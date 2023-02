Porcicultores de Sitilpech se manifiestan en defensa de sus fuentes de empleo

MÉRIDA, Yucatán.— ¡Porcicultores Unidos, jamás serán vencidos! ¡Indignación, Kaná, fuera de Yucatán!, gritaban a coro en el Parque de la Paz porcicultores y sus familias de siete municipios, que llegaron a manifestarse para defender sus fuentes de empleo, más cuando en el Juzgado les han dado la razón al desechar el amparo presentado contra el funcionamiento de una granja porcícola en Sitilpech, comisaría de Izamal.

Encabezados por Alán Couoh Dzul, Teresa Dzib, Alvaro Rodríguez y Ernesto Ek Estrella, alrededor de 80 personas que dependen de las granjas porcícolas, señalaban incluso como pseudo ambientalistas, mentirosos, corruptos, hipócritas y conflictivos a los de la agrupación Indignación y su filial Kaná, a quienes incluso hacen responsables de lo que les pueda pasar, por las amenazas constantes que hacen contra los trabajadores y sus familias.

Millonarios cobros a la Fundación Kelogs

Portando pancartas contra esa agrupación y ampliaciones de documentos donde hacen constar cobros millonarios que Indignación ha hecho a la Fundación extranjera Kelogs, por trabajos que van en contra de lo que hacen a los trabajadores de las granjas porcícolas, y ostentándose defensoras de los indígenas, cuando son precisamente mayas los que laboran en esos centros de trabajo, los inconformes advirtieron que seguirán defendiendo su trabajo.

Teresa Dzib como trabajadora y madre de familia declaró que los integrantes de esa agrupación solo buscan confrontar a los vecinos de esa comisaria, con el pretexto de que defienden el medio ambiente, que lucha contra la contaminación de causan las granjas, tratan de poner al pueblo contra quienes trabajan en ese centro de producción porcina.

Se quedaron sin trabajo nueve meses

Couoh Dzul pasante de ingeniería y jefe de producción de la granja recordó que por nueve meses los dejaron sin trabajo, porque el grupo de Indignación presento un amparo contra el funcionamiento de ese centro laboral, con la falsa acusación de que contaminaban el manto freático y el medio ambiente en general.

“Finalmente se comprobó que son unos mentirosos, se demostró que no existe tal contaminación, los juzgados federales desecharon sus acusaciones, el pasado mes de enero por fin se emitió la resolución el juez y salió a nuestro favor, gracias a eso ya pudimos regresar a trabajar”, expresó.

Indignación y Kaná buscarán el cierre de la granja

Alvaro Rodríguez manifestó que pese a la resolución del juez, los de indignación y Kaná insisten en que se mantendrán firmes en buscar el cierre de la granja, amenazan a los trabajadores y hasta acusan a las autoridades, dicen que se vendió el juez, han insultado hasta a la reportera del Diario de Yucatán, por publicar la verdad.

Amenazas contra la granja y sus trabajadores

Teresa Dzib precisó que ahora amenazan con bloquear el paso o dañar las tolvas y vehículos que operan en la granja, e insisten en querer enfrentar al pueblo con quienes trabajan ahí y sus familias, por eso insistió en hacerlos responsables de lo que les pudiera pasar, y de que pudiesen afectar el funcionamiento de ese centro laboral.

“Afortunadamente los vecinos del lugar ya abrieron los ojos y ya descubrieron quienes son los mentirosos y conflictivos, por eso hace 15 días convocaron a una marcha de protesta contra la resolución de los juzgados, y no les funcionó, la gente no salió, ya no les hacen caso”, remarco.

Apoyo de otros municipios

Ek Estrella en representación de los que asistieron de otros municipios ajenos a Izamal, donde ha centrado Indignación su lucha contra la granja, dijo que acudieron de Acanceh, Kanasín, Tekax, Tixkokob, Sudzal y Chapab, por ser lugares donde también hay centros porcícolas donde trabajan, y los de Indignación amenazan con ir a esos sitios a tratar de cerrarlos, a dejarlos sin trabajo.

“Nos sumamos y apoyamos a nuestros compañeros porcícolas de Sitilpech, ante las amenazas de las de Indignación de que luego de cerrar esa granja irán por las de nosotros, no lo vamos a dejar, desde hoy estamos pendiente y nos defenderemos, por eso hoy estamos aquí, para que esto sea una sola lucha de todos los porcicultores”, advirtió.

Reciben 240,000 dólares de apoyo de Fundación Kelogs

En una de las partes ampliadas de los documentos que exhibían el cobro de 240 mil dólares a la Fundación Kelogs, se lee que el pago fue por contribuir a la defensa de los Derechos Humanos e indígenas en la Península de Yucatán, con apoyo legal y procesos educativos e integrales dentro de las comunidades mayas, a lo que Couoh Dzul dijo que no solo es mentira, sino que además hacen lo contrario.

“En Sitilpech hicieron gestiones, pero para que cierren nuestro centro trabajo, no solo no nos defienden, sino hasta azuzan a la gente contra nosotros, tratan de causar enfrentamientos en la misma población, afectan nuestros derechos humanos y laborales, nueve meses nos dejaron sin trabajo, afortunadamente hay justicia, los juzgados nos dieron la razón, y ya se reabrió la granja”, dijo.

Añadió que nueve meses las familias de los alrededor de 50 trabajadores de esa granja pasó apuros para salir adelante, aunque no los abandonaron del todo la empresa, pero si vivían con la incertidumbre de no saber si volverían a tener trabajo, mientras las de indignación ni les preocupaba y estaban tranquilos en sus oficinas de Itzimná.

Pocicultor hizo un llamado a la Fundación Kelogs

El trabajador hizo un llamado a la fundación extranjera que le da dinero a los de Indignación y Kaná, para que tengan más cuidado, que verifiquen como se gastan los recursos que entregan a esa agrupación.

Entre los inconformes se vio a mujeres y hombres que trabajan en la granja así como a sus hijas e hijos menores de edad, que se vieron afectados durante el tiempo que estuvo cerrada la granja y temen que ante la insistencia de los de Indignación y Kaná, pueden sufrir otra vez la misma situación por la reiterada amenaza de cerrarles su centro de trabajo.

