Porque lo necesito para trabajar, porque tengo curiosidad, porque en mi familia siempre se ha hecho… Tan diversos como válidos son los motivos para 3,128 jóvenes conscriptos el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) en Mérida, celebrado ayer en el Poliforum Zamná de la Unidad Deportiva Kukulcán.

Este sorteo marca un momento definitorio en su futuro, no sólo han alcanzado la mayoría de edad y cuentan con credencial de elector, sino que ahora salen al paso de un deber con la patria.

El sol aún no despunta en el horizonte y ya las filas se prolongan varios metros en los alrededores del inmueble.

A pie, autobús, vehículo particular, bici o moto, solos la mayoría, entre amigos y muchos con sus padres van llegando los integrantes de la clase 2005 registrados de enero a octubre en la Junta de Reclutamiento municipal.

Precisamente el personal de esa junta recorre las filas para cotejar que estén formados sólo quienes pueden acceder y que cumplan con el código de vestimenta, laxo hasta cierto punto sobre todo en lo que se refiere a la playera o camisa, blanca debería ser, pero a final de cuentas el color resultó ser lo de menos.

No se aceptaba entrar portando shorts, bermudas, sandalias o chanclas, sólo zapatos cerrados o tenis. Nada de mochilas, bultos, gorras, sombreros, fajas ni cinturones.

Cartilla en mano, acceden al filtro de seguridad a cargo de elementos de la Policía Municipal apoyados con binomios caninos. Uno a uno son cuidadosamente revisados.

El nerviosismo y la incertidumbre se reflejan en los rostros. Esperan cerca de cuatro horas para conocer quiénes serán los 960 bola blanca que deberán cumplir la instrucción sabatina.

“Los bola blanca marchan, bola negra no”, señalan los organizadores tanto a conscriptos como a padres de familia.

El joven Marco Rivero González explica que necesita el documento para una eventual oportunidad de trabajo en una instancia donde se requiere la cartilla del SMN.

“Estoy estudiando arqueología y para aspirar a un trabajo en el que pueda desarrollarme necesito la cartilla, más que nada por eso estoy cumpliendo con el requisito”.

Otro conscripto, Jesús Naif Manzano Martín, explico que la razón de participar obedece por un lado a la tradición familiar y al estímulo de su madre que lo impulsó a cumplir para hacerse de su cartilla.

“Vamos a ver cómo nos va, esto lo hago porque me entusiasma el apoyo de mi familia y de mi madre, es algo que te da satisfacción”, señaló.

Para otros como Erwin Ayala Farfán la experiencia de participar en el proceso del SMN media entre la expectativa y la esperanza.

“Tengo mucha curiosidad por saber qué es el servicio militar, me atrae cumplir el trámite porque es algo que toca hacer a los jóvenes, pero también tengo que reconocer que cosas como ir todos los sábados, levantarme muy temprano o el entrenamiento me despiertan cierta preocupación y temor, estoy entre el querer y el no, por un lado deseo que me toque bola blanca, pero otra parte de mí dice que sea mejor bola negra”.

En la mesa de honor, a un lado del ánfora, estaban Ignacio Gutiérrez Solís y Carlos Ojeda Domínguez, director de Gobernación y operador de la Junta municipal de Reclutamiento, respectivamente; la ciudadana testigo Francisca Canché Ceballos, todos encabezados por el alcalde Alejandro Ruz Castro.

También el teniente Mario Alberto Ávila de Lucio, inspector militar; Julio Sauma Castillo, secretario Municipal y Mario Aragón Castillo, director operativo y secretario de la Junta de Reclutamiento.

A las ocho de la mañana se da inicio al sorteo con los honores a la Bandera, la escolta de personal de la Fuerza Aérea y la banda de guerra de la Sedena.

Ignacio Gutiérrez Solís, director de Gobernación, felicitó a los conscriptos por responder con entusiasmo al llamado de la patria para cumplir con este deber ciudadano que si bien ya no es obligatorio, no pierde su esencia de amor a la patria y al defensa de sus instituciones.

En nombre de las Fuerzas Armadas, el teniente Ávila de Lucio hizo un recuento de la historia del servicio militar obligatorio desde que fue instituido por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1942, recibiéndose a los primeros conscriptos en 1943 en pleno auge de la II Guerra Mundial. Desde el año 2000 el servicio militar en México es voluntario.

Mario Aragón Castillo explicó que de los 3,128 conscriptos registrados este año en Mérida, más de 3,000 estaban presentes en el lugar, los demás justificaron su inasistencia y enviaron a algún representante para cumplir con el protocolo.

Se explicó que en el ánfora había 3,128 bolas de las cuales 960 eran blancas, el número requerido por las Fuerzas Armadas para cumplir con la instrucción y adiestramiento. El sorteo terminaría cuando apareciera la última bola blanca.

Los niños Sebastián Núñez Novelo y Gabriela Euán Quetzal fueron los encargados de sacar las bolas del ánfora y anunciar el color.

Se instruyó que todos los conscriptos deben acudir del 21 al 29 de noviembre a la Junta de Reclutamiento en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes a que les sellen sus cartillas, requisito indispensable para la liberación de las mismas.— Emanuel Rincón Becerra

El primer nombre sorteado de la jornada fue Bryan Adrián Chan Fajardo, quien obtuvo bola negra; la primera bola blanca salió al séptimo nombre y correspondió a Ángel Cuc Moreno.

El alcalde Ruz Castro dio lectura a los primeros 30 nombres del listado y luego se retiró para continuar su agenda de trabajo.

El sorteo transcurrió entre aplausos, risas, bromas y algunos gritos de ánimo para quienes sacaban bola blanca.