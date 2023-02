Las bases para ser un ciudadano modelo

Ser ciudadano modelo es tan fácil que parece imposible, dice Kathleen Butcher, directora de la asociación Más Ciudadanía, A.C., al referirse a los cinco niveles de Calidad de Participación Ciudadana.

Kathleen Butcher será una de las ponentes que participarán en el Encuentro Nacional de Jóvenes USEM que se llevará al cabo en marzo próximo, y donde hablará de ese y otros temas a jóvenes de distintas ciudades del país.

“Los chavos tienen tanto que aportar. He trabajado con ellos por muchos años y ves este potencial. Y lo que más me gusta es que vayan encontrando lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, cómo pueden apoyar…”, dice en entrevista con Diario de Yucatán.

Kathleen Butcher señala que es importante hablarles a los jóvenes sobre la gran responsabilidad que tienen como ciudadanos.

“A muchos jóvenes los veo construyendo muchas cosas y a otros jóvenes los veo viviendo experiencias, lo cual está padre. Pero no podemos dejar de ver el entorno, digamos, debemos ver el bosque completo y luego cuidar tu árbol o el de tu familia. Tenemos muchos pilares en los que no apoyamos, pero definitivamente uno de los pilares de nuestra vida debe ser el de la participación como ciudadano”.

En ese sentido, comparte que Más Ciudadanía es una organización que nació de la necesidad de ayudar a México con el concepto de qué es un ciudadano modelo.

“Tampoco digo que tienes que dar tu riñón y ser el que se sacrifique por todo; pero todos tenemos que estar conscientes de que tenemos que participar en la sociedad en la que vivimos”.

Para ello, dice, la asociación desarrolló la herramienta Currículum Ciudadano con el que uno puede ver su calidad de participación como ciudadano; es decir, brinda una idea clara de lo que uno como persona hace por sí mismo, por los demás y por el país. A la fecha se han registrado a Currículum Ciudadano 175 empresas, 22 universidades y 127 organizaciones de la sociedad civil.

Los niveles de la participación ciudadana

Igual comparte que los cinco niveles de Calidad de Participación Ciudadana son habitante, ciudadano esporádico, ciudadano consciente, ciudadano comprometido y ciudadano modelo.

Habitante es aquel que no se involucra en ningún aspecto ciudadano y parece no estar consciente de los problemas sociales de su alrededor.

Ciudadano esporádico es aquel que empieza a despertar y a darse cuenta que hace falta que intervenga en los asuntos de su comunidad. A veces participa en acciones como votar e identifica a algunos de sus representantes electos.

El Ciudadano consciente empieza a intervenir de forma eventual en los asuntos públicos de su comunidad, y comienza a realizar acciones voluntarias en causas con las que se identifica.

Ciudadano comprometido es quien interviene activamente en los asuntos públicos de su comunidad, se une a grupos organizados, se informa y usa su voz para el bien común. Además, es un voluntario frecuente y comprometido.

El Ciudadano modelo está convencido en aportar a la construcción del bien común, interviniendo activa y frecuentemente en los asuntos públicos de su comunidad, sabe trabajar con otros de manera organizada, se mantiene bien informado y es crítico constructivo y propositivo de la autoridad, vota y acompaña a sus representantes electos, y es un voluntario congruente, constante y comprometido.

Kathleen Butcher dice que es fácil ser ciudadano modelo.

“La gente dice: ‘no puedo’. Claro que se puede, todos podemos. No me digas que no puedes sacar la mano de tu bolsa y ayudar a alguien. No te quedes callado cuando estás viendo una injusticia, no te metas a la cola, no te estaciones en doble fila, enseña a leer a alguien, dona sangre… son acciones que son muy sencillas, pero que pueden hacer la diferencia en la vida del otro”, subraya.

Informes sobre el Encuentro Nacional de Jóvenes USEM, aquí.