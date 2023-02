Segundo destapado: Secretario de Mauricio Vila aspira a la gubernatura de Yucatán

Aunque en un principio se negaba a hablar de sus aspiraciones políticas, que se han convertido en “secreto a voces”, y a pesar de que las actuales encuestas no le dan ventaja, Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación de Yucatán, admitió ayer: “sí me gustaría ser gobernador, me he preparado, conozco los distintos idiomas que habla Yucatán desde el interior del Estado, y desde luego la ciudad capital”, y precisó que lo admitió solo porque le insistieron en preguntárselo.

Liborio Vidal dijo que su plan sería buscar la candidatura en el partido azul (el PAN), donde a quien las encuestas señalan con mayor ventaja es a Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida.

¿Apoyaría a Renán Barrera, de mantenerse y confirmarse la ventaja para el primer edil?, se le preguntó.

Noticias Relacionadas Primer destapado rumbo al 2024

“Llegado el momento político y si Renán resulta ser la persona que mejores resultados políticos pueda dar, sin duda tendrá mi apoyo; como estoy seguro que de ser otra persona la que pueda dar ese resultado, él lo apoyará. Sobre todas las cosas debemos privilegiar la unión, pues es la unidad la que nos hace más fuertes”.

Al final de una entrevista que concedió a los medios de comunicación sobre sus programas y acciones como secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar trató de evadir el tema político argumentando que ahora su responsabilidad es con la Segey.

Un gusto saludar a mis amigos comisarios municipales de #Mérida: Lizbeth Elena Cocom Canché, de Cholul; Omar Alberto Canul, de Tixcuytun y Cristian Coral Chalé, de Temozón Norte.

Seguimos trabajando por la educación de la niñez yucateca. pic.twitter.com/HzeLPB5Pv6 — Liborio Vidal (@LiborioVidal) February 3, 2023

“No podemos, aunque estamos en momentos políticos en todo el país, no solo en Yucatán, con aspiraciones legítimas de mucha gente hombres y mujeres, que bueno, aspiran a ser presidente municipal, a diputado, a reelegirse, vemos aspiraciones presidenciales, gobernador, pero primero mi compromiso con la Secretaría de Educación es hacer lo mejor posible, de puertas abiertas, no fallar en la confianza a la gente y al gobernador y desde ahí creo que todos hacemos política con la sociedad”, expresó.

“Pero hoy mi compromiso es con la Segey, estamos construyendo puentes, amistades, vivimos en una sociedad plural donde tengo amigos en el PAN, en el PRI, en los distintos partidos, pero más con la sociedad civil donde vamos a construir con esta posibilidad; sí hay el interés (por la candidatura), pero primero está mi compromiso con la Segey”, reiteró.

Con el PAN: no hay plan alterno

El empresario vallisoletano remarcó que hasta ahora sus aspiraciones son con “los azules”, ser candidato del PAN, no tiene un plan alterno por si no obtuviera esa nominación, que también busca el alcalde de Mérida. Liborio Vidal, secretario de Educación, anteayer, durante la entrega de las medallas "Yucateco Distinguido", otorgadas por la Segey

Sobre sus eventuales adversarios en el camino a la candidatura en 2024 declaró:

“Mis respetos, tengo gran amistad con el alcalde de Mérida, mis respetos para Renán, con Julián (Zacarías Curi, alcalde de Progreso) somos grandes amigos, hasta con Cecilia (Patrón Laviada, diputada federal), también para todos los que aspiran a gobernar Yucatán por otras fuerzas políticas, todos estamos luchando por el bien común que se llama Yucatán”.

“Yo ahorita primero mi compromiso que es muy grande es con la Segey, y esperar los tiempos legales para empezar a salir de manera masiva a visitar a los amigos, poco a poco”, apuntó Liborio Vidal Aguilar.

Al final aceptó también que: “Me estoy preparando para ese momento, primero cumpliendo mis funciones como secretario y luego armando una estrategia para visitar a los amigos”.