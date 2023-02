Lento avance de una obra dificulta acceso a enfermos a la UMF 59 del IMSS en Mérida.

Vecinos y comerciantees ubicados en las inmediaciones de la Unidad de Medicina Familia (UMF) 59 del IMSS en el Fraccionamiento del Parque, señalan dicicil acceso a enfermos, polvareda, congestionamiento de tránsito y bajas ventas, entre otros incovenientes que ha causado la lentitud con la que se desarrolla una obra.

Las obras que se llevan al cabo abarcan una parte de la calle 16 esquina con 55 y donde se consolida un elemento unificador entre la explanada de esta clínica y el parque, a decir de algunas personas que hacen uso del espacio, se han prolongado más de la cuenta, lo que ocasiona variso inconvenientes y molestias.

Polvaredas, saturación del tránsito vehicular, falta de espacios para estacionarse, para algunas personas dificultades para acceder a la UMF 59 del IMSS e incluso bajas ventas para algunas personas que se instalan en los alrededores para ofertar toda clase de productos, refieren que las molestias se han prolongado más de medio año y no parece que estos pudieran finalizar en breve.

Marianela Acosta Ciau, quien acude a hacer ejercicio al parque, explica que ahora es muy difícil encontrar un lugar donde estacionarse, debido a que la mitad del espacio destinado para tal fin está siendo intervenido desde mediados del año pasado.

Ella plática sobre las dificultades que se viven en los últimos meses por la lentitud de una obra.

“Hay que llegar más temprano para encontrar un sitio donde estacionarse y que no esté tan retirado, pero además la vialidad sobre todo sobre la 55, se ha tornado lenta ya que sólo está habilitado un carril de circulación” apuntó.

Efectivamente sobre el costado de la unidad 59, la calle 55, numerosos guiadores se estacionan para ir a recibir atención en esta clínica, sin embargo el problema se acentúa casi en la esquina con calle 16, donde realizan las obras, pues en la esquina se estacionan taxis y moto taxis.

Automovilistas que circulan sobre la 55, enfrentan con gran dificultad el “embudo”.

“Es un problema, las personas que tiene alguna discapacidad y se les dificulta desplazarse, porque van en silla de ruedas, muletas o burritos, están expuestas a sufrir algún percance porque las rampas están ocupadas, en las banquetas no se puede transitar, hay mucho vendedor ambulante, polvo y ruido” señaló Remigio Solís Fuentes, quien acude a buscar a su madre que consulta en esta clínica.

Los vendedores ambulantes que de algunas manera se ubicaban en el área que está siendo intervenida, ahora se ubican en la explanada del acceso principal de la UMF 59 del IMSS, hay desde vendedores de polcanes, kibis, empanadas, tortas y tacos, hasta quienes ofrecen agua de coco, jugos, fruta, postres, tamales, cubre bocas, micas para el carnet, productos omni life, ropa y bisutería.

Aunque un buen número de estas personas ahora se instala en la zona no intervenida del estacionamiento del lugar, muchos refieren que las ventas se han caído desde que iniciaron las obras en el lugar, la gente no está consumiendo sus productos, al menos no como antes lo hacian, además de que ahora la mayoría de las personas deben estacionarse más lejos para poder consultar o ir al gimnasio que hay en el parque.

La acumulación de polvo y las ráfagas de viento generan intensas polvaredas

Aunque hay un acceso a la UMF 59 del IMSS sobre la calle 55, contigua al área de urgencias, las personas se encuentran con que por este no pueden acceder al interior, de modo que tiene que caminar a través de una acera parcialmente terminada y congestiona de persona que esperan su autobús o el vehículo que pasará por ellos.

Los guiadores y automovilistas que circulan sobre la 55, enfrentan con gran dificultad el “embudo” en que se convierte esta vía a la altura de la calle 16. El problema se agudiza cuando algún conductor detiene su marcha sobre el único carril de circulación para ayudar a bajar alguna personas que acude a la UMF 59 del IMSS.

El común deseo de derechohabientes, vendedores ambulantes, vecinos y usuarios del gimnasio del Parque, es que ya las obras finalicen, pues a decir de algunos, es mucho lo que se han tardado para el tamaño del proyecto.