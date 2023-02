Foco rojo permanente en Yucatán: alertan vigilar zonas cercanas a Quintana Roo

La cercanía de Quintana Roo con Yucatán tiene muchas bondades económicas, turísticas y laborales, pero también es un foco permanente de alerta porque como destino turístico diverso hay delincuencia y un mercado importante de drogas, consideró Manelich Castilla Cravioto, quien fuera el último comisionado general de la extinta Policía Federal de México.

El maestro en Ciencias Penales consideró que el corto tramo entre Yucatán y Quintana Roo propicia una migración constante de personas entre ambos estados, mucha gente que va al vecino estado por cuestiones de trabajo regresa a dormir a Yucatán.

Este flujo se debe atender como un fenómeno necesariamente relevante por las instancias de seguridad pública, apuntó.

La última población de Yucatán que es Xcan está a 71 kilómetros de Playa del Carmen y a 92 kilómetros de Cancún, dos de los principales polos turísticos de Quintana Roo.

Entrevistado sobre el nuevo asesinato con arma de fuego “con sello del narco” en una colonia de Tizimín, el ex funcionario federal destacó que lo importante en cada suceso delictivo que ocurre en Yucatán es que siempre hay personas detenidas por la Policía yucateca.

Por ello, pueden aportar información relevante para que la investigación vaya al fondo del caso y determine si hay un riesgo general para la seguridad o si fue un caso aislado.

Como publicó el Diario, la mañana del pasado lunes 30 de enero un sicario esperó que saliera de su casa Javier Humberto López Mota, de 38 años de edad, quien recientemente llegó a vivir a Tizimín, y le disparó a corta distancia cuando iba con su hijo para llevarlo a la escuela.

El ejecutado vivió antes en Cancún y Playa del Carmen, donde presuntamente se dedicaba a actividades ilícitas relacionadas con las drogas y armas de fuego.

“Siempre he dicho que lo que genera impunidad es cuando no hay detenidos porque favorece el incremento de estas conductas, pero tengo entendido que en este último caso de Tizimín sí hubo detenciones”, comentó el abogado penalista.

“Antes de alguna postura efectiva, habría que ver lo que arroja la investigación con base en la información que den los detenidos. Es bueno que haya detenciones y aporten información para saber si es un riesgo de delincuencia general o un caso muy particular”.

El maestro Manelich recomendó que este tipo de ejecuciones “al estilo del narco” no se debe normalizar en Yucatán. Cada vez que acontece un hecho de este tipo, la Policía tiene que hacer lo que marcan las mejores prácticas, investigar, no especular, y eso ha ocurrido en los últimos acontecimientos, la Policía ha respondido y eso evita la impunidad.

“He seguido a distancia estos casos relevantes, pero no lo he estudiado a fondo, esperemos que sea un caso aislado y se sepan las causas que llevaron a esta ejecución”, dijo. “No quisiera anticipar si la delincuencia ya está en el oriente del estado sino hasta que haya informes, saber si este caso estaba vinculado al crimen organizado”.