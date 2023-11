Una decena de mujeres y hombres integrantes de la asociación “Colonos Montes Unidos” realizaron una nueva manifestación en el parque Kalia en contra de la construcción del complejo habitacional “Infiniti”, que se pretende construir en el fraccionamiento Moterreal.

Antes de iniciar una caravana, las y los quejosos hablaron de las afectaciones que hay en la zona y que aumentarían si se completa el proyecto.

“El complejo tiene contemplado siete torres para 1,500 personas y una plaza comercial abajo; todo esto para una salida en la avenida Cámara de Comercio. El proyecto es inviable”, dijo una manifestante.

Otra de ellas señaló que los problemas en la zona, como el intenso tráfico en horas pico y la saturación de servicios como el de la energía, el agua potable, el internet y la recoja de basura se verían aún más afectados. “Si ya tenemos problemas con la basura que no alcanzan a recogerla toda, imagínense con esto. No estamos en contra del proyecto, pero no es algo que se pueda construir aquí”, dijo la mujer.

También recordaron que tomaron acciones legales en contra del Ayuntamiento de Mérida por otorgar las licencias de construcción a pesar de que el proyecto incumple con el programa municipal de desarrollo. Sin embargo, el proceso aún está en la fase de desahogo de pruebas, por lo que no se ha dictado sentencia.

“Para que se tomen medidas cautelares como parar la construcción, el juzgado nos estaba pidiendo una garantía de tres millones de pesos y no tenemos ese dinero, pero el juicio sigue. Nosotros presentamos un perito en la materia, la otra parte presentó uno y el juez pidió la opinión de un tercero neutral, cuyo dictamen coincidió con el nuestro. Aún no se da una resolución y no creemos que se tenga una sentencia este año”, dijo otra vecina.— Gabriel Chan

Las personas que participaron en la protesta abordaron sus vehículos y realizaron, como ya se dijo, una caravana que partió del parque Kalia, se detuvo por unos minutos frente a la zona ya construida del proyecto “Infiniti” y posteriormente circularon sobre la avenida Cámara de Comercio hasta la avenida Andrés García Lavín. Luego retornaron hasta llegar al mismo punto de partida.