Julián Zacarías Curi sobre sus aspiraciones políticas: ''Sería un honor servir a Yucatán''

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, a quien se menciona como uno de los aspirantes a ser candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, admite que “para mí sería un honor servir a mi Estado, pero pienso que en este momento los buenos resultados los vamos a seguir dando desde casa (en el puerto)”.

Descartó que en estos momentos exista “fuego amigo” en su partido. Si acaso, dijo, habría estrategias y posicionamientos.

Por esas declaraciones y considerando que tanto Liborio Vidal Aguilar como Renán Barrera Concha y Zacarías Curí son a quienes se menciona con insistencia como aspirantes a la candidatura a gobernador por el PAN, se buscó a los últimos dos, de los cuales el viernes informamos que el primer regidor meridano declaró que “cuando sean los tiempos políticos lo discutirá…”. Por eso ya no respondió las siguientes preguntas que les mandamos a ambos ediles:

Noticias Relacionadas Cosecha Julián Zacarías elogios del nuevo líder de la Canaco

Preguntas a Julián Zacarías Curi

¿Usted puede decir abiertamente que va en busca de la gubernatura? ¿Está dispuesto a apoyar a quien resulte elegido candidato, aunque no sea usted? ¿Por qué? ¿Qué opina del “fuego amigo” en tanto no se designa al candidato? ¿Puede generar división la búsqueda de la candidatura, por qué?

Aunque un día después y a diferencia de Barrera Concha, Zacarías Curi respondió las preguntas a su modo: “Te puedo decir que soy una persona decidida y de resultados. En este momento mi prioridad es Progreso”, dijo.

El primer edil porteño también afirmó “que existen temas de importancia relevante en torno a mi ciudad que impactarán para bien y por consiguiente contribuirán al desarrollo económico de todo Yucatán”.

Añadió que están trabajando junto con el gobierno del Estado para hacer de Progreso el principal puerto del país. “No es cosa menor hablar de obras estatales como el libramiento y la ampliación del puerto. En ese sentido tenemos que enfocarnos para seguir haciendo las cosas bien”.

“Para mí sería un honor servir a mi Estado pero pienso que en este momento los buenos resultados los vamos a seguir dando desde casa. Recordemos que Progreso es la casa de todos y si algo me queda claro es que es tiempo de Progreso”, agregó.

En cuanto a sus compañeros de partido que aspiran a la misma candidatura, expresó: “Respeto las aspiraciones de los demás actores políticos de mi partido, son mis amigos y existe una excelente relación de respeto”.

¿''Fuego amigo'' en el PAN Yucatán por la gubernatura?

Sobre el “fuego amigo”, dijo: “En este momento no identifico la existencia de ‘fuego amigo’. Pueden existir estrategias de posicionamiento, incluso, de contraste, hay que entender el calor del momento, yo no me distraigo; mi objetivo es seguir creciendo y sirviendo a Progreso y a Yucatán”.

También indicó que no ve divisiones o posibles divisiones en su partido: