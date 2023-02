Ulises Ruiz Ortiz, va por la presidencia en 2024; exgobernador se destapa como independiente

MÉRIDA.- El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, promueve en todo el país las candidaturas independientes para la jornada electoral de 2024 y pronosticó que la clase social aspiracionista que tanto odia el presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a derrotar en las próximas elecciones presidenciales.

En rueda de prensa en el hotel El Conquistador de esta ciudad, Ruiz Ortiz anticipó que él participará como candidato presidencial independiente o si las condiciones democráticas son legales y reales se inscribirá en el proceso de selección del candidato de la coalición Va por México y le va a ganar la candidatura hasta al gobernador Mauricio Vila si compite.

"Soy un político polémico": Ulises Ruiz Ortiz

Ulises Ruiz Ortiz negó todas las acusaciones que acumuló como gobernador de Oaxaca, y afirmó que no fue un represor sino una autoridad que aplicó la ley.

El aspirante a la presidencia reiteró que no le detectaron ningún desvío de recursos públicos en la auditoría de los más de 50 mil millones que revisaron las autoridades federales, no tiene dinero escondido en los paraísos fiscales ni cuentas bancarias en el extranjero, y no tiene denuncias vigentes por violaciones a los derechos humanos ni de lesa humanidad.

“Soy un político polémico, eso sí, pero no soy represor”, reiteró.

Ulises Ruiz Ortiz se destapa como presidenciable

Como era de esperarse, Ulises Ruiz afirmó que el sexenio de López Obrador es un período perdido para el desarrollo y crecimiento económico de México, y lo calificó como un mal gobierno que tiene resultados negativos con sus políticas.

También afirmó que el presidente de la república tiene bien acotado al PRI con la denuncia que interpuso contra Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, líder nacional del partido, cuyas pruebas que aportó son usadas por la 4T para amenazar con meter a la cárcel al priista si no se alinea a los intereses de AMLO.

Anticipan derrota de AMLO por los "aspiracionistas"

El ex gobernador oaxaqueño destacó que los aspiracionistas ya demostraron su poder con la marcha en defensa del INE y eso tiene aterrado a López Obrador porque esta clase social pudiente representa 60 millones de electores, mientras que el presidente y sus “cuervos de la nación” tienen control sobre 15 millones de personas beneficiarias de los programas sociales.

“Fui a la marcha en defensa del INE, en un principio dije que no debían participar los partidos porque desprestigian el movimiento ciudadano, pero fuimos en calidad de ciudadano. Fue impresionante como salió la gente y se movilizó, nadie recibió paga ni fue acarreado”, dijo el expriista.

“Eso le dolió tanto a AMLO que tuvo que hacer una marcha con todos los recursos del gobierno, pagó millones por los autobuses y pidió apoyo de los gobernadores", denunció Ulises Ruiz Ortiz.

Marcha en defensa del INE en 2022

El aspirante a la presidencia también habló sobre el evento por el aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo de la CDMX, que describió como un "AMLO Fest" y que tendrá lugar el próximo 18 de marzo "donde hablará de que ya recuperó el petróleo".

"Él cree que esta en la época de Lázaro Cárdenas y que ya rescató a Pemex, pero ha tirado millones de dólares a la basura. Va a hacer la mega marcha que a los mexicanos sí les cuesta una lana por la renta de autobuses. Está asustado por la próxima marcha a favor del INE convocado por agrupaciones ciudadanas para el 26 de febrero", dijo el exmilitante priista.

"Está aterrado porque de repente se da cuenta que los aspiracionistas llenan el zócalo, salen a marchar y están en contra de sus políticas. En su marcha anterior de AMLO estaba a la mitad del discurso y se empezó a vaciar el zócalo capitalino porque la gente la llevan a pasear”.

Ulises Ruiz Ortiz se destapa como presidenciable para 2024

Ulises Ruiz informó que su campaña de promoción de candidatos independientes para todos los puestos de elección popular abarcará todos los estados de la república porque son una opción nueva de gobierno ante el fracaso de los partidos políticos tradicionales y las alianzas.

El exgobernador ya visitó Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y desde la noche del martes 31 de enero llegó a Yucatán donde sostuvo reuniones con empresarios y políticos interesados en tener oportunidad de participar en las elecciones.

Ulises Ruiz Ortiz se destapa como presidenciable

Al expriista se le preguntó si las reformas electorales que promueve el presidente López Obrador, como su plan B de reforma electoral, es para manejar las elecciones ante la posibilidad de que Morena pierda la presidencia de la república.

“Los analistas del INE dicen que si no gana (Morena), va querer anular la elección, eso sí lo dejamos. Los que quieren un cambio de gobierno por los malos resultados, tienen dos estrategias efectivas: convencer a los aspiracionistas que odian el presidente, que son cerca de 60 millones, que salgan a votar, y taparle sus trampas”, indicó.

“Con poner a gente en los pueblos de usos y costumbres, que quiten todo lo que regalan para la elección, agarrar a los funcionarios públicos y llevarlos a la fiscalía y tener vigilados a todos los ‘cuervos de la nación’ por ellos a eso se dedican y están pagados se puede controlar sus trampas. Son miles de millones que gasta en la estructura electoral y hace las mismas trampas con los que estuvo madreando durante 18 años a todo mundo”.

Ruiz Ortiz afirmó que no solo los aspiracionistas y los partidos políticos de oposición rechazan al gobierno de López Obrador, sino también una gran parte del Ejército Mexicano no está conforme porque los trae de albañiles y de constructores mientras un grupo de mando militar se está llevando el dinero además de la relación con el crimen organizado.

