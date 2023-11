Un total de 94 organizaciones públicas, privadas y del sector educativo, entre las que estuvo Grupo Megamedia, recibieron ayer el Distintivo Violeta, con el que se pone de manifiesto el compromiso a favor de la igualdad laboral y el empoderamiento de las mujeres.

En una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal, se otorgaron los Distintivos a las empresas, organizaciones públicas y privadas, así como del sector educativo que cumplieron con los requerimientos para obtener la distinción.

Esto implica la participación y capacitación de los trabajadores, mediante talleres en temas de igualdad, violencia de género e inclusión laboral que ofrece la Secretaría de las Mujeres.

El acto se realizó a pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Vila Dosal destacó el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de su administración para darle una atención prioritaria a las mujeres, razón por la que creó la Secretaría de las Mujeres, que antes era un Instituto, y con el nuevo rango que se estableció hace algunos años se logra un trabajo transversal con todas las áreas de gobierno a favor de las féminas.

También elogió el trabajo hecho por la titular de la Semujeres, María Cristina Castillo Espinosa, pues dijo que sobre todo en los últimos tres años se ha logrado avanzar mucho más que en los primeros tres años.

Aunque claro, citó que en parte eso se debió a los años de pandemia.

El gobernador señaló que el tema de violencia hacia las mujeres es algo que no se solucionará en un día porque muchos de estos casos provienen de temas culturales.

“He platicado con compañeros de trabajo, he platicado con amigos, con familiares y cuando uno les dice lo que es la violencia contra las mujeres, a veces te dicen: ‘No es cierto, eso no es violencia”.

“¿Por qué?, porque es algo que traemos desde chiquitos, en su momento no nos enseñaron que eso no era correcto y con eso hemos crecido. Este es el momento cuando tenemos que romper con esa cadena, educándonos, capacitándonos para de hoy en adelante enseñarnos nosotros y a los más chicos a que este tipo de conductas ya no son permitidas ni en Yucatán ni en México”.

Asimismo, resaltó que la Semujeres ha sido de las secretarías que más incremento de presupuesto han tenido en todo el gobierno, ya que incrementaron su presupuesto un 122%.

También la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que en gran medida atiende a mujeres, aumentó su presupuesto 84%, y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes aumentó su presupuesto un 50%.

No obstante, expresó que esa labor no podía quedarse solamente en el gobierno del Estado, sino que debía ir permeando en los demás órdenes de gobierno y en la sociedad.

Por ello, se hizo un exhorto a los alcaldes a crear en sus municipios un Instituto de las Mujeres para que en ellos se tenga un lugar donde puedan atender a las mujeres que estén en algún riesgo de situación de violencia.

“Hoy somos el único estado de la República que en todos sus municipios tiene Institutos Municipales de la Mujer”.

Como parte de ese trabajo la Semujeres creó 34 Centros Regionales Violeta, para atender los casos que puedan sobrepasar a los Institutos Municipales de la Mujer.

“Hemos dado más de 60,000 servicios en estos Centros Regionales Violeta, y muchos otros se dan en los centros municipales”.

El titular del Ejecutivo compartió que participaron en un concurso con el gobierno federal y recibieron recursos para que en Tizimín se cree un Centro de Justicia para las Mujeres, un lugar donde las mujeres podrán acudir no solamente a interponer sus demandas, sino que se atenderá todo su proceso de manera integral “sin tener que estar visitando 25 dependencias de gobierno en el camino”.

De igual manera, hizo mención de los centros o refugios como el que están construyendo en Tekax, que será el primero en el interior del estado, donde se le brindará a las mujeres víctimas de violencia un cuarto en el que pueda estar con sus hijos, si los tiene, comida, asistencia psicológica, asistencia médica, y sus hijos podrán ir a la escuela mientras están ahí.

En seguimiento a esos casos se creó otro programa en el que se le paga la renta a esas mujeres que han tenido que salir de su casa por violencia, hasta por seis meses y se le consigue un empleo mediante la bolsa de trabajo que tiene el gobierno.

El gobernador Mauricio Vila también habló de las leyes que se han promovido desde el gobierno del Estado para apoyar y proteger a las mujeres, como: la iniciativa para modificar el Código Penal de Yucatán y la Ley de Acceso a las Mujeres con una Vida Libre de Violencia, para fijar una pena de 65 años de cárcel a quien cometa un feminicidio.

Además, la aprobación de la Ley 3 de 3, para que ningún hombre con historial de violencia o que no pague pensión alimenticia a su mujer puede ocupar nunca un cargo público, así como la Ley Vicaria, que penaliza y sanciona a los padres que ejercen violencia contra sus hijos para dañar a sus parejas.

Algo muy importante fue la aprobación de una ley que regula a las instancias municipales de la mujer y que los vuelve obligatorios para todas las administraciones municipales.

Sobre el Distintivo Violeta, explicó que la idea surgió para que las empresas que se declaran socialmente responsables también hagan de su parte para ser lugares seguros, y que promuevan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. El programa se creó para las empresas, instituciones y universidades.

En el primer año de este programa, en 2022, 89 instituciones se integraron al mismo y tienen su distintivo y, ahora se sumó la Uady con cuatro de sus instituciones.

Ayer otras 94 recibieron el Distintivo Violeta, lo que resulta en un efecto multiplicador porque las mujeres y hombres que se capacitan, comparten lo aprendido con amigos y familia.

El gobernador felicitó a quienes recibieron la distinción y recordó que es un Distintivo que se tiene que renovar cada año.

Por su parte, la titular de Semujeres detalló sobre los avances y los retos que aún persisten para hacer del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no sólo un discurso, sino una realidad.

María Castillo indicó que cada programa, acción, estrategia y alianza representa los cimientos de ese Yucatán sin violencia al que todos aspiran.

“Para nosotras cada una de las acciones que se han realizado en Semujeres, son las bases que nos están permitiendo resarcir la deuda histórica que se tiene con nosotras las mujeres y con el pleno respeto a nuestros derechos, especialmente el de una vida libre de violencia”.

“Cuando hablamos de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no sólo nos referimos a las funciones de las autoridades de gobierno, sino también al compromiso y a la suma de voluntades que debe estar presente por parte de cada una de las personas que integran los demás sectores como el social, privado y académico para hacer posible esta titánica tarea”.

“El Distintivo Violeta surgió como invitación a cuestionarnos nuestro papel dentro de esta lucha para convertirnos en agentes de paz desde cada uno de los lugares donde nos desempeñemos, y así aportar algo que sume y transforme la vida de quienes hoy atraviesan una situación que las pone en riesgo. También es una invitación a modificar patrones de conducta que pensábamos inofensivos o que no representaban algo malo”.

“Los resultados de obtener este reconocimiento representan el comienzo de una nueva normalidad en los centros de trabajo, en las escuelas y en todos los sitios, para hacer que la igualdad, no discriminación, respeto y no violencia sea nuestra nueva manera de interactuar y de conducirnos”.

Como parte de la ceremonia se hizo entrega a cinco organizaciones del Distintivo Violeta, en representación de los 94 que lo recibieron.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Posteriormente, todos los que recibieron el Distintivo posaron en una fotografía grupal con el gobernador del Estado y la titular de Semujeres, entre otras autoridades, como recuerdo de este momento.