“No tenemos miedo”: Una multitud invade la zona de Paseo de Montejo

Una multitud dispersa en los alrededores del Monumento a la Patria y el Paseo de Montejo gritó fuerte y resonante en Mérida que no quiere el plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador porque disminuirá la capacidad operativa del INE en las elecciones de 2024.

Ciudadanos de todos los estratos sociales y grupos de militantes de partidos políticos del PAN, PRI, así como fundadores de Morena en Yucatán, respondieron al llamado de las asociaciones civiles para la defensa del voto libre, del INE y de la democracia, las cuales están en riesgo con la aprobación del plan b que impulsa el presidente López Obrador.

Ese plan ya fue aprobado por las cámaras de diputados federales y senadores, dominadas por legisladores del partido Morena.

Ahora solo falta que el gobierno federal publique las reformas a la ley electoral federal para que, como han anunciado organizaciones y partidos políticos, promuevan acciones de inconstitucionalidad contra ellas.

De acuerdo con los organizadores, la manifestación de ayer en Mérida congregó a entre 7,000 y 10,000 personas, una cifra muy superior a la registrada en la jornada del 13 de noviembre de 2022.

Una petición se escuchó ayer fuerte al pie del Monumento a la Patria: “mi voto no se toca”, “el INE no se toca” y “fuera López”.

En carteles los ciudadanos escribieron “Suprema Corte, fuera el plan b”, “el INE se queda, López se va”, “Muera la dictadura, fuera López”.

También las consignas se repitieron con fuerza, principalmente las frases “El pueblo los invoca, todos de la mano con el INE”, “Aquí y ahora, mi voto no se toca”, “No queremos dedocracia, queremos democracia”, “Mexicanos, amigos, nos unimos o nos hundimos”, “Escucha, Presidente, el pueblo está presente”, entre otras arengas que despertaron el coraje ciudadano que repitió muchas veces “fuera López”.

Tres oradores hablaron de los riesgos del plan b: el historiador e investigador Víctor Arjona Barbosa, quien fue director de Coparmex Mérida durante muchos años; el abogado y notario público José Enrique Gutiérrez López, dirigente de la asociación Poder Ciudadano 4 de julio, y la joven Ariadna Vela González, nieta del activista y fundador del Frente Cívico Familiar, Guillermo Vela Román, ya fallecido.

Esta última leyó un aplaudido discurso en el que destacó que ha vivido la alternancia, sabe que las elecciones siempre han estado en manos de los ciudadanos y sabe que en cada elección los protagonistas son los ciudadanos.

También advirtió que no es una exageración decir que los papás, mamás y abuelos de los jóvenes de hoy arriesgaron su seguridad, su trabajo y su vida por la democracia, y con los cambios que propone López Obrador puede destruir más de 30 años de lucha cívica y sacrificios en el país y regresar al México autoritario y sin libertades.

“No puedo entenderlo porque no quiero vivir en un país donde no pueda elegir, no quiero vivir en un país donde no pueda manifestarme como hoy lo estamos haciendo. O donde no pueda alzar mi voz sin ponerme en riesgo”, señaló la joven.

“Que no digan que los jóvenes ‘nos quedamos callados’, hagamos ruido, es momento de incomodar, es hora de que nos escuchen porque no les tenemos miedo. A los partidos políticos: ustedes son nuestros representantes, nosotros los ciudadanos les damos el poder, por ello exigimos a los legisladores que defiendan lo más valioso que tenemos como sociedad que es nuestra democracia”.

Ariadna Vela se dirigió a los ministros de la Suprema Corte, les dijo que en sus manos está el futuro de México y el derecho a votar en las elecciones de manera libre. “No nos fallen”.

“Instituciones como el INE se han construido a partir del trabajo valiente y comprometido de miles de mexicanos y mexicanas valientes, no podemos permitir que nos quiten esos sueños”, argumentó.

No es el fin

Una de las organizadoras y convocantes, Patricia McCarthy Caballero, del Frente Cívico Familiar, calificó esta concentración ciudadana de un éxito innegable porque la gente llegó de manera masiva por su propio pie, a pesar del fuerte calor y sol que prevalece en el estado.

“Las condiciones climatológicas de nuestro estado hacen más difícil que la gente salga y venga al mediodía, pero la gente estuvo bajo el sol, gritó las consignas y escuchó a los tres oradores”, dijo la activista después de la manifestación llamada “#MiVotoNoSeToca”.

“Cada vez que gritaban ‘mi voto no se toca’ era un grito que salía del corazón, estamos muy satisfechos de la participación ciudadana, sabemos que esto no acaba, es un capítulo más de la lucha por la democracia”.

