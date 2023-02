Covid en Yucatán: La inmunidad híbrida beneficia al estado

En términos generales en el mundo, y México y Yucatán no son la excepción, se propició una inmunidad híbrida ante el Covid, razón por la que los números de casos no se han incrementado en los parámetros que se tuvieron en los primeros dos años de la pandemia, afirma el doctor Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y especialista en salud pública.

“Es difícil que se repita el aumento elevado de casos por el comportamiento que se ha visto de la enfermedad en los últimos meses, en los que incluso con la realización de numerosos eventos masivos en Mérida y el territorio yucateco, las cifras de enfermos se mantuvieron estables”, señala.

Sin embargo, apunta, hay que ser precavidos, seguir usando cubrebocas en espacios de riesgo como los hospitales y consultorios médicos, también hay que estar pendientes de lo que ocurre en países como China para poder darle una interpretación adecuada a la crisis que en estos momentos están afrontando respecto al Covid-19.

El especialista indica que Yucatán tiene un buen sistema de detección que muestra la conducta a seguir, y detalla que en el estado se consolidó una inmunidad híbrida, que se construye con personas a las que les dio la enfermedad (inmunidad natural) y la vacunada (inmunidad artificial).

Entre las dos se cubrió un buen número de la población, por lo que aunque hay otras variantes del linaje de Ómicron, el sistema de defensa está preparado para ello.

Situación del Covid en China

Contraria es la situación de China, que estableció el contagio cero, lo que hizo que la inmunidad natural no se diera de la misma manera, y la inmunidad artificial no se sabe cómo fue o qué números alcanzaron, dado que el régimen político de ese país no permite transparencia en el manejo de la información.

En este momento en el que los chinos se enfrentan a un brote del virus, no se sabe cuántos se han enfermado, cuántos están hospitalizados y cuántos están muriendo, y se desconoce qué variantes se están registrando, aunque se cree es la BF7, en otros continentes es la BQ.1.

El Ómicron, explica, es un linaje y va teniendo subvariantes, con otras características, que las dan sus cuatro proteínas: S (spike) , N (nucleocápside, M (membrana), E (envoltura). Cualquier modificación a estas proteínas que se ponen en contacto con el cuerpo son las que producen las subvariantes.

Una de las más agresivas fue la que se nombró “perro del infierno” o cancerbero. Sin embargo, dice que la vacunación creó anticuerpos contra esas subvariantes, pues en el mundo en general muchas personas se vacunaron y otro número importante se enfermó, de manera que hay un número aceptable de inmunidad.

Por ello, los casos que se han dado en tiempos recientes no enferman a la persona o lo hace en forma leve, de ahí que en algunos casos haya personas que no se hayan dado cuenta que tuvieron el padecimiento y en otros que lo confundan con una gripe, catarro o con influenza.

Anticuerpos contra subvariantes de Covid

Esto, añade, también hace que se generen nuevos anticuerpos contra las nuevas subvariantes, tomando en cuenta que las que prevalecieron fueron las leves y no las graves. Debido a ello se tiene una gran defensa inmunológica, aunque vaya variando el virus, y ya no son muy virulentas, que es la capacidad de producir enfermedad grave.

En cuanto al cuadro clínico, el doctor Rudy Coronado señala que los síntomas clásicos al comienzo de la pandemia como fiebre, tos y cefalea ya no son los que prevalecen, sino que hay otros que pueden confundirse con otras patologías respiratorias y hasta digestivas, debido a que en ocasiones hay diarrea y malestar estomacal, pero puede tratarse de Covid-19.

En algunos casos la fiebre sí se hace presente, pero solo un día y el paciente no se siente tan mal, pero el médico solicita el examen y es cuando descubren que se trata de coronavirus.

Respecto al uso de cubrebocas, resalta que se debe seguir utilizando en espacios como hospitales y consultorios médicos, y recomienda portarlo cuando se acude a eventos con alta concentración de personas en espacios cerrados.

Otros eventos, como el Carnaval, que es al aire libre, considera que aunque hay un riesgo, no es alto, y así se ha visto en la experiencia de los últimos meses en el estado, pues ha habido diversos eventos y festejos masivos al aire libre, fiestas y ferias patronales en los municipios y los casos de Covid-19 no han repuntado, lo que habla de que no hay un riesgo elevado en estos casos.

El doctor Coronado señala que siempre se debe ser precavido, sin ser alarmista.— Iris Ceballos Alvarado