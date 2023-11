Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado, anunció un paro laboral en los juzgados civiles como un primer acto en contra de las injusticias laborales que, señala, viven los trabajadores.

La lideresa sindical indicó que el paro laboral se llevará al cabo el próximo martes y comenzará a las nueve de la mañana.

Por el momento, dijo, se tiene previsto que dure una hora y se realizará únicamente en los juzgados de la calle 35 entre 62 y 62-A del centro de Mérida, aunque hizo un llamado a sus compañeros de las otras sedes del Poder Judicial para unirse al paro.

Acusa simulación en una huelga

A las puertas del mismo juzgado, Luisa Martín acusó nuevamente al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, que dirige Renán Puc Chi, de simular una huelga la cual estallaría ayer en la misma sede.

“Supuestamente estaba señalado que hoy (viernes) habría una huelga aquí en el edificio de los juzgados civiles, pero no hay ninguna huelga. Volvemos a lo mismo, ¡fue una simulación de huelga del Sindicato Único!”, señaló.

Ella explicó que el Sindicato Único no esperó la resolución de la Comisión de Conflictos Laborales del Tribunal Superior de Justicia para saber si el emplazamiento a huelga era legal o no, convocó a una asamblea extraordinaria en la que se expusieron supuestos acuerdos de los que no hay certeza, pues no existe ningún documento firmado.

“Tenía hasta el domingo 19 para que la Comisión señalara si era legal o ilegal el emplazamiento a huelga. En lugar de esperar las 72 horas, convoca a una asamblea extraordinaria del viernes para el sábado. Se habla de un compromiso o promesa por parte de la magistrada presidenta de un aumento del 10% en el salario y señala que se desistirá”.

“Ni siquiera esperó la resolución para que se sentara el precedente de si ese emplazamiento a huelga era legal o no, pero las mentiras a su gremio persisten, porque ese aumento del 10% no es una realidad”.

“Hoy en los canales oficiales del Poder Judicial se anuncia que lo que está aprobado tanto en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como en el Consejo es el 5% y 10 días de bono para los trabajadores y seis para los magistrados y consejeros”.

La líder sindical calificó de injusta esta medida, pues el bono para los trabajadores sería de unos $2,000, mientras que para los magistrados, a pesar de ser menos días, sería de casi $22,000.

Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado, dijo que los trabajadores del Poder Judicial tienen sobrecarga de trabajo y no se quiere contratar más personal ni se construyeron los nuevos juzgados como estaba previsto tras la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán publicada en el Diario Oficial en mayo de 2022.