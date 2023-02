La Fiscalía de Yucatán busca agilizar procesos de investigación

La Fiscalía General del Estado trabaja para mejorar sus servicios con cinco estrategias básicas que además sirven para modernizarlos, y estos son la Fiscalía Digital, Plan Social de Persecución Penal, Ministerio Público Líneal, Servicio Profesional de Carrera y su infraestructura institucional, según expuso ayer su titular, Juan Manuel León , al comparecer en el Congreso del Estado.

Por su parte Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas, en este primer bloque de comparecencias de funcionarios de primer nivel como parte de la Glosa del IV Informe de gobierno, reiteró que “Yucatán cuenta con finanzas sanas, con un estricto control del gasto y con un ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos”, aunque sigue a la baja lo que la Federación envía de recursos etiquetados.

En esta primera sesión plenaria de la glosa, los diputados locales hicieron un total de 67 preguntas, la mayoría no tuvo respuesta por falta de tiempo, ya que los cuatro funcionarios disponían solo de 20 minutos para responder, por lo cual Erik Rihani González, diputado del PAN en su calidad de presidente de la Mesa directiva del Congreso, les advirtió a los comparecientes que disponen de tres días hábiles para responder por escrito y mandar sus respuestas.

En la sesión de preguntas y respuestas Jazmín Villanueva Moo, diputada de Morena, pidió la palabra, pero no hizo preguntas, sólo emitió un discurso de reclamos, quejas y hasta ofensas al señalar que se insiste en la insolencia con este formato, donde el gobernador plantea incongruencias, por lo cual no ella no se hace tonta, todo es solo un trámite donde exponen falacias tramposas y presumen éxitos colgados de programas del gobierno federal, entre otras cosas.

Morenistas

De igual forma la bancada de Morena hizo preguntas que no tenían que ver con la glosa, como el hecho de que el Congreso no hubiese aprobado la iniciativa federal de la Guardia Nacional, entre otros temas, por los cuales el presidente de la mesa recordó a los comparecientes que solo tienen que responder preguntas sobre el informe de gobierno.

En sus 15 minutos de comparecencia, el Fiscal explicó que con las cinco estrategias básicas que trabajan hoy buscan y esperan lograr la reducción de los tiempos de acceso a los servicios, agilidad en los procesos de recepción de denuncias y querellas, respuesta inmediata en la consulta de expedientes, organización en la operatividad interna de la Fiscalía General del Estado, con la participación de la sociedad civil, y consolidación de procesos eficientes y eficaces, procurando la reparación del daño integral a favor de las víctimas.

Agencias

También se incluye la ampliación de agencias del Ministerio Público, aumentar el personal ministerial en las oficinas para mejorar la atención a los usuarios, la determinación de un mayor número de expedientes, dar certeza laboral, ingreso, permanencia y promoción de categorías de acuerdo con los lineamientos del reglamento correspondiente, capacitación y profesionalización.

De igual forma buscan la intervención de un mismo fiscal en la investigación y litigación del procedimiento penal, fortalecimiento de habilidades y destrezas del Ministerio Público, lo que permitirá reducir tiempos en los procesos ministeriales y potencialización de la procuración de justicia en favor de las víctimas.

El fiscal agregó que en 2022 se iniciaron 59 mil 708 expedientes y se determinaron 72 mil 655, incluyendo algunos de años anteriores, con lo que se logró un 122 % de productividad.

Por su parte Olga Rosas en el tema de las finanzas informó que el desempeño de los ingresos en 2022, están orgullosos porque la recaudación local tuvo un récord histórico al sumar 7,067 millones de pesos, que equivale a un crecimiento de 2,262 millones de pesos respecto a 2021.

“Esto se explica por las políticas implementadas por nuestra administración, que han fomentado el crecimiento económico y la creación de empleos en todos los municipios del Estado, generando más oportunidades para los yucatecos”, agregó.

Pero precisó que los ingresos de las participaciones que recibe el Estado tuvieron un incremento de poco más de 1,700 millones de pesos respecto a 2021, lo que en términos reales se mantiene en línea con lo que se tenía en 2018.

“Sin embargo, debemos reconocer que los ingresos etiquetados se han visto afectados y han experimentado una reducción año con año. En el caso específico del Convenio de U080, este año llegó 269 millones de pesos por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos, lo que requiere de una evaluación y análisis profundo para buscar soluciones al déficit estructural de la nómina educativa”.