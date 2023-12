Desde hoy, día de quincena, se espera la parte fuerte en las ventas decembrinas, señaló Levy Abraham Macari, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) de Mérida

“Hemos visto una buena afluencia de gente en el Centro”, dijo en el mensaje que ofreció ayer a representantes de medios de comunicación en un desayuno navideño.

Las plazas comerciales todavía no están llenas como van a estar la semana que viene pero hemos visto una buena respuesta por parte de la gente, apuntó.

“La derrama económica esperada es de 15,000 millones de pesos para Yucatán, en todo diciembre”.

El dirigente indicó que aún no se tienen las cifras de la derrama en el Buen Fin, “pero lo que sí vimos fue una afluencia a las plazas”.

También comentó que en las plazas preguntaron cómo les había ido en las ventas del Buen Fin y todo dijeron que superaron sus expectativas, “lo cual no da a pensar que la meta de 8, 025 millones de pesos para esos días se debe de haber superado, pero eso se sabrá con las cifras oficiales”.

También dijo que ahora ha habido una coyuntura en el Estado, en la cual están superando la cantidad de empleos formales.

Hay más de 440 mil empleos registrados ante el Seguro Social, abundó.

“La gente que hoy quiere trabajar en la formalidad puede hacerlo, porque puede tener un empleo mejor pagado y eso le dará capacidad económica”.

Abraham Macari reiteró que las ventas van a aumentar por la quincena y el aguinaldo.

“Entre hoy y el 24 de diciembre se espera la mayor derrama económica”, dijo.

“El Centro Histórico de Mérida es referente local de ventas; sigue siendo el centro comercial más grande de al entidad. Mucha gente del interior viene a comprar y el Centro sigue siendo el lugar más barato para comprar”.

Para los yucatecos el Centro de Mérida sigue siendo un lugar emblemático, subrayó el empresario.

“No podemos decir que el Centro sea únicamente turístico, tiene una vocación cultural, pero la parte económica es básica, tenemos de los pocos centros históricos del país que están económicamente activos. La mayor parte de las ciudades de México están buscando cómo reactivar o qué hacer con sus centros históricos para que tengan vida. Nosotros tenemos uno o totalmente vivo y activo y creo que hay que cuidarlo”, indicó.—CLAUDIA SIERRA MEDINA

En cuanto a los procesos electorales, el líder de la Canaco dijo que como Cámara de Comercio van a estar organizando foros y debates, con los candidatos, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial.

Además señaló que ya estuvieron en el Iepac para que les digan qué fechas pueden hacer estos debates.

“Todavía no nos han dado la fecha, pero ya sabemos que serán en marzo y abril aproximadamente”, apuntó.

La Canaco independientemente de lo que haga el Consejo Coordinador Empresarial va a tener sus foros con los candidatos, recalcó.

También dijo que no están preocupados, sino ocupados, porque lo que ellos buscan es que en Mérida y en el interior del Estado gane el mejor candidato, el que la gente decida.

Para nosotros, nuestra intención como Cámara de Comercio siempre va a hacer que la gente salga a votar por quién quiera y que gane el que al final la mayoría de la gente decida.

Yo creo que lo que podemos hacer como Cámara de Comercio es buscar la participación ciudadana, subrayó

Es la única manera en la que luego no haya reclamo.

Si votó el ochenta por ciento de la población y ganó el uno o ganó el otro pues la democracia es así, va a ganar el candidato que quiera la mayoría.

Lo que me parecería lamentable sería que vote un cuarenta por ciento de la población entonces ya no podemos decir que la perdona que ganó fue de mayoría porque solamente voto el cuarenta por ciento.

Consideró que hasta el momento ha sido una precampaña bastante limpia, no ha habido golpeteo interno entre partidos.

Añadió que esperaría que la propuesta sea la que gane los que prevalezcan en las campañas políticas y no demás y no las descalificaciiones a las demás personas. Como Cámara de Comercio y como ciudadanos deberíamos estar buscando propuestas, qué van hacer, cómo lo van a hacer, para que entonces podamos tomar decisiones mucho más informadas y no únicamente estando escuchando descalificaciones de uno al otro.

Dijo que hacen un prograna que se dedica a que la gente salga a votar.

Sobre el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador opinó de la salida del sexenio que a nivel nacional tienen un ambiente retador porque si bien económicamente hablando no ha ido tan mal el país, me parece que ha sido un poco polémico el presidente en temas de división, en temas de intentar.

Por ejemplo estamos viendo nuevamente la desaparición o la intención de desaparecer ciertas entidades autónomas que me parece que son muy importantes para el país específicamente en términos de transparencia.

Enronces aveces el mensaje que se manda desde la presidencia es un poquito de retroceso cuando no estoy seguro si esa es su intención o no, es un poco difícil leer las intenciones del presidente. Económicamente hablando hemos tenido, la verdad una estabilidad, incluso durante la pandemia hubiésemos esperado un poco más de apoyo en las empresas porque si de apoyo a la gente a las emoresas no se les dio mucho apoyo, esa parte ya la superamos las empresas de una u otra manera hemos estado al pie del cañon.

Muchas de las empresas, hay que decirlo desaparecieron, la pandemia mató muchos negocios, ahora tenemos nuevamente la polémica de que si la reforma desde las cuarenta horas ya se aumentaron las vacaciones, se aumento ahora el permiso de la paternidad, de cuatro a veinte días; entonces esas son cosas que son positivas para los empleados y nosotros como empleadores tenemos que seguir buscando la manera de dar mayores empleos.

Entonces yo creo que lo que tenemos que esperar del gobienro actual es también cuáles son o podrían ser los beneficios para las empresas, para ayudar a crear más empleos porque el chiste para todos es que los empleados tengan mejores condiciones porque para nosotros eso es lo más importante.

Subrayó que lo que le parece importante recalcar es que no pueden ser los beneficios de los empleados únicamente responsabilidad o cargo de las empresas, “Yo creo que el gobierno también tiene que ver de que forma apoya, para que nosotros los empresarios podamos seguir creando más y mejores empleos”