“Esto va a continuar, estoy segura que contaremos con más apoyo de jóvenes y personas, estamos muy contentos con los resultados de hoy (por ayer)”.

Se le preguntó si esta concentración de ayer superó la asistencia del 13 de noviembre de 2022 convocada por las organizaciones civiles bajo el lema “#YoDefiendoAlINE”.

Sin pensarlo, Patricia McCarthy consideró que sí se rebasó y las fotografías mostrarán la “marea rosa” que rodeó al Monumento a la Patria.

“La gente se fue a los alrededores del Monumento a la Patria y las calles aledañas, creo que sí superamos la cifra de la primera manifestación ciudadana”, señaló.

“Allá (en la manzana donde está el edificio del INE en la colonia México) era el espacio mucho más reducido, pero se vio una marea rosa en todos los alrededores del Monumento”.

¿Qué espera toda esta gente?, le preguntó el reportero del Diario.

“Del Presidente (López Obrador) no esperamos nada, está muy clara su postura”, respondió. “De quien esperamos y están todas las esperanzas de los ciudadanos es de la Suprema Corte. Allí están los procesos jurídicos, los que ya están y los que vienen”.

Según dijo, “será una de las decisiones con más impugnaciones en la historia, con amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias. Todo está ahora en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos que ahora demuestre su autonomía e independencia y que hay una verdadera separación de poderes en el país”.

La enorme mayoría de los asistentes fueron ciudadanos de Mérida que por el fuerte sol no ocuparon los dos carriles centrales del Paseo de Montejo, sino que se resguardaron en la sombra de los árboles y rodearon el Monumento a la Patria.

A lo alto de las escalinatas del monumento hablaron los tres oradores seleccionados por los organizadores, encabezados por dirigentes de las asociaciones civiles Frente Cívico Nacional, Frente Cívico Familiar y Unidos.

El historiador Arjona Barbosa preguntó a la multitud si quieren el plan b, si alguna vez pidieron cambiar al INE, si consideran que el INE es ineficaz y poco confiable, si quieren que se toque su voto. La respuesta en coro fue un ¡No! y surgió la arenga “el voto no se toca, el INE no se toca”.

“Compatriotas, estamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestra historia, en su actitud decidida y plena de compromiso con la causa de la democracia y la libertad estamos uniendo a la ciudadanía con la política”, dijo el investigador.

“Antes se pensaba, no solo en México, que las personas buenas no deberían saber nada de política ni mezclarse con ella; esta equivocada posición fue criticada por grandes líderes como Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, que dijeron que mucho peor que los gritos estridentes de los malos es el silencio culpable de los buenos”.

El abogado Gutiérrez López, quien fue salvajemente agredido por una turba priista cuando protestó contra la construcción del paso deprimido, dijo que protesta contra la perversidad del gobierno federal que quiere imponer su voluntad al cambiar la ley electoral.

Lo hace en un momento donde la economía de las familias no alcanza, la inseguridad está en su apogeo y el crimen organizado ya participa en los procesos electorales y eso la sociedad no lo puede permitir.

Según refirió, el presidente López Obrador tiene varios complejos: es narcisista y tiene razón cuando dice que no somos iguales, él es de una calaña política, y los ciudadanos tienen otra forma de ser y pensar, son aspiracionistas porque no pueden permanecer estancados, sino que desean una mejor calidad de vida.

“Son más de 300 cambios a la ley electoral, si se aplican se mermará la capacidad operativa del INE porque desaparecerán direcciones, la carrera profesional y despedirán a unas 1,500 representantes electorales, está en riesgo la democracia”, indicó.

“En 1969 éramos 10 adolescentes que cuidábamos las casillas porque se robaban los votos por el PRI, había operaciones fraudulentas como el voto rasurado, la ‘operación tamal’, el ‘carrusel’, el ‘ratón loco’, no se podía hacer nada, al contrario, mandaban soldados que a punta de bayonetas y disparos disolvían cualquier protesta”.

“Hoy, con todas las facultades que el Presidente le ha dado al Ejército no dudo que vuelvan esos tiempos porque obedecen órdenes de su comandante supremo. No queremos eso”.

La concentración “#MiVotoNoSeToca” terminó a las 11:45 horas con el canto del Himno Nacional a cargo de Juan Manuel Arrigunaga y la soprano Mía Monforte, pero muchos se quedaron un tiempo más para la foto del recuerdo de su asistencia o para un conversatorio familiar bajo la sombra de los frondosos árboles.— Joaquín Chan Caamal