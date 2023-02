Afectados por el humo y malos olores en Chalmuch

“A pesar de que estén cerradas las ventanas y puertas, entra el olor; nosotros lo empezamos a sentir durmiendo, despertamos y ya nos dolían la nariz y la garganta. Pusimos ventiladores, pero no dan abasto”, dijo Adriana Canché, habitante en la calle 26 de la subcomisaría meridana de Chalmuch.

“En la madrugada del jueves nos asfixiábamos dentro de la casa. Por más que cierras ventanas y puertas (se) filtra el humo”, mencionó, a su vez, Aracely Coyoc, también vecina del poblado de Chalmuch.

El sábado aún se sufrían en Chalmuch los efectos de la humareda causada por el incendio del relleno sanitario, el cual ya estaría controlado, aunque aún hay humo en el ambiente.

Vecinos dicen que no es la primera vez que el basurero les causa molestias.

“El humo siempre nos ha afectado y la peste de la basura se siente fea, incluso en las madrugadas, y ahora con el humo estamos peor porque estamos encerrados. No hay nadie en las calles; es un horno la casa, esto no es vida”, comentó María Moreno, vecina de la calle 26.

“Casi no salgo por el humo, tratamos de cuidarnos en la casa, pero por más, entra. A mí me da miedo de que me dé tos u otra cosa”, refirió Matilde Dzulub, residente de la calle 19.

Las autoridades municipales enviaron brigadas de apoyo a los pobladores y habilitaron el viernes un refugio en el Centro Integral para la Plenitud de Personas Mayores Renacer, ubicado en la calle 22 de la colonia Juan Pablo II. Sin embargo, la mayoría de los vecinos de Chalmuch prefirió quedarse en casa.

“Yo nunca me he salido de mi casa. Han venido huracanes y no he salido, siempre me he quedado. Ahorita no me voy a salir ni por el humo” , expresó María Moreno. “Además hay robos, me tengo que quedar, porque si me roban lo poco que tengo, ¿quién me lo va a regresar?”.

“Tenemos miedo de dejar nuestra casa y perder lo poquito que tenemos, porque últimamente hay robos en la hacienda. Me importa mi salud por lo del humo, pero no quiero irme y al regresar ver todo vacío”, dijo Adriana Canché.

Sólo 10 personas acudieron el viernes al refugio en Mérida, todas a causa de las molestias por el humo.

“Nos checaron los médicos porque nos dolió la garganta; nos indicaron que salgamos de ahí y no lo pensamos”, explicó Aracely Angulo, quien aún permanecía en el albergue con su familia en la mañana del sábado.

“Mandaron camiones, pero solo 10 personas llegamos anoche (el viernes) al refugio huyendo del humo; los demás ya se fueron a su trabajo”, añadió. “Muchos se quedaron (en su casa) por sus pertenecías, nosotros igual teníamos miedo (de que les roben), pero por la salud de los niños decidimos venir”.

“La verdad nos han tratado muy bien, nos dieron desayuno, huevito con longaniza y frijol; nos han traído tortas, jugos y galletas para los niños. Estamos bien, que es lo importante”, añadió.

El alcalde Renán Barrera Concha informó el sábado lo siguiente en el caso del incendio de la situación en Chalmuch.

“El incendio está controlando, lo que tenemos hoy es una humareda que va cambiando dependiendo el viento, y desde luego yo voy a estar permanentemente vigilando.

“Ya tenemos apoyando a todo el personal de Protección Civil, de Seguridad Pública municipal y del DIF; llevamos una unidad de salud para atender a las personas y estamos haciendo volanteo casa por casa para que nos puedan avisar si hay algún problema en particular.

“Las primeras recomendaciones que les dimos es usar cubrebocas, que se repartieron casa por casa. Lo primero es garantizar la seguridad de las personas”.

El personal de la unidad médica en la subcomisaría afirmó que no se ha tenido algún caso de urgencia, pero están preparados por si se necesitara algún traslado.

Comentaron que quienes más recurren a las revisiones médicas son los niños y pequeños grupos de adultos mayores que presentan síntomas de tos, estornudos e irritación en los ojos.

“Hoy ya atendimos a 16 personas, mayormente niños”, informó la enfermera Miriam Alonzo.

“Considero que en el caso de los adultos están acostumbrados al humo, pues antes se cocinaba en leña. Por eso puede ser que no les ha afectado la irritación y por eso no acuden a las revisiones”, añadió.

“Pero quienes vienen también nos han comentado que muchos se quedan cuidando sus cosas, por temor a que les roben”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA