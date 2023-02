IMSS Yucatán ofrecerá servicios de hospitalización y urgencias mañana lunes 6 de febrero

MÉRIDA, Yucatán.— A través de un comunicado, el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán dio a conocer que, mañana lunes brindará atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con Atención Médica Continua, mientras que en los hospitales se otorgarán servicios de Hospitalización y Urgencias, debido a que mañana lunes 6 de febrero es considerado como día inhábil en la Ley Federal de Trabajo.

Servicio de atención Medica Continua

Las Unidades de Medicina Familiar(UMF) No. 13, (Chuburná); No. 20, (Caucel); No. 57, (La Ceiba); No. 58, (Calle 42 sur); No. 59, (Pacabtun); No. 60, (Juan Pablo II) y No. 61, (Los Héroes de la Salud) contarán con servicio de atención Medica Continua durante las 24 horas del día.

Hospitales que ofrecerán servicio

También otorgarán el servicio los Hospitales Generales de Subzona (HGS) No. 03 en Motul, No. 05 en Tizimín y No. 46 en Umán; así como los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 01 “Ignacio García Téllez”, y el No. 12, “Benito Juárez García”, ambos en la ciudad de Mérida.

Continuar con las medidas sanitarias

El IMSS pide a la población continuar con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia de 1.5 metros y realizar higiene de manos para evitar contagios de Covid-19.- (Boletín de prensa: No. 0569/2023).