Ven solo fuerza simbólica en un nuevo colectivo

La nueva agrupación Colectivo por México, o Mexicolectivo, no se ve como actor político actual o tercero en discordia que surge para jalar votos, no se observa con intención de configurarse como opción política, ni se ve entre sus integrantes a un candidato como para configurarse en un partido nuevo.

“No veo las condiciones, ni la intención de gente con experiencia o inclinación, y por tanto no resta fuerza a la oposición, pero sí se le podría sumar”, dijo Martín Echeverría Victoria, analista de la Universidad Autónoma de Puebla.

Con su experiencia como profesor titular del Centro de Estudios en Comunicación Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente e investigador con más de 15 años de experiencia en la impartición de cursos de pregrado y posgrado, y con amplia trayectoria en Yucatán, Echeverría Victoria recordó que en cada elección presidencial, al menos desde 2012, se presentan estas agrupaciones políticas en un ánimo de discutir y hacer planteamientos, ofrecer plataformas, igual paso en 2018.

“Surgen para preparar y hacer consultas, programas que entregan a partidos, sin ánimo de competir, podría ser una fuerza en el sentido más simbólico, para decir que hay disenso y opciones, pero no han tenido ni creo que tengan el objetivo de articularse con la sociedad civil”, añadió.

Anteayer informamos que la oposición lanzó una nueva plataforma política para hacer frente al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido en la antesala de las elecciones de 2024, se trata del Colectivo por México, o Mexicolectivo que cuenta con el respaldo de Movimiento Ciudadano, que se niega a sumarse al PAN, PRI y PRD en la alianza Va por México.

En opinión del analista, podría tratarse de una fuerza en el sentido más simbólico para decir que hay disenso y opciones, más como otras voces que surgen en medio de tanto movimiento político del país, y es importante que haya pluralidad.

“Creo que sí, se presenta como una agrupación oposicional, porque el diagnóstico que ofrecen es catastrófico, casi no tienen matices, a veces solo pone los pros y contras en el desempeño del gobierno actual, en este caso con un diagnostico catastrófico”, añadió.

El entrevistado resaltó que el tono con el cual se comunica esa agrupación es igual en sentido derrotista, de preocupación o temor por el futuro, y por tanto claramente es de oposición.

“No sé si sea aliada de la oposición, pero a pesar de la presencia de algunos líderes históricos de la izquierda moderada, no necesariamente los une con las cúpulas partidistas, no sé si Labastida u otras personas se acerquen a las cúpulas, no me parece una organización política”.

Además de Labastida, el investigador citó entre otros de los integrantes de esta nueva plataforma a Dante Delgado y Patricia Mercado, pero en el concierto de otros que no son políticos, por lo cual le parece que es una organización equilibrada y no cargada a partidos, ni siquiera hacia Movimiento Ciudadano, “está equilibrado y relativamente plural”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA