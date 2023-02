Desfilan cinco funcionarios ante los legisladores en Yucatán; algunos evaden preguntas

Con la reiterada queja de que la mayoría de las preguntas de los diputados no se respondieron, sobre todo de temas polémicos como el Tren Maya, las quejas por la construcción del viaducto elevado en Progreso y el acuerdo de vivienda tripartita, ayer continuó la glosa del IV Informe de gobierno en su último día de comparecencias de los funcionarios estatales.

Rafael Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Transporte (Imdut), resaltó que, “después del sistema Va y Ven, de los anuncios donde la ruta periférico que concluirá con el Ie-Tram en este año, mostrando un antes y después, ningún yucateco va a exigir menos de lo que se le está mostrando y disfrutará en el tema del transporte público, donde se logran importantes avances y modernización”.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico, indicó que Yucatán superó todos los índices de turismo en el país y enumeró los premios otorgados a la entidad, los cuales aseguró “no fueron comprados”.

“Ninguno (premios) fue comprado, Yucatán es hermoso y basto, no necesita comprarlos”, afirmó Michelle Fridman y aseguró que el estado también ha demostrado ser un ejemplo de la industria turística de México.

“Creo que hoy no se puede concebir un Yucatán sin turismo, y tampoco se puede concebir una industria turística sin Yucatán”.

En el tercer bloque de este segundo y último día de comparecencias también se presentó Aref Karam Espositos, secretario de Obras Públicas, en el grupo del tema Desarrollo Económico y Territorial. Por la tarde siguió el cuarto y último grupo llamado Desarrollo Social y Rural, por el cual acudieron Roger Torres Peniche y Jorge Andrés Díaz Loeza, secretarios de Desarrollo Social y Rural, respectivamente.

Evaden preguntas

En el segundo y último día de comparecencias (la primera fue el pasado lunes), el tercer bloque de compareciente lo integró también Aref Karam Espósitos, secretario de Obras Públicas, quien al hablar de las obras que hace el Estado, quizás para responder a una de las preguntas sobre cuáles son las que hace el gobernador, citó la construcción del hospital de la Naval en Progreso, los dos nosocomios del interior y lo del Puerto de Altura, solo que estos trabajos son de la Federación.

En la primera parte de la sesión plenaria de ayer tocó el turno al bloque de “Desarrollo Económico y Territorial”, por el cual a partir de las 11:20 se inició la comparecencia de los tres funcionarios, quienes apoyados de vídeos hicieron una relatoría de los logros obtenidos en sus respectivas áreas en 2022.

En la sesión de preguntas y respuestas Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena, pidió una moción de orden, porque los funcionarios se brincaban el orden de las preguntas y solo respondían las que les eran favorables, y evadían las que no les convenía, incluso Eduardo Sobrino Sierra, legislador del PRD, desde su curul también protestó, porque no le respondían sus preguntas, alegando que ya no había tiempo, por lo que se les hizo este señalamiento que al final se corrigió.

Por ejemplo la de turismo no respondió las siguientes preguntas del perredista: Como especialista y Secretaria de Turismo ¿qué opina usted del Tren Maya?, ¿cómo impactará el Tren Maya a la industria turística en Yucatán?, ¿cómo se podría aprovechar mejor este proyecto para fomentar el turismo en nuestro Estado?, ¿cómo se resolvería el problema de los empresarios que se quejan porque no los dejan invertir en desarrollos turísticos, sobre todo en los puertos?

El secretario de Obras Públicas tampoco le respondió la pregunta: ¿Se está atendiendo las quejas de los vecinos del Puerto (por la construcción del Viaducto Elevado)?, ¿cuál es la situación actual de este acuerdo de vivienda tripartita?, ¿Cuántos mejoramientos de vivienda están aún pendientes?

A los priistas tampoco le respondieron ¿qué empresas son las encargadas de prestar al Poder Ejecutivo los servicios de Campañas de Promoción, servicios de publicidad, operación y mantenimiento de marketing del destino y de servicios de administración, gestión y pauta publicitaria de redes sociales?, y otras más.

A Vida Gómez Herrera diputada de Movimiento Ciudadano, así como al morenista Echazarreta Torres también le quedaron a deber preguntas, prácticamente solo respondían las interrogantes de la bancada del PAN, Nueva Alianza y PVEM, incluso a este último tampoco le respondieron todas.

Cabe mencionar que Erik Rihani González, diputado del PAN y como presidente de la mesa directiva le recordó a los comparecientes que disponen de tres días hábiles para responder por escrito y enviar al Congreso todas las preguntas que dejaron sin respuesta.