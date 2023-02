Revista de la Uady, clave en la difusion cultural

MÉRIDA.- La revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, que cumplió 100 años en 2022, ha sido un importante difusor de los esfuerzos intelectuales de la región y un factor decisivo para impedir que se olvide nuestro pasado, afirma su director, doctor Luis Ramírez Carrillo.

En la tercera y última parte de la entrevista que concedió al Diario para hablar del tema, Ramírez Carrillo termina de repasar algunos de los números más destacados de la revista que tuvo la oportunidad de editar.

Reconocen a los intelectuales yucatecos de “tono menor”

Uno de ellos, explica, es el ejemplar dedicado a los intelectuales yucatecos de “tono menor”; es decir, los que nunca salieron de Yucatán ni tocaron temas nacionales, como lo hicieron Ermilo Abreu Gómez o Antonio Mediz Bolio, por ejemplo.

“Se trata de los intelectuales locales, 12 o 20, tal vez, como Luis Rosado Vega, conocido por ser autor de la letra de ‘Peregrina’, pero que también escribió poemas brutalmente buenos”, afirma Ramírez Carrillo, “Don Luis tuvo reconocimientos enormes, obtuvo premios nacionales e internacionales”.

La idea de hacer este número, recuerda, fue impedir que menospreciemos a estos intelectuales con el paso del tiempo, porque no tuvieron una producción reconocida fuera de aquí.

“Hay por lo menos una docenas de intelectuales yucatecos a los que fuimos rescatando en la revista. Son de tono menor, en efecto, no ganaron el Nobel, pero fueron muy productivos y reconocidos en su momento. Su pecado fue escribir solo de Yucatán”.

Sin embargo, afirma Ramírez Carrillo, rescatar su obra “nos permite abrir la puerta a la vida intelectual de un Yucatán que ya desapareció. Algunos dicen que ésta vida era muy provinciana, pero esa era la que había, sin estos intelectuales no habría nada”.

“En este mismo tono dedicamos otro número a la construcción del ferrocarril Mérida-Peto, en 1900, con sus 17 estaciones y otro número fue exclusiva para la revista Cinema, que salió en 1916 y cerró en 1918”.

Destacan valor de la revista de la Uady

Se trataba de una revista de muy buena calidad para su época, dedicada sobre todo al cine mudo, que era lo nuevo, señala el doctor Ramírez.

“La revista muestra la intensidad de la vida intelectual y cultural de aquí en esa época. Cada semana publicaba reseñas de los estrenos de teatro y de las películas que se proyectaban, no solo en Mérida, sino en Motul, Izamal, Valladolid, Tizimín, Maxcanú y media docena de otros pueblos que montaban sus salas de cine”.

“La revista estaba hecha como las revistas de cine de la época, con portadas a todo color y, algo increíble, con una técnica hecha totalmente en Mérida que no le pedía nada a nadie, redactada, además, por puras plumas yucatecas”.

“Esta revistas y la atracción del yucateco por el cine y el teatro da una idea de la intensa vida cultural que se vivía en Mérida, impulsada por la enorme riqueza que generó el henequén y que propició también la publicación de diarios y revistas y la aparición del Instituto Literario”.

Según Ramírez Carrillo, toda esta actividad cultural desapareció después de 1930, con la caída de los precios internacionales del henequén.

La revista de la Uady dedicó otro número a Mediz Bolio, en 2005. En esa ocasión se incluyeron manuscritos suyos, fotos raras, textos sobre él escritos en inglés, etcétera.

También se dedicó un número completo al congreso feminista y otro a Carrillo Puerto, entre otros temas.

Luis Ramírez Carrillo y su carrera en la revista de la Uady

Como ya publicamos, el doctor Ramírez Carrillo asumió la dirección de la revista en 2001, luego del sensible fallecimiento del antropólogo Salvador Rodríguez Loza, quien la dirigió de 1996 a 2001.

Entre otros directores, la revista tuvo a Conrado Menéndez Díaz, quien permaneció en el puesto 42 años, contra viento y marea. Se retiró en 1984 con el reconocimiento unánime a su entrega y a su interés personal por mantener con vida a la publicación.

¿Vale la pena el trabajo de dirigir esta revista?, pregunta el Diario.

“Le confieso que al principio lo pensé. En lo personal, esta labor no impacta mi trabajo de investigador, no me da puntos académicos y sí me quita mucho tiempo. Pero, por otro lado, creo que es una labor importante, ante la sensación de que todo el mundo se está olvidando de nuestro pasado”.

“Me molesta que, de pronto, por ejemplo, la gente diga: Luis Rosado Vega solo hizo la letra de ‘Peregrina’ y no ganó premios internacionales de poesía, aunque sus libros se haya vendido en todas partes”.

“O el caso de Clemente López Trujillo, reconocidísimo por Carlos Pellicer y por el propio Octavio Paz, con quien intercambió correspondencia. Paz decía maravillas de Don Clemente”.

“Es cierto, fueron intelectuales yucatecos que escribían para yucatecos, pero su trabajo contribuyó a darnos una identidad muy fuerte”.

En un artículo publicado para conmemorar el aniversario cien de la revista, el doctor Ramírez Carrillo escribe que “para la Uady es un orgullo mantener viva una publicación universitaria a lo largo de un siglo, lo que la ubica entre las más antiguas de México”.

“También es un compromiso para continuar y seguir mejorándola en el inicio del primer año de lo que esperamos llegue a ser su siguiente centenario. Si hace un siglo la editorial de presentación del primer número terminaba con la frase de ‘renovarse o morir’, la de este número, que después de 100 años de travesías contra viento y marea, en realidad es el 413, debe terminar diciendo que ‘navegar es necesario’”.— HERNÁN CASARES CÁMARA