Un cierre de filas al ritmo de la batucada realizó ayer un buen número de panistas durante el registro de precandidatos en el día del inicio de las precampañas.

Cerca del mediodía, en las oficinas del comité estatal del PAN, se registraron como prencandidatos a diputados locales por el Distrito local X con cabecera en Kanasín, Diego Cardós; en el XII (Umán), Iraís Barón Zermeño; XIV (Progreso); Claudet Gamboa Rassan, y XVII (Tizimín), Jorge Díaz Loeza.

Asimismo, se registró Kathia Bolio Pinelo como precandidata al Senado en la segunda fórmula.

El registro se realizó en corto tiempo y cuando los precandidatos alzaban sus actas los simpatizantes gritaban porras.

La gente llevó banderines del partido, cornetas y pancartas. Había dos batucadas para animar el evento.

El tramo de la calle 58 entre 51 y 53 del centro de la ciudad fue cerrado por unas horas, ya que aunque el registro se realizó en el interior del edificio panista, buen número de simpatizantes permaneció afuera.

Los precandidatos se inscribieron en el segundo bloque de la convocatoria del PAN estatal de cinco distritos del interior del estado y uno por la capital yucateca.

Renán Barrera Concha y Cecilia Patrón Laviada, precandidatos a gobernador y a la alcaldía de Mérida, respectivamente, atestiguaron el acto. También estuvo Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN.

Diego Cardós era director del Cobay Kanasín; Irais Barón, subsecretaria de la Secretaría de Fomento Económico; Claudet Gamboa, regidora de Progreso, y Jorge Diaz, secretario de Desarrollo Rural.— Claudia Sierra

La diputada Kathia Bolio dijo que en una coalición tienen un reto enorme.

“Quienes me conocen saben que tengo un trabajo de estructura en los 106 municipios del estado. Mi compromiso y mi reto es enorme”, dijo.

“Voy a caminar los 106 municipios con sus comisarías; no es la primera vez que soy candidata. En el 2015 encabece la fórmula del Distrito I federal”.

Añadió que volverá a caminar todo el Estado.

“Hay que asegurarle a todos los yucatecos que los buenos gobiernos continúen”, dijo.

Al pedirle su opinión sobre los “chapulines”, como el caso de Rommel Pacheco Marrufo, quien era diputado del PAN y se pasó a Morena, dijo que pasarán a la historia como lo que son, “como traidores”.

“Eso es lo que son, personas que después de 40 años o de haberles dado su primera oportunidad en un partido político traicionan porque no lograron una aspiración. A todos nos ha tocado no encabezar y sí encabezar. Yo me registré en 2018 al Senado de la República y no lo logré y permanecí en Acción Nacional. Me registré a un distrito local y no lo logré y permanecí en Acción Nacional. Aveces se gana y aveces se pierde”, dijo Kathia Bolio.