Servicios en Mérida que estarán disponibles el festivo del 6 de febrero

MÉRIDA.- Este lunes 6 será día inhábil en conmemoración del Día de Promulgación de la Constitución, que es el 5 de febrero. Por ese motivo no habrá bancos abiertos, ni los parques zoológicos Animaya ni el Centenario tendrán labores debido a que es día de mantenimiento de esos centros de diversión. El IMSS Yucatán brindará servicio de urgencias y hospitalización.

Recoja de basura en Mérida en día inhábil

Información del Ayuntamiento de Mérida indica que este lunes las empresas recolectores de basura Sana, Pamplona y Corbase trabajarán sus rutas en el horario acostumbrado, por lo que el servicio se prestará de manera habitual en las colonias y fraccionamientos a los que corresponda la recolección de ese día.

Cabe mencionar que la empresa Servilimpia no prestará servicio a los predios particulares, pero si realizará la recoja de basura en los comercios del centro histórico, mercados y hospitales. El Ayuntamiento mantendrá en horario normal el funcionamiento del servicio Circuito Enlace.

¿Dónde pagar el impuesto predial en Mérida?

Las cajas recaudadoras del Ayuntamiento de Mérida que abrirán este lunes 6 de febrero son las siguientes:

Xoclán, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m;

la Policía Municipal, de 8 a.m. a 8 p.m;

Gran Plaza, Altabrisa, Ventanilla Oriente, Plaza Fiesta y Plaza Las Américas brindarán servicio de 8 a 4 p.m.

Las cajas recaudadoras ubicadas en los bajos de Palacio Municipal, así como en el edificio de Finanzas y Tesorería no darán servicio este lunes 6 de febrero.

Los zoológicos Parque del Centenario y Bicentenario Animaya, así como el Parque de Deportes Extremos, permanecerán cerrados para efectuar el mantenimiento de sus instalaciones. Por este motivo el Circuito Aventura, que conecta estos espacios de diversión para mayor comodidad de las familias que los visitan no laborará este lunes, pero reanudará actividades el martes 7 de febrero.

La tradicional vaquería de los lunes que por costumbre se realiza a las 9 p.m. en los bajos del Palacio Municipal si se efectuará.

¿Labora el IMSS el 6 de febrero?

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán informó que el próximo lunes 6 de febrero brindará atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con Atención Médica Continua, mientras que en los hospitales se otorgarán servicios de Hospitalización y Urgencias.

Las Unidades de Medicina Familiar(UMF) No. 13, (Chuburná); No. 20, (Caucel); No. 57, (La Ceiba); No. 58, (Calle 42 sur); No. 59, (Pacabtun); No. 60, (Juan Pablo II) y No. 61, (Los Héroes de la Salud) contarán con servicio de atención Medica Continua durante las 24 horas del día.También otorgarán el servicio los Hospitales Generales de Subzona (HGS) No. 03 en Motul, No. 05 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 01 “Ignacio García Téllez”, y el No. 12, “Benito Juárez García”, ambos en la ciudad de Mérida.El IMSS pide a la población continuar con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia de 1.5 metros y realizar higiene de manos para evitar contagios de COVID-19, informa en un boletín la Institución.

¿Qué bancos trabajan en día inhábil?

Por su parte, la Asociación de Bancos de México no abrirán ese día.Los servicios bancarios continuarán en operación a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital, banca electrónica y banca telefónica. Las sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público ese día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

Además, la Ley para las Transparencia y Ordenamiento de los servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.