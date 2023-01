Destacan avances de Mérida en su 481 aniversario

El pleno del Cabildo de Mérida y representantes de la sociedad civil conmemoraron anoche el 481 aniversario de la fundación de la capital yucateca, con una sesión solemne donde los dos oradores destacaron los retos futuros y las luchas democráticas de antaño que nacieron desde esta ciudad.

Primero, el orador huésped, doctor en Comunicación y Cultura Uuc-kib Espadas Ancona, consejero nacional del INE, hizo un repaso de la política en Mérida de las décadas de los años 70, 80 y 90 hasta que surgió la rebeldía democrática, la vigilancia y cuidado de las casillas por parte de mujeres para proteger los votos y una campaña de Manuel Clouthier que tuvo impacto nacional y logró que abrieran espacios publicitarios a su partido Acción Nacional en los medios de comunicación.

El consejero electoral destacó que Mérida se precia de tener un alto desarrollo democrático con 10,000 puntos y solo se le acerca Hidalgo con 7,000 puntos. Y no es casual que ocupe ese lugar porque es resultado de la tarea social, no es mérito de ningún partido, sino que es mérito del sistema de partidos y candidatos que se vigilan unos a otros. Sin embargo, advirtió que no se debe perder de vista que en este 2023 la democracia mexicana está en riesgo, no se puede demoler las instituciones electorales, no se puede colapsar la estructura electoral sin que se genere un enorme riesgo para la democracia.

En su mensaje de clausura de la sesión, el alcalde Renán Barrera Concha afirmó que esta Mérida de los 481 años procura siempre mejores servicios, atención dedicada a parques, avenidas, luminarias, escuelas, canchas, mayor vigilancia y seguridad, difusión educativa, gestiones eficientes, apoyos sociales, espacios más dignos para niñas y niños, atención especial a personas de la tercera edad, muchos de ellos, sin familia y sin recursos.

Esta Mérida de los 481 años trabaja por más agua potable, luz, guarniciones, aljibes, ofrece becas estudiantiles, computadoras, facilidades para abrir empresas, campañas de salud, nutrición, mejora vialidades, construye nuevos parques, organiza eventos culturales, educativos y artísticos gratuitos,

como el Méridafest.

Esta Mérida de los 481 años trabaja en todas partes. En todas las áreas de acción humana. Busca un desarrollo sustentable, equilibrado, justo y sobre

todo integral. Ese todo ha hecho que Mérida sea el corazón de Yucatán y una de las ciudades más hermosas y seguras para vivir en el país.

“De verdad pienso, con todo respeto, que si tuviéramos más Méridas en el país y en el estado, seríamos más felices”, señaló. “No está, de ninguna manera, terminada la obra y falta mucho por hacer, pero vamos por buen camino, especialmente porque no vamos solos. Veo en el horizonte que Mérida,

las meridanas y meridanos sabemos dar gracias a quienes nos heredaron esta memoria y fraguaron nuestra responsabilidad. Como diría Silvio Rodríguez:

“Hoy quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad”.

Veo y reconozco que nuestra ciudad tiene ansia de vivir con justicia y entre todas y todos impulsar al que menos tiene y más le cuesta salir adelante.

Aquí no hay lugar para discursos de odio ni perder el tiempo inventando enemigos”.

“Veo y sueño una Mérida que sale adelante y que se comparte entre los yucatecos y nuestros visitantes.

Veo, sueño y trabajo, como lo hace esta generación de meridanas y meridanos que nos acompaña, por una Mérida que siga teniendo esperanza, oportunidades y crecimiento parejo para Yucatán y por qué no, para México”.

La sesión solemne se inició a las 19:41 horas y terminó a las 20:51 horas.

Luego de la presentación de los invitados, entre ellos los ex alcaldes Luis Correa Mena, Ana Rosa Payán Cervera y César Bojórquez Zapata, y pase de lista de los 19 regidores del Cabildo, el regidor Oscar Medina Cruz leyó el acta de la fundación de Mérida. Después Álvaro Cetina Puerto leyó la currícula del orador huésped, doctor Espadas Ancona, quien habló largamente de sus vivencias políticas en Mérida.

Invitados

Entre los invitados estuvieron Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; María Fritz Sierra, representante del gobernador Mauricio Vila Dosal y secretaria general de Gobierno; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, quienes acompañaron al alcalde Barrera Concha en las curules de los regidores.

También estuvo la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho, Asís Canto Cetina, presidente estatal del PAN; el representante del Consejo Coordinador Empresarial del país, José Manuel López Campos; el presidente del CCE local, Jorge Charruf Cáceres; Diana Castillo Laviada, esposa del alcalde y presidenta del DIF municipal; cónsules y diputados locales y federales.— Joaquín Chan Caamal