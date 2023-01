Feminicidio en Mérida: Las emotivas despedidas de las amigas de Yeimy Berenice

MÉRIDA.- El pasado 4 de enero de 2023 Yeimy Berenice, de 25 años, salió de su casa en la colonia Salvador Alvarado Sur de Mérida, pero no volvió, fue hallada sin vida el pasado 7 del mismo mes dentro de un pozo en un predio de la colonia en San José Tecoh.

Ante el hecho el caso de Yeimy Berenice es investigado por las autoridades del estado de Yucatán como un feminicidio, el primero del naciente 2023. Pese a ello hasta el momento no se ha dado a conocer detenciones relacionadas con el crimen contra la joven.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, la causa de la muerte de Yeimy Berenice, descrita por personas cercanas a ella como una joven alegre, entusiasta y carismática, fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Descartándose así versiones sobre un presunto accidente.

El feminicidio de Yeimy Berenice, que cimbró a la capital yucateca y a todo el estado, ocurrió a dos semanas de que en Baca un adulto mayor privara de la vida a su esposa.

Tras darse a conocer que el cuerpo hallado correspondía a la joven desaparecida, usuarios de redes sociales comenzaron que inundar las redes con su fotografía exigiendo a las autoridades justicia ante el caso; además sus amigos y familiares también usaron las redes sociales para expresar su dolor ante el feminicidio de Yeimy Berenice.

Amigos despiden a Yeimy Berenice

“La verdad no se como comenzar pero, siempre te recordare con esa sonrisa tan alegre que tenias, esa carisma y esas locuras que hicimos juntas”, compartió Leydi Tuz.

Otra persona escribió: “Fue , es y será siempre un verdadero placer haberte conocido flaquita, no se cómo y por dónde empezar a escribir, tengo un nudo en la garganta horrible y mis manos tiemblan y no puedo dejar de llorar''

''Solo veo tus fotos y no puedo creer que ya no estés , tenías toda una vida por delante preciosa , eres un ser increíble una buena niña ,una buena hija ,hermana tenías una forma tan bonita de ser que cuando te conocí pffff fue amistad a primera vista , esa forma de ser tan penosa, te distinguía mucho y teníamos muchas cosas en común ,por eso me caías super bien, además siempre con una sonrisota, nos dejamos de ver por mucho tiempo pero cada que nos encontrábamos era como si el tiempo no pasará seguía habiendo ese clip, no cambiabas nada los años no pasaban en ti seguías igualita chiquita y flaquita no hace mucho te vi y fue increíble verte de nuevo pero jamás paso x mi cabeza que sería la última vez''

''Jamás había imaginado lo horrible, lo desesperante que es no saber de alguien, aquel 5 de enero que vi que compartían tu foto y sentí horrible, pude sentir la desesperación de todos que solo querían saber de ti y que regresaras a casa con bien juro que es algo que no le deseo a nadie desde ese día no paraba de ver mi celular solo esperaba alguna noticia tuya y rogaba que me dijeran que ya estabas en casa con tu familia, yo no tengo mucha fe, pero recé ( y no se rezar mucho ) no es lo mío, pero te juro que reze por que regresaras a casa sana y salva, me da tanto asco este mundo en donde ya no puedes estar segura, me da tanto asco la sociedad que solo juzga sin saber y conocer solo puedo decir que todo es muy injusto no te merecías esto, gracias por darme la oportunidad de conocerte siempre recordaré cada momento en clase, cada momento compartido cada sonrisa ,cada abrazo y esa salida que quedó pendiente me dueles mucho yei te quiero muchísimo Vuela alto chaparrita ,ya estás descansando y en un lugar mejor sin duda en uno mejor que este tqm Yeimy Berenice”.

"Ella es mi vecina y si, duele, da rabia e impotencia. Justicia para Yeimy, le arrebataron la vida, sus sueños y metas. ¿Por qué debe ser ese el final de muchas mujeres? No estoy tranquila, cuando se trata de alguien que conoces el dolor, el miedo y la rabia te invaden", mencionó Abril C.

''Yeimy.. mujer con todo un futuro por delante!! No entiendo ni jamás entenderé que existan pseudo "personas" que piensen o le hagan daño a otro ser humano!! Porqué?? Jamás había visto una situación tan cerca..y me sorprende que las autoridades actúen cuando es alguien "de dinero o importante" y cuando no es así les vale.. así como han pasado con otros casos que salen a la luz y en pocos días carpetazo y en el olvido'', Mei O. L.