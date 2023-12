La enseñanza en las universidades no sólo debe centrarse en los conocimientos académicos y tecnológicos, sino incluir el desarrollo de habilidades humanas para que la formación de los nuevos profesionales sea integral, tal como demanda el mercado laboral global.

¿Es posible la formación de nuevos profesionales de alto perfil en tres meses y no en cuatro años? Sí, pero muy difícil porque es un cambio radical del modelo educativo tradicional.

Esta nueva forma de enseñanza innovadora y disruptiva que impulsa el proyecto Universidad Minerva mantuvo atentos a los 250 profesores, directivos y alumnos de 15 universidades y preparatorias de México, España y Chile que participaron ayer en el segundo Congreso de Formación Integral en Entornos Digitales, que se realiza en la Universidad Anáhuac Mayab.

El vicepresidente estratégico del proyecto Minerva, Sharan Singh, ofreció la primera conferencia magistral de la jornada inaugural con el tema “Transformación de la educación, más allá de la tecnología”, en la que destacó que la parte humana debe tomarse en cuenta en el proceso de aprendizaje, no sólo la enseñanza académica de contenidos y la tecnología.

En entrevista, donde también participaron las directoras de Internacionalización y de Comunicación Institucional de la Anáhuac Mayab, maestras Regina Otero Roche y Florángely Herrera Baas, el conferenciante dijo que la educación tiene que ir de la mano con el avance de la sociedad.

“Es prioritaria la tecnología por lo que hay que tomarla en cuenta para que sociedad y modernidad avancen juntos. Y lo primero que podría cambiar es el currículum del conjunto de las materias y la pedagogía tecnológica de los profesores”.

Además, señaló que es importante hacer estos cambios desde ahora porque las empresas globales están contratando a los profesionales por su forma de pensar crítica, por su actitud de querer aprender y conocer, por sus habilidades de comunicación, de negociación, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, y su capacidad de ver un mismo problema desde distintos ángulos para proponer soluciones distintas.

“Pueden entrenar y capacitar a los estudiantes en temas de especialización, pero su pensamiento crítico y sus habilidades humanas son algo que tienen que desarrollar en la formación integral”, subrayó.

“Estas habilidades se refieren, no solo hacer bien la ingeniería y las matemáticas, sino que es importante usar la tecnología en el salón de clases porque el antiguo formato de enseñanzas del salón donde expone el profesor ya quedó atrás. Ahora el salón es para hacer y compartir, a través de la tecnología”.

Explicó que dentro del proyecto que desarrolla la Universidad Minerva es que tiene un modelo diferente, es disruptivo desde su origen. Tiene 12 años que se fundó y aplica en algunas universidades privadas y este modelo está como número 1 como universidad de innovación y de disrupción.

No enseña las materias tradicionales, sino que desarrolla habilidades individuales y capacita a los estudiantes en breve tiempo, por lo que el estudio es de tres meses en vez de cuatro años, como es actualmente los planes de estudios de licenciatura.

Hoy es la última jornada de conferencias.— Joaquín Chan Caamal

“Este modelo Minerva tiene mucho futuro, hay más de 20 mil universidades en el mundo que forma personal humano de manera tradicional. Son muy poquitas las que quieren hacer algo innovador”, reconoció. “Es importante trabajar con universidades como la red Anáhuac que sí quiere tener un cambio desde adentro, en colaboración con Minerva. No es que Minerva les diga que tienen qué hacer, sino que con esta colaboración la propia universidad genera un cambio innovador desde adentro”.

Consideró que desde las perspectivas del modelo Minerva es importante tener esta colaboración porque demuestran que las universidades pueden tener esta forma de cambio y generar esta experiencia que ayudan a su consolidación como formadoras de profesionales integrales.

Se le preguntó si es un buen modelo de enseñanza, ¿por qué no lo aceptan de manera fácil y rápida las universidades?

“Hay un tema histórico y financiero”, dijo. “El histórico es que hay un tema que el cuerpo docente y académico tienen por lo general la razón y marcan las directrices. Para cambiar el cuerpo docente tienen que soltar este formato tradicional. Este es desde la perspectiva cultural, la más importante; pero la parte financiera también es importante porque una universidad es una empresa, tiene un movimiento universitario y cambiar estos procesos, es difícil”.

“En el modelo actual tenemos que tener a los estudiantes en sus escuelas para que se pueda generar infraestructura, eventos y todo un movimiento universitario. Si se cambia, y de repente le dicen que no van a venir 4 años para estudiar la carrera sino solo tres meses, esto cambia todo el modelo y pone en juego el desarrollo que implica operar una universidad. No es imposible, pero es muy difícil”.

Otros puntos difícil de cambiar es la metodología de los exámenes porque funcionan en cierto nivel, pero no es óptimo para evaluar el aprendizaje porque después de la prueba en poco tiempo pierden la información que estudiaron.

La maestra Florángely Herrera precisó que en este modelo innovador no se pretende eliminar los exámenes de evaluación de conocimientos, no trata de derrocar una estructura existente y que funciona en ciertos ámbitos, sino que Sharan Singh propone ir más allá. No es suficiente en las nuevas generaciones porque son nativos digitales y tienen un pensamiento distinto, por lo que hay que adaptarse a ellos”.

“Ahora el profesor tiene que crear estos ambientes abiertos, en los que se permitan los diálogos, que aprendan con la práctica, con la conversación, la retroalimentación. El reto del docente es crear estos ambientes dinámicos y continuos”, intervino el profesor Sharan. “Lo primero es capacitar a los profesores porque los alumnos son nativos digitales, hay que enseñarle a los docentes la ciencia de la tecnología. Con la diversidad tecnológica pierden la atención, hay que capacitar y enseñar a usar la ciencia tecnológica a los profesores para que estén a la par con sus alumnos”.

Florángely Herrera informó que este Congreso de Formación Integral de Entornos Digitales se realiza cada año, en este 2023 la Anáhuac Mayab es la sede.

Participan las universidades que forman la red Anáhuac, está enfocado en la formación integral digital porque es una paradoja que la formación integral sea entre humanos, pero vivimos en un mundo moderno y conectado tecnológicamente y por ello toda la red Anáhuac tienen especial el interés de aprovechar la tecnología para seguir con la formación integral de sus alumnos.

La inauguración del segundo Congreso lo realizó el ingeniero Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab.

Destacó que la formación integral es parte de la misión de esta universidad privada desde su fundación. Lo que cambia es el entorno y las circunstancias porque hoy las generaciones son diferentes.

“Actualmente hay un gran cambio y los entornos digitales han llegado para quedarse”, dijo. “El reto es el compaginarlo con la formación integral y es donde nosotros debemos investigar, reflexionar en equipo y aplicar las mejores prácticas”.

Además de la conferencia de Sharan Singh también expusieron María Lacalle Noriega con el tema “Las nuevas tecnologías en la educación universitaria desde una perspectiva de razón abierta”; el doctor Salvador Ortiz de Montellano, con la charla “Formación integral en línea: imposible”; y Verónica Fernández y Edward Brooks con la ponencia “Estrategias de educación en virtudes en el ámbito universitario”.