Reconocimiento “plus” para nueve empresas en Mérida

El Infonavit entregó ayer el reconocimiento Empresas de Diez Plus a nueve firmas yucatecas que mostraron un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales hacia el Instituto.

Esto se traduce en beneficio para los trabajadores: al tener esta clasificación pueden obtener créditos mayores, de hasta 120% de su capacidad de crédito, aunado a que al sacar el crédito obtienen la exención de un año de la cuota de mantenimiento.

La entrega de los reconocimientos se realizó en las oficinas de la delegación estatal. La presidieron Rogerio Castro Vázquez, secretario general y jurídico del Infonavit, y Diego David Cetz Pech, gerente de recaudación fiscal delegacional.

El primero explicó que Empresas de Diez es el reconocimiento que hacen a los patrones cumplidos y el Diez Plus, que se instauró a finales de 2021, ofrece más beneficios a los trabajadores.

Según detalló, una empresa que cumplió, nunca se atrasó durante el año y sobre todo genera estabilidad laboral para sus trabajadores es considerada plus.

Con ello el trabajador obtiene un beneficio en su precalificación y se le puede prestar más del 100% de lo que siempre se presta a un trabajador que cotiza en el Infonavit, incluso en beneficios del 120% de su capacidad de crédito.

Empresas de Diez Plus comenzó a finales de 2021, como ya se ha citado, y se convierte en una ayuda al trabajador para que obtenga un mejor crédito y patrimonio.

El reconocimiento se entrega a las empresas que cumplieron en tiempo y forma sus obligaciones fiscales durante 10 bimestres, casi dos años, que es el tiempo que más o menos requiere un trabajador para cotizar en el Infonavit.

El funcionario señaló que el programa se seguirá efectuando porque es una manera para que el trabajador tenga un mejor crédito y mejores condiciones en el empleo.

Hay un 98% de cumplimiento por parte de las empresas, pero no todas son plus y con el programa se incentiva a las empresas para que sigan cumpliendo.

El funcionario resaltó que la institución no avala el incumplimiento de esta obligación y eso genera congelamiento de cuentas, por lo que cuando hay incumplimiento “van con todo” porque perjudica al trabajador que los patrones no paguen, pues así no pueden obtener un crédito.

También precisó que en el estado hay 21 mil empresas registradas ante el Infonavit, pero el 2% no cumple, esto significa que hay poco más de 200 empresas incumplidas.

Diego David Cetz Pech, gerente de recaudación fiscal del Infonavit Delegación Yucatán, agregó que otro de los beneficios que reciben los trabajadores por laborar en una empresa que se le reconoce como Diez Plus, es que al obtener el crédito se les otorga la exención de un año de cuota de mantenimiento.

Las empresas que recibieron el reconocimiento son: Operadora Corporativo Miró, Polarus S.A de C.V., Autobuses del Centro del Estado de Yucatán, Transporte Multimodal del Sureste, Llantamaya S.A. de C.V., Sistema Tele Yucatán, Comité Estatal para el Fomento y Protección, Administración Portuaria y Agencias Mercantiles y Distribuidora Megamak.— IRIS CEBALLOS ALVARADO