PAN Yucatán hace llamado a la juventud de Mérida a trabajar por el estado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del PAN Yucatán, Asís Cano Cetina, invitó a las y los jóvenes a trabajar de mano con la sociedad para fortalecer el trabajo que los gobiernos de Acción Nacional realizan a favor del desarrollo y crecimiento del estado.

“Contamos con los jóvenes para trabajar en equipo y construir la victoria para el 2024”, reiteró el panista.

Lo anterior lo señaló al participar en la 3ª Asamblea Municipal en la que tomó protesta Juan Pablo Díaz Isla como nuevo secretario de Acción Juvenil en Mérida.

Noticias Relacionadas Elecciones en Yucatán: PAN supera a Morena en las intenciones al voto

PAN Yucatán hace llamado a la juventud de Mérida

Durante el encuentro con jóvenes este domingo 12 de febrero el Presidente del PAN Yucatán estuvo acompañado de Arturo León Itzá, Presidente del PAN en Mérida y Cecilia Patrón Laviada, Diputada Federal y Secretaria General del PAN.

También estuvieron presentes Édgar Ramírez Pech, en representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal; Josué Camargo Gamboa, en representación del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; y Jairo Calderón Moguel, Secretario de Acción Juvenil del PAN Yucatán, entre otros invitados especiales.

PAN Yucatán hace llamado a la juventud de Mérida

“Hoy todos ustedes tienen la enorme oportunidad de ser factor de cambio no solo para el partido sino para toda la sociedad. Ese dinamismo, energía y entusiasmo que le imprimen al trabajo diario es lo que nos impulsa como partido a salir todos los días a la calle a decirle a la gente lo importante que es que el cambio se consolide”, añadió Cano Cetina.

“Tenemos que decirle a la gente que no es el momento de retroceder; no es el momento para detener el avance que hemos logrado. Y, mucho menos, no es el momento para fallarle a las actuales y futuras generaciones que quieren y desean un porvenir lleno de oportunidades, como el que ustedes demandan”, apuntó el dirigente panista.

PAN Yucatán hace llamado a la juventud de Mérida

También indicó que “el partido tiene muchas esperanzas en la generación que representan. El equipo juvenil tiene una razón de ser en el partido y es que nos ayuden a abrirnos a nuevos temas como el emprendimiento, las nuevas tecnologías, el medio ambiente, el calentamiento global, entre otros”.

Juan Pablo Díaz Isla, nuevo secretario de Acción Juvenil en Mérida

El nuevo secretario de Acción Juvenil invitó a todas y todos en trabajar en su proyecto de unidad y luchar por las causas que mueven a los jóvenes.

El panista propuso el plan en “Equipo por Mérida” para fortalecer el activismo político en la capital yucateca; también se comprometió a fomentar actividades sociales, culturales y deportivas, de manera especial en las comisarías de Mérida.

Juan Pablo Díaz Isla, nuevo secretario de Acción Juvenil en Mérida

“Lanzaremos la Bolsa de Trabajo Azul para vincular a las y los jóvenes con el sector empresarial para que tengan mayores facilidades para encontrar empleo. La ola que arrasará en el 2024 es la de la juventud azul, en las que están todos los jóvenes del PAN. Unidos y en equipo somos el presente”, aseguró.

El nuevo secretario de Acción Juvenil agradeció a las y los jóvenes militantes de Mérida que lo hayan elegido como nuevo dirigente juvenil y subrayó que trabajarán fuertemente para que en el 2024 aporten los votos necesarios para obtener todos los espacios posibles.

Díaz Isla fue elegido por unanimidad por los delegados presentes en la 3ª Asamblea Municipal y sustituye en la Secretaría de Acción Juvenil de Mérida a Amir Sierra Carrillo.

Te puede interesar: Nuevo seminario para liderazgos de Acción Nacional