Desde Yucatán advierten crisis de vivienda; gobiernos no han entendido su prioridad

“Nuestro país pasa por un momento crítico en cuanto a la construcción de vivienda social, ésta ha caído aproximadamente 70% en los últimos años, y eso es algo que no podemos ni debemos permitir”, advirtió ayer José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), en la inauguración de la 31 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, recién reelecto presidente de la Canadevi, puso a Yucatán como ejemplo de cómo se puede recuperar la construcción de vivienda social. Aquí los sectores públicos y privados se coordinan porque saben que los subsidios que otorga el gobierno son un beneficio para los derechohabientes y para la industria.

“Desafortunadamente son muchos los gobiernos municipales y estatales que han fallado en entender este desafío en el pasado, y son muchos los que siguen sin considerarlo como una prioridad”, agregó.

Ambos líderes empresariales nacionales expresaron en la ceremonia de inauguración de este evento, que compiten por ser quién realiza más visitas a Yucatán.

El primero incluso le reclamó al gobernador Mauricio Vila Dosal.

“No me ha dado mi identificación como yucateco, pero no pasa nada, sigo esperándola gobernador, ya hemos estado aquí en Yucatán como 10 veces y siempre sale uno enamorado de esta ciudad y el estado”, señaló.