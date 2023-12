En reunión con militantes y simpatizantes de Morena en Tekantó, Joaquín “Huacho” Díaz Mena los convocó a fortalecer la unidad y a salir a convencer a las y los ciudadanos casa por casa para que se sumen al proyecto que encabeza y se logre consolidar la Cuarta Transformación en Yucatán, indica un boletín.

“Hace unos días, los equipos de la senadora Verónica Camino y la diputada Rocío Barrera se nos unieron para hacer un solo equipo y eso es lo que tenemos que replicar en todos los municipios: mantenernos unidos, que no haya discordia ni división porque la unidad nos va a dar la fuerza para ganar en 2024”, afirmó el precandidato a la gubernatura.

“En Morena hay espacio para todos, Morena es de puertas abiertas. Aquí nadie sobra y a nadie se le rechaza: todas y todos los quieran participar y unirse al movimiento para lograr la verdadera transformación de Yucatán son bienvenidos”, recalcó Díaz Mena.

“Estamos en precampaña y es momento de pedirle a nuestros militantes y simpatizantes que multipliquen los esfuerzos para sumar a más familiares, compadres, amigos y ciudadanos a este proyecto”, dijo.

“¿Y cuál es el mensaje que hay que llevarle a la gente?: que participen para tomar el destino en nuestras manos y marcar en 2024 el rumbo que queremos para Yucatán”, subrayó ante los aplausos y porras.

“Cuando los ciudadanos no participan es cuando llegan gobernantes insensibles que no ven por las necesidades de la gente, que no nos atienden, porque no nos entienden, porque nunca han vivido como nosotros que venimos de abajo, de la cultura del esfuerzo”, dijo.

“Hemos vivido en carne propia los problemas de un joven que quiere estudiar, pero sus padres no tienen recursos para costearlo; de un padre o una madre que no atienden a su hijo en un hospital o de un adulto mayor que necesita medicamentos y no tiene dinero para comprarlos”, indicó el precandidato.

“Esas autoridades insensibles son las que se olvidan de los ciudadanos y causan esa enorme desigualdad que vivimos en Yucatán, hay que decirles ya basta a los gobiernos clasistas que se olvidan de la población”, expresó, seguido de los aplausos de los asistentes.

“Y vamos a lograr la verdadera transformación de Yucatán con la ayuda de la Dra. Claudia Sheinbaum. Ella va a continuar los programas de apoyo a quienes menos tienen, va a impulsar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres del campo y a todos los sectores”, afirmó “Huacho” Díaz.

En la reunión de Tekantó, que estuvo amenizada a ritmo de jarana por el ballet folclórico Piel Morena del Mayab, Díaz Mena saludó y agradeció a los liderazgos morenistas del municipio, como Óscar Cauich Pool, Julio César Canul Chan y Floricely Cen Balam; a los fundadores Esther Canché, Miguel May y José Tomás, a José Humberto Ku, comisario de Tixcochó, y a quienes lo acompañaron como Alan Padrón, secretario Juvenil de Morena; Antonio Ponce, presidente estatal de la agrupación “Que Siga la Democracia”; Jorge Carlos Berlín Montero, Villevaldo Pech Moo, Geovanna Campos, Leydi Castro Gamboa, exalcaldesa de Xocchel, y el consejero nacional y estatal Jorge Sánchez, entre otros.