“Aclaro, no el Ejército tiene relación con el crimen organizado, sino algunos mandos militares, el país no puede seguir así. Tiene que haber un cambio muy radical en la forma de gobierno, hay que revertir un sexenio perdido, hay que ver cómo hacer de nuestro país una potencia mundial, con empleo, seguridad, educación, tenemos todo para hacerlo”.

Ulises Ruiz Ortiz se destapa como presidenciable

También se le preguntó si la estrecha relación entre el gobernador Vila Dosal y el presidente López Obrador es evidencia de que entregará Yucatán a Morena en la elección de 2024.

“Yo no lo veo así, veo a Vila dentro de la coalición como uno de los aspirantes principales, él podría ser el candidato. Tiene una buena imagen, como está la violencia en el país, sus índices de seguridad en Yucatán son aceptables, tiene un esquema policial que habría que tomar como ejemplo por sus buenos sueldos, vivienda y becas para los policías”, señaló.

“No, yo no creo que Vila esté buscando protección, al contrario, creo que el Peje se lleva bien con él porque no vaya a ser el diablo y gane la presidencia por la coalición", acusó.

Mauricio Vila y López Obrador

Pero yo le voy a ganar a Vila en la elección porque si compite va a ser mi rival. Yo creo que el presidente ya asimiló que está de salida, nadie come lumbre tanto tiempo, y la ley es la ley, así va a ser cuando termine su mandato. Las expresiones de que va a entregar a Yucatán a Morena no lo veo, Vila es de lo más representativo y salvable, pero le voy a ganar como independiente”.

¿Cómo serán las candidaturas independientes en 2024?

El ex gobernador de Oaxaca informó que gestionan ante el INE que los candidatos independientes que surjan de este movimiento usen el mismo logotipo, que formen una sola asociación civil que se registre ante el SAT para que reciba prerrogativas y se sometan la fiscalización.

Si lo aprueba el INE no tendrían necesidad de crear mil 800 asociaciones para registrar candidatos independientes a la presidencia, gobernadores, diputados y senadores, diputados locales y presidentes municipales.

Todavía no piensan en algún nombre o marca que identifique a los candidatos independientes, eso lo definirán en una segunda visita a las entidades del país. Sin embargo, en dos semanas más, según anticipó, empezarán a surgir los aspirantes independientes a diferentes cargos de elección en el país.

Los interesados son de la sociedad civil y no se inscribirán políticos que no tengan buen prestigio y él no se considera uno de ellos por lo que sí participará por la presidencia de la república.

Ulises Ruiz Ortiz confía en la derrota de la 4T

El exgobernador tiene fe que todo ciudadano que ha sido afectado por el gobierno de López Obrador salga a votar en la elección de 2024 y saque del poder a la 4T porque sus “corcholatas” del presidente están reprobados.

Su confianza se basa en que los aspiracionistas dieron un ejemplo en las elecciones de Ciudad de México y el Estado de México en 2021 porque está cansada de malas decisiones, de derroche de miles de millones en obras que no va a terminar y por las afectaciones económicas que ha dejado millones de pobres.

“Es el mismo argumento para el 24. Hay 750 mil muertos por el mal manejo irresponsable de la pandemia del covid, y sus familiares van a salir a votar; hay 155 mil muertos por la delincuencia organizada y todos los familiares van a salir a votar porque ven que este gobierno está coludido con los delincuentes", expresó.

"Hay 15 millones de mexicanos que dejaron de recibir servicios de salud; hay mucha gente que perdió su empleo, hay mucha gente que paga derecho de piso para mantener su negocio, y cuando no pagan se los queman, secuestran a sus hijos, los asaltan, estos van a salir a votar”, acusó el político.

Ulises Ruiz Ortiz confía en la derrota de la 4T

"Queremos que México sea un país tranquilo y próspero, que sea una potencia mundial, de oportunidades y empleos y con paz, y para lograrlo, alguien tiene que cambiar radicalmente la forma de gobierno. Todo esto será el motor que impulse a la movilización de los aspiracionistas en 2024 y tienen las armas: su credencial de elector y la boleta para cambiar el rumbo de México", dijo.

"Los que tenemos un profundo amor por nuestro papis, nuestros hijos y nietos, no queremos que les pase nada, queremos que les vaya bien, y en este gobierno de López Obrador les está yendo muy mal, este gobierno tiene en la pobreza al país y en la violencia”, agregó.

Denuncian persecución a periodistas en sexenio de AMLO

El ex gobernador afirmó que los medios de comunicación viven la peor persecución comparado con cualquier otro gobierno de la república. No hay día que López Obrador no agreda a los medios y los llame chayoteros, bandidos, corruptos, conservadores, fifís.

Incluso, es capaz de acusar de autoatentados, como pasa con el intento de homicidio al periodista Ciro Gómez Leyva. Pero en los municipios es peor este clima de terror porque hay periodistas desaparecidos, secuestrados y asesinados.

“Lo que está matando a los medios de comunicación es el lenguaje y agresivísimo ataque del presidente contra los medios”, dijo.

Denuncian persecución a periodistas en sexenio de AMLO

“Lo menos que puedes hacer es respetarlos, aunque no hablen bien de ti, los medios normalmente son anti gobiernistas, señalan los fallos del funcionario y no tienes por qué molestarte con ellos. La función del gobernante es gobernar, y si critican lo mal que uno gobierna, debe tener respeto”.

Otro sector que ofende constantemente el presidente y hasta muestra su desprecia profundo es a la UNAM y el Politécnico, dos instituciones educativas que son el cerebro del desarrollo de México. Y el presidente lo demostró con el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel a quien defendió por sobre todo el prestigio de la UNAM.

“El presidente AMLO desprecia a quienes aspiran a prepararse, a tener un mejor empleo, a tener oportunidades de irse al extranjero, todo ese público es aspiracionista y es el que lo va a derrotar en el 2024”, señaló