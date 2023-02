El CCE alerta de retrocesos para el país con el plan b

Cambiar las reglas del juego en materia electoral, tan cerca de una elección presidencial como la de 2024, es dejar nuestra democracia en situación muy vulnerable. Aún más, hacerlo sin consenso puede generar un país dividido, en medio de un caos postelectoral, alertó Jorge Abel Charruf Cáceres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán.

Entrevistado sobre las manifestaciones de ayer en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente recalcó que un cambio en las reglas del juego a estas alturas, limitando el funcionamiento de esa institución, representaría “el inicio del final de la vida democrática en México”.

“Nuevamente miles y miles de mexicanos se manifestaron de manera pacífica a lo largo y ancho del país, no en contra de algún partido, no en contra de algún gobierno... Fue una manifestación ciudadana a favor de nuestra democracia y del INE como garante de ella”, manifestó.

“Y en nuestro estado no fue la excepción. En Yucatán nos manifestamos a favor del INE y a favor de un México democrático”.

El líder empresarial hizo hincapié en que por ningún motivo estas manifestaciones pueden ser de tinte partidista: “Aquí todos los mexicanos salimos a respaldar al INE porque es el garante de algo que nos une a todos, la democracia”.

Insistió en que con la aprobación del Senado al llamado plan b, que tiene como propósito modificar la política electoral vigente en el país mediante leyes secundarias, está en riesgo “nada más y nada menos que la democracia”.

“Desde el CCE hemos insistido en la obligación de respetar la Constitución, y estas leyes secundarias van en contrasentido”, enfatizó. “Estaremos pendientes del proceso que se llevará al cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender las distintas controversias y acciones de inconstitucionalidad que se han presentado y las que se continúen presentando”.

También hizo un llamado a que este proceso se lleve al cabo con celeridad, para evitar riesgos de inestabilidad en el país.

“No podemos poner en riesgo el funcionamiento del órgano electoral, limitando su presupuesto”, apuntó. “Sería dejar muy vulnerable la transparencia del proceso electoral de 2024”.

Jorge Charruf reiteró que cambiar las reglas del juego en estos momentos, en la antesala de una elección presidencial, es un riesgo que no se debe correr.

“Desde el CCE Yucatán reiteramos nuestra total confianza y respaldo al INE como garante y pieza fundamental, en el nacimiento, construcción y consolidación de la democracia en nuestro país, e insistimos en que no es momento de cambiar las reglas del juego, no en este momento, no tan cerca de una elección presidencial y no sin estar todos de acuerdo”, puntualizó.

“Tenemos un órgano electoral perfectible, pero altamente eficaz, que nos ha permitido elecciones limpias y con alternancia en el poder tres veces en menos de 30 años. Eso habla de la madurez de nuestro joven sistema democrático en manos de los ciudadanos. Aprovechémoslo para transitar después de las elecciones de 2024, de manera pacífica, a un nuevo ciclo en la historia de nuestro país”.

El presidente de CEE Yucatán indicó que se debe buscar un momento adecuado para un cambio en el sistema electoral, “para que nuestra democracia continúe su evolución de la mano de un INE autónomo, imparcial y ciudadano”.

“Ese momento tiene que ser posterior al enorme proceso electoral de 2024”, añadió. “De esta manera, los cambios se podrán hacer en consenso, permitiendo reglas claras, además de estabilidad política, económica y social, siempre con respeto a la Constitución”.

Nada con el pasado

Más adelante resaltó la participación de tantos jóvenes y familias a favor de la democracia y señaló que la joven que fue la tercera oradora en la concentración de Mérida pronunció un mensaje de contenido clave para que la democracia en México se siga fortaleciendo.

“En la medida que los jóvenes conozcan la historia del México antes del órgano electoral en manos de los ciudadanos, cuando el gobierno era juez y parte en los procesos electorales y teníamos un solo partido en el poder y elecciones viciadas, estaremos fortaleciendo nuestro país”, apuntó.

“Contemos a las nuevas generaciones el México antes del INE y el trabajo que nos costó a los ciudadanos construir nuestra valiosa democracia”.

Insistió en que un INE ciudadano y reglas claras y consensuadas otorgan la certeza de elecciones limpias y de que al final “todos estaremos conformes con el resultado, independientemente de quien gane, y así México podrá continuar siendo un país democrático y en paz”.

Cuando se le preguntó sobre el sentido de las manifestaciones si el plan b ya fue aprobado por los legisladores, Charruf Cáceres subrayó:

—La última línea de defensa de la democracia es la Suprema Corte de Justicia. Será ahí donde se decida el final de esta larga lucha.

—Confiamos en que reinarán la cordura, la razón y, sobre todo, el respeto a la Constitución. La modificación a las leyes secundarias que tanto daño hará a la estructura del INE puede ser detenida en la Corte. Marcharemos y nos manifestaremos de manera pacífica mientras exista la esperanza de salvaguardar la democracia en nuestro país.

A otra pregunta, reiteró su confianza en que la Suprema Corte detenga el plan b, “por la estabilidad del país y porque nada, ni nadie, puede estar encima de la Constitución”.

“Después de todo el esfuerzo que hemos hecho como ciudadanía para tener la certeza y certidumbre en los resultados electorales, sería injusto para los mexicanos regresar a las páginas más oscuras de nuestra historia, las de un México donde no eran los ciudadanos quienes decidían”.

Por último, recalcó que no es momento de cambiar las reglas del juego.

“Después de las elecciones de 2024 necesitamos un México unido por la democracia, no dividido en medio de un caos postelectoral”.

ÁNGEL NOH ESTRADA