“Ahorita estamos en época decembrina, que muchas veces se inicia desde mediados de octubre, y eso obviamente genera incrementos en diferentes bienes y servicios, lo que conlleva a la última minuta del Banco Central a decir que ya no se desaceleró, ya no bajó más”.

En sus propias palabras Gabriel Rodríguez Cedillo, economista de la Uady

Todo el mundo dice que generará inflación (el aumento al salario mínimo). Pero hay que preguntarnos: ¿a quién le están aumentando el salario? ¿A los que ganan dos o tres salarios o a los que ganan uno? Ese es un punto. Primero, son pocas personas (a las que les aumentarán el salario); es decir, sí son bastantes, pero en proporción no es una población muy amplia. Dos, estamos hablando que son salarios que aumentan y no es una cuestión que vaya a cambiar el rumbo del consumo con este aumento”.

“Creo que el salario mínimo no ha tenido un impacto importante en el aumento inflacionario en México, normalmente no ha sido un gran contribuidor del aumento inflacionario. Cuando aumentó, todos decían que el 8% de inflación fue por ese aumento; pero si eso hubiese sido cierto no se hubiese bajado, no hubiese habido desinflación y nos hubiéramos quedados en niveles del 6 % o 7%”.