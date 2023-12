MÉRIDA.- El Consejo Electoral del Estado acató la orden del Tribunal Electoral de Yucatán (TEEY) de aumentar el número de diputados para la población indígena.

Con un voto en contra y por mayoría el Consejo Electoral del Estado acató la orden del TEEY de aumentar el número de diputados para la población indígena, con solo modificar el acuerdo para que ya no existan espacios flexibles.

También se dictó que los cinco distritos donde siempre se han considerado para la población maya estén claramente definidos.

Yucatán tendrá cinco diputados mayas

En la sesión de ayer los consejeros decidieron modificar los lineamientos para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas en Yucatán para el proceso 2023-2024, en acatamiento a la sentencia dictada en el expediente JDC-022/2023.

Precisaron que ahora, de los 21 distritos electorales del Estado, se asignarán los cinco con mayor índice poblacional indígena para esas candidaturas.

Éstos son los que tienen cabecera en los municipios de Valladolid, Tekax, Temozón, Ticul y Tecoh.

Además se deberá postular al menos dos fórmulas de candidaturas indígenas de mujeres.

Esta medida aprobada no limita a los partidos políticos para que puedan postular a un número mayor de candidatos indígenas en cualquiera de los demás distritos electorales del Estado.

Acatan orden para candidaturas indígenas

Como se informó, los magistrados electorales ordenaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), que a más tardar en cinco días (el plazo se acabó ayer miércoles) aumenten el número de diputaciones para la población indígena, porque solo tenían dos, a pesar del aumento en el número de diputaciones, que pasó de 25 a 35.

El consejo electoral sesionó para debatir el acuerdo que propuso la Comisión de Igualdad, Género y no Discriminación, en la cual solo el consejero Jorge Vallejo Buenfil no estuvo de acuerdo y votó en contra.

La consejera Alejandra Pacheco Puente, presidenta de esa comisión, aclaró que no son solo dos las diputaciones para candidatos indígenas como expuso el Tribunal Electoral, sino cinco.

Sin embargo, en dos se específica que deben ser para Valladolid y Tekax, y se dejaban tres para que los partidos decidan dónde registrar candidatos mayas.

Añadió que el razonamiento jurídico del tribunal es válido, pero como en éste no les dice cómo hacerlo y solo cuidar el contexto en el que se está, que sea aceptable, con la orden de aumentar lo menos uno, para que ya no solo sean dos.

La propuesta es que aquellos tres donde se dejaba a los partidos escoger donde registrar candidatos mayas, ahora sea obligatorio en donde el consejo decida.

De esta manera la consejera explicó que cumplen con la orden de aumentarlos, que ya no sean solo dos, y mantienen la disposición establecida desde el pasado proceso electoral, de que sean cinco por lo menos, de los ahora 21 distritos que estarán en juego, respetando los derechos de la población maya, y también las de los demás sectores de la población.

Resolución a denuncia contra Ramírez Marín

Respecto a la resolución del TEEY sobre las acusaciones al senador ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín, Fernando Bolio Vales – magistrado ponente del caso – informó que, la denunciante Natalia de Jesús Parra Pech se quejó de falta de exhaustividad en el estudio de la denuncia presentada en el Iepac y que este no realizó una valoración debida, propia y certera de sus alegaciones.

Sin embargo el magistrado consideró que no le asiste la razón a la promovente porque la emisión del dictamen de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Iepac desahogó siete inspecciones oculares derivadas de ligas electrónicas de publicaciones periodísticas proporcionadas por la actora, con el fin de obtener algún elemento que genere certeza respecto de la infracción denunciada.

Por lo anterior expuso que no se logró acreditar, debido a que no se percibió expresiones que hagan llamado al voto a favor o en contra de alguna candidatura, ni la obtención de algún tipo de apoyo a alguna candidatura en particular, y se concluye que la autoridad responsable actuó de manera correcta, por tanto se desechó la queja.

Recordamos que el ahora senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) era acusado de promoción personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.