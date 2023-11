Con el objetivo de seguir trabajando cerca de las familias, impulsando la transformación segura y la economía, el presidente municipal Alejandro Ruz Castro entregó apoyos del programa “Proyectos Productivos”, dice un comunicado.

En este sentido, informó que para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, el Ayuntamiento ha beneficiado, en lo que va de la administración, a 17,391 personas con diversos apoyos de gestión social, donde se han invertido 16 millones 159 mil 419.74 pesos.

“De esta manera, impulsamos las condiciones para el desarrollo de las familias de Mérida, otorgándoles a todos las mismas oportunidades de progreso”, expresó el concejal.

Como parte de estas acciones, el alcalde visitó el predio de la señora Abigail García Castillo, a quien entregó una máquina de coser para el mejoramiento de su productividad y economía familiar.

En la visita, en la que estuvo acompañado por la directora de Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado, el primer regidor observó el trabajo de costura de la beneficiaria que consiste en disfraces para todas las ocasiones.

La señora García Castillo agradeció el apoyo, ya que ahora no tendrá que coser a mano, lo que representará terminar los trabajos más rápido e iniciar más proyectos de costura.

“Antes no sólo terminaba con los dedos adoloridos, sino que no podía aceptar más trabajos hasta que terminara los encargos que tenía y en los que me pasaba hasta día y medio realizando. Ahora, esos trabajos los haré en menos tiempo y podré hacer cosas nuevas, como paños de Navidad”, indicó.

Asimismo, agregó que la máquina de coser cambiará su vida para bien, por lo que invitó a otras personas que también trabajan por su cuenta y que requieren algún instrumento o herramienta para realizar su trabajo, acercarse al Ayuntamiento para averiguar las opciones tienen para ellos.

Al respecto, Ruz Castro informó que en lo que va de la actual administración el Ayuntamiento ha entregado mediante este programa 686 apoyos que incluyen accesorios de repostería y kits de estilista, avícolas, abarrotes, albañilería, carpintería, costura, electricidad y jardinería, entre otros.

“Como Ayuntamiento humanista y cercano a la gente, nos sentimos muy contentos de apoyar a la gente que trabaja para salir adelante, ya que como gobierno municipal queremos impactar de manera positiva en la vida de las familias para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando para reducir las desigualdades, así como para promover la inclusión de más personas al desarrollo y actividades del municipio, a fin de fortalecer la sana construcción del tejido social.