Convocan a nueva marcha por el INE en Mérida: fecha y hora

Este domingo 26 a partir de las 11 horas en el Monumento a la Patria se llevará al cabo una concentración ciudadana convocada por el movimiento Unid@s por la defensa de la democracia y los derechos humanos, bajo el lema “Mi voto no se toca”.

Se hará un llamado a las autoridades judiciales del país a que garanticen el respeto al voto libre de la ciudadanía y eviten la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro que es víctima de una férrea embestida desde el Ejecutivo federal para debilitarlo y desaparecerlo.

Ayer representantes de las agrupaciones civiles que conforman Unid@s realizaron en esta ciudad una rueda de prensa para hablar de la trascendencia de esta manifestación que, de manera pacífica y simultánea, se llevará al cabo en más de 80 ciudades de la República.

En Yucatán la movilización será en Mérida y en Valladolid. Respecto a la Sultana del Oriente, la marcha partirá a las nueve de la mañana del parque de San Juan y llegará al Palacio Municipal.

Se contará con la participación de representantes de casi un centenar de organizaciones civiles en pro de los derechos humanos, la democracia y las familias.

Invitación para defender al INE

En la rueda de prensa estuvo presente Ana Rosa Payán Cervera, dirigente local de Unid@s. También estuvieron presentes Wilbert Pinto Brito, en representación de Misión Rescate México; María Eugenia Núñez Zapata, por Poder Ciudadano y la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán; Alfonso Peniche Manzano, por Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio, y Patricia McCarthy, por el Frente Cívico Nacional.

Los informantes explicaron que de alguna forma esta manifestación es una continuación a la de noviembre pasado, cuando la ciudadanía salió a las calles para expresar que “el INE no se toca”, por lo cual la reforma electoral que proponía el gobierno federal no pasó como tal.

El plan b

En una nueva estrategia conocida como el plan b, se plantean cambios a las leyes secundaria y de “adelgazar al INE”, pero lo que en realidad plantea el Ejecutivo es destruir la estructura que da certeza al árbitro electoral, para que el propio Estado organice y valide los procesos electorales.

Esta situación supone un retroceso democrático luego de la creación del IFE y posteriormente el INE, órgano que coadyuvó a lograr la alternancia política que solo se logra mediante la democracia.

“Hoy el llamado es ‘Mi voto no se toca’ y esto obedece al trascendental momento que se está viviendo dentro de la democracia mexicana.

En la rueda de prensa, la contadora Payán dijo que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el apego a la Constitución pueden evitar “que se dé marcha atrás a una estructura electoral que ha sido garante de procesos más equitativos y limpios, sea desmembrada a capricho para tomar el control de esos procesos”.

Se explicó que la construcción de la democracia en México luego del proceso electoral de 1988 ha costado sangre, esfuerzo y vida para alcanzar la conformación de un árbitro electoral ciudadano, autónomo e imparcial.

“Hoy para muchos que vivimos aquellos años y el proceso hacia un órgano electoral ciudadano, sabemos muy bien lo que ha implicado y lo que representa volver a procesos organizados y supervisados por el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, solo quienes lo hemos vivido sabemos de lo que estamos hablando”.

“Muchos jóvenes hoy día no entienden lo que está en juego con esta reforma porque no vivieron lo que muchos de nosotros sí, no comprenden que un Estado que solo entrega dinero a diestra y siniestra no es garante de la democracia, porque el dinero se acaba, pero el daño a la democracia ya estaría hecho”, dijo la exalcaldesa Payán.

Advertencia por los derechos

El movimiento Unid@s realiza su labor en pro de la democracia con recursos propios y únicamente piden el apoyo de los medios de comunicación para mantener informada y activa a la sociedad.

También advirtieron que si el Estado priva a los ciudadanos de sus derechos y herramientas democráticas, los siguientes serán los medios de comunicación en ser privados de su libertad.