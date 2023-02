Automovilista choca contra pipa de gas butano en Mérida; no se reportan lesionados

Un automovilista que conducía un auto Nissan Versa chocó contra una pipa de transporte de gas butano cerca de la Ermita de Santa Isabel en Mérida.

"No sé qué le pasó, vi que hizo su alto, creo que no me vió", manifestó el guiador de una pipa de gas butano al relatar cómo fue chocado por una joven automovilista.

El percance ocurrió poco antes de las 8 de la mañana en la confluencia de las calles 66 y 75, a una cuadra de la Ermita. La parte frontal del automóvil Nissan chocó con el costado izquierdo del camión.

La guiadora transitaba de norte a sur, pasó lentamente un tope, se detuvo por la señal de "Alto", pero salió al momento en que pasaba la pipa, según comenta el chofer de ésta.

Con placas foráneas, el automóvil quedó con el frente destrozado. Menos daños registró el camión que tenía, por el tipo de material que traslada, una defensa más reforzada para cuidar el cargamento.

"Hizo su alto, pero salió...", reiteró el guiador del camión que transitaba de poniente a oriente, hacia el Centro, para entregar el combustible a varios clientes que tienen tanques estacionarios.- Megamedia.

