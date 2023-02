La transición digital llegó para quedarse: Canacintra

La reinvención de las industrias vino de la mano de la innovación y la tecnología. La pandemia de Covid nos demostró que no era un lujo, sino una urgencia, sumarnos de lleno a la transformación digital, que es la nueva revolución industrial, declaró Jorge Abel Charruf Cáceres, presidente en Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

“La digitalización de los procesos de producción y comercialización es lo que hará que las empresas yucatecas puedan competir en un mercado global y conquistarlo”, enfatizó.

“Es decir, la transformación digital llegó para quedarse, y esto no es exclusivo de la industria”.

El presidente de Canacintra habló de la transformación digital como uno de los puntos de su agenda de trabajo al frente de la Cámara, desde febrero de 2021.

En amplia entrevista —ayer publicamos la primera parte— a unas horas de ceder el mando de la delegación de Canacintra a Abelardo Casares Add, el director de Ventas Internacionales de Grupo La Anita señaló que durante su presidencia la agrupación se involucró también en asuntos de interés colectivo y de trascendencia social.

Un ejemplo, explicó, se vio en el proceso de las elecciones intermedias de 2021.

“Canacintra fue la primera cámara u organismo de la iniciativa privada que organizó debates de candidatos”, abundó. “Tuvimos debates entre los aspirantes a diputados locales, a diputados federales y a alcaldes”.

“Fue la oportunidad para entregarles de primera mano, al inicio de la campaña, los temas principales de la agenda Canacintra, para que los fueran tomando en cuenta en su plan de trabajo”.

Un deber cívico

Recalcó que, al margen del aspecto empresarial, con ese evento Canacintra cumplió con el deber cívico de fomentar la participación ciudadana.

“Fomentar debate hace que la gente se interese y conozca las propuestas. Cumplimos con esa parte”, insistió.

En cuanto a la transformación digital, Charruf Cáceres también manifestó:

—Tuvimos puntos de coordinación con las autoridades municipales. Había un problema añejo en la Ciudad Industrial, que era dotar de servicios —de manera rápida y expedita— a una zona que por su naturaleza, su vocación industrial, tiene mucha concentración de gente y esto lleva a una alta demanda de servicios municipales.

—Tuvimos varias reuniones con el Ayuntamiento, con el alcalde, aquí en Canacintra, y manifestamos nuestra inquietud. Y de la mano de la tecnología nos ofrecieron una herramienta que se llama Industrias al Cien, que atiende de manera prioritaria la demanda de servicios públicos no solo de la Ciudad Industrial sino de todas las zonas industriales.

Avances e innovaciones

A continuación, otros puntos que incluyó en su balance de actividades:

—Por primera vez, de manera formal, hicimos la Comisión de Mujeres Industriales de Canacintra. Yo me percaté de que había siete mujeres en el Consejo y 70 varones. No se puede hacer por decreto un tema de paridad, así que lo que hice fue establecer esa comisión y hacer actividades de integración, para generar en ellas el interés en venir sin que sea por decreto.

—Y así cerramos con un 40 por ciento de mujeres en el Consejo. Se fue dando de manera gradual durante los dos años. Y te digo, sin temor a equivocarme, que son las más participativas.

—Otra comisión que ya existía, pero me había comprometido a que mi gestión sería la gestión de los jóvenes, fue la Comisión de Jóvenes Industriales, que encabezó Paulina López Laviada. La verdad es que Paulina hizo una labor muy interesante, como la vinculación con las universidades para temas de innovación.

Lo hecho en Yucatán

—Tuvimos también la oportunidad de promover los productos hechos en Yucatán en distintas misiones comerciales. Estuvimos en Kuwait, en Arabia Saudita, en California, en tres ocasiones en Guatemala. También pudimos participar en la Antad (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales), en la feria alimentaria más grande de todo México.

—Con mucho orgullo puedo decir que en todos los lugares que visitamos ya hay productos yucatecos.

—Por parte de Hechos en Yucatán logramos lo que me había propuesto, que era la internacionalización de los productos elaborados aquí. Me voy muy satisfecho con ver que los productos hechos en Yucatán demostraron que no únicamente tienen la capacidad de competir en los mejores mercados del mundo sino que pueden conquistar los mejores mercados.

Economía digital

—También tuvimos, como parte del punto de transformación digital que incluí en la agenda, la oportunidad de hacer la Primera Semana de la Economía Digital. Fue en congruencia con el momento histórico que vivía el Estado por el cierre de la economía, pues lo hicimos de manera virtual. Era 2021 y tuvimos una asistencia de 360 personas de manera virtual.

—En 2022 lo hicimos de manera presencial y llegamos casi a 800 personas.

—Creo que la Semana de la Economía Digital es algo que llegó para quedarse. Canacintra va a jugar un papel importante en la promoción de la industrialización de las empresas que se sumen a esta nueva ola digital.

—También me tocó en 2021 hacer la Expo Energía, un evento icónico en Yucatán, donde se aborda uno de los retos más importantes que tiene el Estado, que son la autosuficiencia energética y las energías limpias para aprovechar el potencial que tiene Yucatán para las energías renovables. Asistieron 800 personas de manera virtual en todo el país. Es decir, la tecnología hizo que la Expo Energía llegara a todo el país. ¿Por qué? Porque se hizo una amplia promoción en las delegaciones de Canacintra en todo el país.

—Encabecé a un grupo de 26 industriales que fue en 2021 a la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas en Tampico, donde competimos por la sede para el año 2022. Nuevamente el trabajo en equipo dio resultados. Se hizo la votación y ganamos.

En el mapa nacional

—La convención nacional es uno de los mayores logros de los industriales yucatecos, es el reflejo del trabajo de muchos años de muchos presidentes (de Canacintra), de muchos miembros de la delegación. Logramos articular los esfuerzos del Ayuntamiento de Mérida, del gobierno del Estado, de los legisladores y de los industriales para traerla.

—¿Qué fue para mí la convención? Fue una oportunidad de poner a Yucatán en los ojos de los industriales de todo México, de los industriales de Estados Unidos, de Alemania y de Guatemala que estuvieron aquí.

—Se esperaba cuando menos una convención de mil industriales, que era el récord que tenía Puebla, y logramos traer a 1,701. Fue un buen trabajo de promoción del Ayuntamiento y del gobierno del Estado. Los industriales locales se pusieron la camiseta y salieron a hacer promoción. Estoy muy orgulloso de todos los industriales que sacaron la casta y demostraron su interés por tener un mejor Estado. Y qué mejor Estado puedes tener que uno donde se fomenta la industrialización.

Proyectos estratégicos

—Otra oportunidad que tuve fue la de gestionar, siempre de manera coordinada con el gobierno estatal, cierta parte de los proyectos estratégicos con el gobierno federal.

—Por ejemplo, estuve con el secretario de la Marina junto con el presidente nacional de Canacintra. Hablamos de la importancia de la ampliación del puerto de altura de Progreso y de todos los beneficios que traerá esa obra no solo a Yucatán sino a la región.

—También pude reunirme con el secretario de Gobernación (Adán Augusto Hernández López), a quien entregué una carta relacionada con los proyectos estratégicos para Yucatán. Desde Canacintra vemos que son prioritarios para continuar con la industrialización.

—Allá se ve una labor coordinada de la iniciativa privada con los gobiernos estatal y federal. Si la Secretaría de Gobernación ve por un lado al gobierno del Estado que gestiona una obra de manera permanente, y por el otro escucha a la iniciativa privada hablando de los mismos proyectos, entonces esto habla de la realidad de las necesidades del Estado.

—Hay un pendiente en los proyectos de energía renovable. Es uno de los que quedan y no hay que perder de vista que en ellos está un área de oportunidad para que Yucatán sea punta de lanza en energía renovable.

Ventajas competitivas

—Vemos que se han hecho esfuerzos constantes para fortalecer la oferta y aumentar la oferta de ventajas competitivas de Yucatán. Hay inversiones fuertes en seguridad y en certeza jurídica. Creo que las dos nuevas plantas de ciclo combinado, que están en construcción, nos darán nueva cara, de certeza en el abasto de energía.

—Se están generando las condiciones para que Yucatán saque a la luz su nueva cara, que es una cara con vocación industrial.

—Los indicadores van bien en temas de la industria. De los 54,031 empleos que se recuperaron (después de lo más álgido de la pandemia de Covid), 38,400 fueron del sector secundario. ¿Qué nos dice este indicador? Que la industria fue el motor de la recuperación económica, pero también que el proceso de industrialización se está dando.

—Pasamos de representar el 29% de los empleos formales en el Estado antes de la pandemia a rondar hoy el 35%. Esto quiere decir que estamos migrando de una economía tercerizada a una economía industrializada, que es el objetivo que buscamos: incidir en la calidad de vida de los yucatecos mediante la industrialización.

En yucatan.com.mx ofrecemos con más amplitud los conceptos que formuló Jorge Charruf durante la entrevista.— ÁNGEL NOH ESTRADA