedor comunitario Refettorio Mérida celebrará el Día de Reyes de una forma especial: recaudando apoyo en especie para seguir ofreciendo platos dignos a personas vulnerables.

Para ello invitan al público en general a su megarosca de reyes, que se ofrecerá el próximo lunes 9 de enero a la 1:30 p.m. en el comedor comunitario, ubicado en la Calle 60 No. 550 x 69 y 71 de Mérida. El pase de entrada es una aportación de alimentos no perecederos, ya sea un kilo de arroz, frijol, lentejas, azúcar, leche, aceite, etc.

“La recaudación de insumos es para que podamos seguir preparando los alimentos que compartimos con mucho cariño para los invitados que nos visitan”, señaló Claudia Bolio, coordinadora de Refettorio Mérida.

La megarosca tendrá 50 metros de longitud, y será elaborada en colaboración con el Hotel Fiesta Americana y su café Kuun Nespresso, el Hotel Boutique Rosas & Xocolate, Hotel NH Collection Mérida y la Organización Drogadictos Anónimos A.C.

Megarosca para ayudar

Claudia Bolio, coordinadora de Refettorio Mérida, indicó que el corte de la megarosca “es un evento pensado para que conozcan nuestra casa y el trabajo que hacemos”, así como se busca recaudar insumos para poder seguir ofreciendo alimentos a personas vulnerables que visitan el comedor de lunes a viernes.

“Puenden venir y traer un kilito de lo que fuere como pase de entrada”.

En Refettorio Mérida además de ofrecer platos dignos a personas vulnerables, se ofrecen actividades culturales y recreativas.

En Navidad y Año Nuevo se llevó al cabo una celebración para los invitados que incluyó música en vivo y piñatas.

Refettorio abre de lunes a viernes a las 12:40 del día. Por una cuota de 10 pesos los invitados reciben comida gourmet de tres tiempos. También ofrecen servicio de duchas a personas en situación de calle.