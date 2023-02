Detienen nuevamente a conocido empresario yucateco

Casi una veintena de agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvo la mañana del sábado al empresario Ermilo Castilla Roche en un domicilio del norte de Mérida, en cumplimiento, al parecer, de una orden de aprehensión girada por la juez Primero Penal, Rubí González Alpuche.

Castilla Roche fue acusado de fraude por integrantes de su exfamilia política (los empresarios Fernando Ponce García e hijos Ponce Díaz), y por ese motivo permaneció cuatro años en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Yucatán, sin que se le inicie juicio. El 20 de enero pasado, un juez federal le concedió amparo contra esa medida y ordenó su arraigo domiciliario con brazalete de seguridad.



Según informó su hermano Raúl Castilla Roche, hoy sábado, alrededor de la 5:45 de la mañana, un grupo de 16 a 20 agentes de la PEI, a bordo de cuatro vehículos, de los cuales, dijo, solo uno tenía identificación oficial, llegó a la puerta de la privada donde vive Ermilo, ubicada en el norte meridano, y la abrieron por la fuerza, pese a la resistencia del velador, quien fue amenazado con ser detenido si seguía oponiéndose.

Noticias Relacionadas Detienen a mujer por el homicidio de empresario en la Díaz Ordaz, en Mérida

Acusa violenta detención



Los policías, añadió Raúl Castilla, no mostraron algún documento con la autorización judicial para realizar esa operación.



"Los agentes entraron a la privada, llegaron a la casa de mi mamá (Noemí Roche Ancona viuda de Castilla), donde vive Ermilo, y a patadas rompieron la puerta de la cocina. Cuatro mujeres policías se metieron a la recámara de mi mamá y preguntaron por mi hermano. Luego una de ellas se acercó al cuarto de él y le pidió que abriera la puerta”.

“Ermilo, pensando que algo le sucedía a mi madre, obedeció y al salir se encontró con el contingente de policías".



"Yo llegué poco después del comienzo del operativo. Al ver a los agentes de la PEI intentando apresar a mi hermano le grité: ¡Ermilo, tírate al suelo, no dejes que te lleven!, pero un policía me lanzó un puñetazo a la nariz, que me la ensangrentó. Aún no sé si tengo fractura".



Raul Castilla señaló que su hermano no se resistió al arresto y poco después ingresó al penal.



Sobre la orden judicial para detenerlo, el entrevistado sostuvo que "los abogados están recabando la información. Obviamente la hacen (la detención) en sábado, para dar el sabadazo".



En la mañana de ayer circuló la versión de que la orden la había firmado la jueza González Alpuche, le dijo el Diario.



"Pues, al parecer, sí, aunque la policía no mostró ningún papel durante el arresto", explicó. "Pero como haya sido, esa no es la forma. Nosotros tenemos educación, tenemos cara y enfrentamos un proceso legal entre particulares verdaderamente fuerte. Insisto: no es correcto, no es justo, que la policía entre a una casa de ese modo, donde vive una persona de 80 años, sin mostrar documentos judiciales. No es la forma correcta de ejercer el poder".

Raúl comentó que su hermano "no es un fugitivo, está localizable por medio del arraigo domiciliario. Si la juez emitió una orden de aprehensión, correcto, que se cumpla, pero si la persona está localizable, ¿por qué hacer las cosas así? Es un abuso de poder".

Al parecer, hace unas semanas Ermilo Castilla obtuvo su libertad con varias restricciones, entre las que está el depósito de tres millones de pesos, pero presuntamente no cumplió, de modo que la Fiscalía General hizo notar esa irregularidad y el Juzgado Penal ordenó la reaprehensión.- MEGAMEDIA

Te puede interesar: Empresario yucateco preso por presunto fraude