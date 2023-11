Para mí es un motivo de mucho agradecimiento, es un premio que a pesar de que enaltece también aumenta un poco la humildad que debe existir en nosotros, expuso Enrique José Escalante Galaz, recipiendario del Premio Estatal de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.

Primero el sentimiento es de alegría, después se convierte en un profundo agradecimiento, añadió.

Es un profundo agradecimiento porque está siendo otorgado por gente que aprecio mucho, por el Colegio de Ingenieros al cual he pertenecido prácticamente desde que me gradué y he sido parte de ese proceso de la ingeniería y modernización que ha tenido el estado que ha sido una carrera vertiginosa, apuntó.

Muy al principio, cuando empecé, pensaba que tardaría mucho tiempo en que la ingeniería pudiera desarrollarse como en otras latitudes, pero esta velocidad con la que se están dando las cosas obliga a prepararse y a estar siempre a la vanguardia con las tecnologías y todas las cosas, refirió.

Tuve la fortuna de haber convivido con el segundo premiado muchos años, Mario Duarte, y siete de los homenajeados fueron mis maestros. Siete premios que me anteceden fueron maestros míos y uno fue compañero de generación.

Entonces me siento súper halagado, súper contento y muy agradecido, apuntó.

La gratitud es una virtud que debemos tener todos los ingenieros, recibir las cosas con humildad y alegría.

Le agradezco mucho al colegio, le agradezco a Alfredo (Rubén Várguez Pérez, presidente del Colegio), tuvimos oportunidad de trabajar cuando él estaba de secretario en la obra del Olimpo, indicó.

Trabajamos en muchas soluciones que ya en esa época las compartíamos, él fue un gran ejecutor de todo lo que vinos y los resultados están a la vista. Hicimos una buena mancuerna y siempre de la mano como buenos colegas y como buenos profesionales, expresó.

Con la pasión por los prefabricados, Escalante Galaz fundó en 1992 la empresa Predecon, que se ha posicionado a escala nacional e internacional, hoy es referente en el mundo de los prefabricados y ha obtenido varios reconocimientos. Además, él dio un paso más todavía: la parte arquitectónica de estos prefabricados.

El Olimpo ha sido una de sus primeras obras y representa esos aspectos.

El ingeniero agradeció porque todavía está vigente.

El premio que recibirá consiste en un trofeo, reconocimiento del Colegio, una copia de la obra conmemorativa de los 70 años de la asociación, un pin como socio distinguido de la organización y una membresía por un año para que esté cercano al Colegio.

La entrega será hoy viernes a las ocho de la noche en el Centro Cultural Olimpo, una de las obras que realizó con Rubén Várguez. Después se realizará un brindis.

En rueda de prensa realizada el miércoles en el Colegio mencionado se dieron a conocer detalles de este evento que se entregará en el marco del 70 aniversario de esta organización.

El galardonado, fundador y director de Predecon ha cambiado el rostro de la ciudad con prefabricados de concreto, con edificios de gran tamaño, relevancia y reconocimiento.

Várguez Pérez dijo que entre sus objetivos está reconocer y distinguir a los ingenieros civiles que han destacado por aportar acciones a favor de la ingeniería civil. Esto lo realizamos con el objetivo y el propósito de presentarlos como un ejemplo para las actuales y futuras generaciones que han aportado en este campo.

Asimismo, recordó que en junio pasado el Colegio celebró su 70 aniversario. Y dentro de estos 70 años está la entrega del Premio Estatal de Ingeniería Civil.

En este 2023 también cumplirán 40 años de hacer la entrega de ese premio, por lo cual están celebrando de doble manera este acontecimiento.

Ana María Navarrete Ramírez, presidenta de la Comisión de Premios del Colegio, explicó el proceso para designar al ingeniero galardonado para lo cual se examina su labor, trayectoria, aportación al desarrollo socio económico y cultural.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Luego expuso que la selección fue por convocatoria y jurado está a cargo de reconocidos ingenieros. El proceso se inició desde abril y en octubre se dio a conocer el fallo.