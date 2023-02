La apatía social, el verdadero enemigo de la política en México: señalan

Carlos Medina Plascencia, exgobernador de Guanajuato y consejero nacional del PAN, sostuvo que el sistema de partidos está descompuesto no solo en México sino en todo el mundo y advirtió que el enemigo a vencer en las elecciones de 2024 es la abstención ciudadana.

“Hay un descrédito de los partidos, una falta de credibilidad”, admitió.

Entrevistado en Mérida, en un paréntesis de sus actividades políticas y empresariales —es presidente en México de la red Business Network International (BNI), que tiene presencia en Yucatán—, el exdiputado federal y exsenador manifestó que hay un marcado abstencionismo en las clases media y alta, pero también en los jóvenes de 18 a 39 años de edad.

En su opinión, se debe cambiar la narrativa política y no enfocar las críticas en el presidente del país o en el gobierno, porque esa crítica alimenta la polarización.

“Esa crítica pareciera decir: ‘Hay que quitar a éstos’. Y la sociedad puede pensar: ‘Ah, ¿para regresar ustedes como el pasado? ¡No, muchas gracias!’ La propuesta y el discurso tienen que ser esperanzadores y de realidad, de decir a dónde queremos llegar con la participación de los ciudadanos”, enfatizó.

El político guanajuatense subrayó que el gran reto será abatir el abstencionismo y, en ese sentido, “el nombre del juego” es hacer algo desde la sociedad.

“Yo sigo siendo militante del PAN, pero al mismo tiempo soy alguien que trata de impulsar y de cambiar todo lo que está mal dentro de los partidos y dentro de Acción Nacional en particular”, apuntó.

También dijo que Unidos por México, agrupación que reúne a trece exgobernadores del PAN —“y nos reservamos el derecho de admisión, no aceptamos a cualquiera de los exgobernadores—, está consciente de que la democracia representativa ya no está funcionando y no responde a las necesidades de la sociedad.

“Hay varios factores que están incidiendo en la descomposición de los partidos, porque los gobiernos se están convirtiendo en gobiernos partidistas, dando chambas y ayudando a los amigos y socios, y eso no es algo privativo de México. Está sucediendo en el mundo”, añadió. “Vemos que hay líderes que están polarizando a la sociedad, y ni qué decir en México”.

“Esa polarización es algo muy riesgoso. Tomo el ejemplo de Argentina, de 75 años de (Juan Domingo) Perón para acá, y sigue habiendo esa polarización... Y podemos ver hoy el caso de Perú, y otros como el de (Donald) Trump en Estados Unidos”.

Medina Plascencia subrayó que la sociedad tiene que involucrarse en el quehacer político y definir cuál es el camino a seguir.

“Hoy, la burocracia de los partidos, ¡todos!, está decidiendo las candidaturas y no necesariamente con las personas más adecuadas, más capaces y con mayor competencia”, continuó “Simplemente se van con quien creen que puede ganar la elección”.

Cambio de modelo

Más adelante señaló que se debe cambiar el modelo de gobierno a un modelo en el cual la autoridad coordine la energía de la sociedad, porque ningún gobierno tiene todo el dinero ni todo el tiempo para resolver las carencias más sentidas.

“¿Cuáles son los problemas que hoy nos confrontan, pero al mismo tiempo los aprovechan muy bien los populistas o los demagogos? Pobreza alimentaria, pobreza extrema y falta de oportunidades en educación, en salud y en desarrollo económico”, puntualizó.

También manifestó que, ante el descrédito de los partidos y las pretensiones de algunos gobernantes, los ciudadanos tienen que cuidar las instituciones que dan vida y forma a un Estado de Derecho.

“En cierta forma, a mí me da mucha esperanza ver que por fin hizo reaccionar a la sociedad una de las acciones que se están llevando al cabo en los últimos años”, abundó. “Es decir, quitaron el Seguro Popular, quitaron el apoyo a las guarderías, quitaron las medicinas, etcétera, y la sociedad no reaccionaba. Los ataques al INE vinieron a hacerla reaccionar”.

Yucatán y su cultura

Sobre Yucatán, el ingeniero Medina Plascencia comentó que hay percepción de tranquilidad y paz, lo cual ha generado euforia “en muchos lugares del país por venir a vivir a Yucatan”.

“Creo que el gobierno de alguna manera está contribuyendo, pero quiero referirme a la cultura yucateca”, abundó. “Los yucatecos son cerrados en sus grupos familiares y en sus amistades, pero al mismo tiempo son muy solidarios y están siempre preocupados por lo que pase con los demás. Y si llega un nuevo vecino a su calle preguntan y se van a presentar”.

“Los yucatecos tienen su espacio de convivencia en los parques públicos. Los que vienen de otros lugares los tienen en las plazas comerciales. Y hay una gran diferencia. Esto es algo que el país necesita entender y comprender cómo se da ese tejido social en Yucatán. Y no depende solo de los gobiernos. Hay una parte cultural y yo creo que ustedes han hecho algo extraordinario. Seguramente han tenido una buena contribución tanto el gobierno municipal de Renán Barrera, a quien aprecio y estimo mucho porque lo conozco bien, y el gobierno del Estado”.