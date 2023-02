Reflejo familiar de Mérida

El parque y zoológico del Centenario cumplió ayer su función de termómetro de actividad familiar de Mérida, pues tuvo una afluencia regular, pero constante, a causa de la inestabilidad del tiempo, por el frente frío 28.

Las familias que fueron al Centenario disfrutaron de una jornada tranquila, en la que no faltaron los puestos de fritangas, tortas, pizzas, algodones de azúcar, helados, gorras con figuras de animales y juegos infantiles.

Una atracción que siempre tiene demanda es el trenecito, donde se formó larga fila desde que comenzó a funcionar a las 8 de la mañana. Fue tanta la demanda del paseo que las dos máquinas funcionaron y no dejaron de dar vueltas durante el día.

No hay edad ni condición para el viaje en el trenecito porque se vio a personas de todas las edades, incluso en silla de ruedas. “Quien viene al Centenario y no viaja en el trenecito, no vino”, dijo el vigilante que advierte a la gente cuando se acerca la pequeña locomotora.

Alejandra Cano, artesana de piñatas decorativas y para fiestas, informó que la afluencia iba mejorando y esperaba vender algunas piezas, pero en realidad su presencia era para promocionar sus piñatas decoradas con figuras y colores de moda para futuros negocios.

“Estamos para servirle en sus fiestas”, dijo la joven mujer al mismo tiempo que obsequiaba una tarjeta con el teléfono 9992-07-41-19.

Otras artesanas también ofrecieron sus productos a los visitantes porque el Ayuntamiento de Mérida les abrió un espacio en las inmediaciones del teatro abierto, donde se presentó el espectáculo de botargas con personajes de Marvel.

El próximo domingo 19, el Centenario seguramente rebosará de gente porque a partir de las 11 de la mañana habrá espectáculos de botargas, actos circenses, actos de magia con el mago Marp y un festival carnavalesco.

El viento fresco y el cielo nublado no impidieron que las familias degustaran helados, alimentos y bebidas que venden en los puestos del veterano parque, pero también el gustado algodón de azúcar tuvo demanda.

El comercio y los juegos de entretenimiento en el interior del Centenario se han diversificado. Hoy, el visitante puede comer las gorditas de nata de Texcoco a $35 o 3 por $100, muy demandadas en la Feria de Xmatkuil; tortas doraditas con sus diferentes guisos a $15, polcanes sencillos o rellenos a $18 o $23, respectivamente, entre otras comidas rápidas.

Hoy se puede hallar en el Centenario juegos de ferias como tiros de baloncesto con premio, brincolines, carrusel, teleférico, paseo a caballo a $50 la vuelta, recorridos en motos, paseo en lanchas por el lago artificial, pero también el área de juegos infantiles gratuito.

La mañana fresca, nublada y con posibilidades de lluvia también tuvo impacto en las actividades comerciales del primer cuadro de la ciudad porque el principal atractivo de la Plaza Grande, el programa Mérida en Domingo, no tuvo la afluencia acostumbrada y se vio menor cantidad de turistas nacionales y extranjeros.— Joaquín Chan Caamal