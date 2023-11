Suplantación de identidad, así como el hackeo de cuentas de mensajería instantánea como WhatsApp o vía correo electrónico son algunos de los ataques más comunes que sufren los usuarios de plataformas digitales o dispositivos tecnológicos, informó el jefe del Departamento de Prevención del Delito de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, Jorge Jesús Pamplona Cuxim.

Como parte de las act ividades por el mes de la Ciudadanía Digital, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el especialista impartió la conferencia “Riesgos Informáticos 2: Delitos y ataques comunes”, donde advirtió que actualmente a los delincuentes les importa más la información que pueden obtener de los dispositivos digitales, dice un boletín.

“En términos generales, en México se están teniendo bastantes casos de suplantación de identidad. Antes se suplantaba una plataforma, ahora se suplanta al usuario; lo que deriva en que personas localicen compras en su nombre, contratos firmados a su nombre y con diversos niveles de afectación, esa es una de las conductas que más se están presentando y ahora también son las empresas que lo están sufriendo mucho”, recalcó.

Ante trabajadores que acudieron al auditorio “Abog. Raúl Vallado” del Campus de la Administración Central, el funcionario estatal precisó que, en el caso de aplicaciones digitales como los correos electrónicos, WhatsApp y Telegram, los delincuentes pueden obtener la información y hacer uso de las cuentas para enviar promociones, publicidad y vínculos que permiten el robo de datos para cometer más ataques.

Precauciones

“Para evitar esto es importante que la gente tome previsiones sobre todo en temporadas altas. Hay medidas tan sencillas que nos van a dar seguridad como el no caer en enlaces que desconocemos, no acceder a promociones que nos parecen extraordinarias, tener contraseñas robustas y no usar la misma para todas las cuentas y aplicaciones, no usar tu correo electrónico para registrarte en juegos y usar autenticación o medidas de seguridad que te ofrecen las aplicaciones”, recomendó

De acuerdo con el ponente, durante 2022, México presentó una tasa de 45 por ciento en inseguridad cibernética, seguido de Brasil y Estados Unidos; además, de acuerdo con datos de 2016, solo en ese año, al menos 2.4 millones de personas fueron afectadas por el cibercrimen en el país.

Respecto a pérdidas económicas se estimó que para 2021, continuó, los ataques cibernéticos dejaron 600 mil billones de dólares en afectaciones, siendo los más frecuentes a sistemas empresariales, financieros, no actualizados, así como robo de credenciales, entre otros.

Ante esta información, el jefe del Departamento de Prevención del Delito de la FGE exhortó a las personas que son víctimas de estos delitos a denunciar, aunque no se logre concretar el ataque, porque esto sirve para generar una base de datos.

“Hacer nuestra denuncia contribuye a la prevención y erradicación porque existe un registro nacional que se va monitoreando para saber cuáles son los números y lugares donde se presentan los delitos”, enfatizó.