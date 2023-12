Nochebuena y Navidad son fechas en las que algunos deben trabajar. Sin embargo, de alguna manera buscan estar en contacto con sus familiares mediante llamadas o videollamadas, usando la tecnología a su alcance para estar cerca y posteriormente festejar en otra fecha en familia.

En un sondeo se preguntó lo siguiente a empleados en actividades en que se presta servicio las 24 horas: ¿Trabajarás el 24 o el 25 de diciembre? Si trabajas, ¿cómo o cuándo festejarás en familia?, ¿Cómo estarás en contacto con tu familia?

Los entrevistados y sus respuestas fueron los siguientes:

Margarita Cab, empleada de una tienda de conveniencia, dijo “sí trabajamos el 24 de diciembre, pero en mi caso esta vez me toca en la mañana, así que no me perjudica. A mis compañeros que si les toca tampoco les perjudica, porque a las 10 de la noche o antes se va a cerrar y eso ayuda para llegar con la familia”.

“Quienes tienen otros trabajos y no pueden estar en su casa se comunican con sus familias por videollamada”.

Por su parte, Marcos Cardara Pacheco, guardia de seguridad en una tienda departamental de ropa, señaló que no están fijos en ningún lugar, pero sí me toca trabajar el 24 y aún no sé si dobló (turno). En años anteriores trabajo 24 o 25, pero no los dos días. “Si me toca trabajar, por videollamada contacto a mi familia y luego celebramos otro día”.

Chofer de taxi

El taxista Mario Ordóñez indicó que no laboran ni 24 ni 25 de diciembre. “Así como a los ‘ubers’, esos días nos dan a elegir si queremos o no trabajar, igual que el horario en que quisiéramos. Es como nuestro nuestro regalo”.

El repartidor Brayan Cimá compartió que sí trabaja hoy, “pero 25 no. Salgo en la noche, terminamos como una o dos de la tarde”.

José Navarro, administrativo en Autoprogreso. “Algunos trabajamos el 24 y otros el 25 y nos van rotando en tres turnos. A los que les toca viajar, ellos manejan en qué momento están con sus familias, según el ritmo de trabajo”.

También se entrevistó a otros empleados que pidieron permanecer en anonimato.

“Nosotros trabajamos ocho horas, entramos el 24 en la mañana, a las 6:30, y nos dejan salir a las 4 de la tarde para estar con la familia y nos dan el día siguiente. A los compañeros que trabajan más tarde, salen a las 10 de la noche y regresan al día siguiente, para que puede estar con la familia. El 31 es al revés”, dijo un policía municipal de Mérida.

“Sí vamos a trabajar el 24 normal, solo que hasta las 10 de la noche, y el 25 aún no sabemos. Los que trabajamos nos ponemos en contacto por videollamada mientras llegamos con la familia”, comentó un conductor del sistema de transporte Va y Ven.

.