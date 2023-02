Preocupa plan para Uxmal y la Ruta Puuc, ven necesario un equilibrio

Las inversiones que realiza el INAH para cambiar la imagen y servicios de las zonas arqueológicas de Uxmal y la Ruta Puuc tienen implicaciones complejas, necesitará la ampliación de la capacidad de carga en los sitios y hallar el equilibrio para que no atente contra la naturaleza ni los monumentos históricos, consideró el arqueólogo José Huchim Herrera, director de Uxmal y de la región Puuc.

Dijo que lo importante de este magno proyecto que impulsa el gobierno federal para detonar los sitios arqueológicos del sur del Estado y atraer a 2 millones de visitantes al año con la operación del Tren Maya, según las proyecciones del INAH y del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no atente ni afecte el equilibrio que existe hoy entre la naturaleza y las zonas arqueológicas.

El arqueólogo Huchim Herrera consideró que sí hay que permitir esta nueva infraestructura, pero con cuidado, con restricciones y en los espacios adecuados.

“Yo creo que después de este sexenio (de López Obrador) vamos a ver los pro y contras de este magno proyecto de infraestructura nueva”, dijo en entrevista con el Diario.

“Yo esperaría que sean mucho más buenos que malos. Obviamente estos proyectos van a impactar en las comunidades y el turismo va a aumentar. Nuestra labor es seguir manteniendo y conservando el equilibrio entre los visitantes, el patrimonio arqueológico, la fauna y el entorno natural, que son aspectos que los mayas prehispánicos aprovecharon para asentarse en esos lugares. Hoy debemos seguir en este tenor, cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestro medio ambiente y también hacer más conscientes a los ciudadanos sobre la importancia de lo cultural y lo natural”.

Zonas arqueológicas con impulso turístico

El gobierno federal aplica el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) para acciones de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos del país, como informamos. Una primera inversión es de $248 millones en salvamento arqueológico en el trazo del Tren Maya y otra inversión es de más de $4,906 millones. Del total de Promeza, $2,600 millones se invertirán en Yucatán, principalmente en Chichén Itzá con $2,100 millones.

En la Ruta Puuc construirá un museo de arquitectura contemporánea de 1,600 metros, con 58% de su área destinada a la exhibición y 42% a servicios.

Además, con otra millonaria inversión, cuyo monto no ha sido revelado, construye el complejo ecoturístico Nuevo Uxmal, que será un parque nacional de 2,600 hectáreas que está a 5 kilómetros en línea recta de Uxmal.

Nuevo Uxmal, según ya anunció el INAH, lo construye la Sedena, tendrá zona de campamentos, senderos para bicicleta, un hotel con 160 habitaciones tipo máster room, divididas en dos torres de tres niveles, gimnasio, bar, cafetería, albercas, estacionamiento para 202 vehículos, temazcal, spas y área de glamping. Debe abrir en noviembre de 2023.

“Es muy importante todo lo que está planteando esta administración federal, pero tiene muchas implicaciones. Los procesos que llevamos para el trabajo son muy complicados, hay una estructura muy compleja y lenta para hacer esto”, reconoció el experimentado arqueólogo yucateco.

“Creemos que la experiencia que tienen los especialistas del INAH irá resolviendo todos estos problemas para poder realmente cumplir con los objetivos planteados para los proyectos de la Ruta Puuc. La arqueóloga Lourdes Toscano tiene a su cargo Kabah y yo Uxmal, cada quien con su equipo de arqueólogos. Nuestro trabajo es hacer investigación y restauración en toda la región Puuc porque no se ha recuperado ni el 50% de lo que fue la ciudad maya de la Ruta Puuc en los 80 años de trabajo arqueológico. Yo soy la sexta generación de arqueólogos y vendrán muchos más”.

Insistió que a 50 años de que se abrió al público la Ruta Puuc no se ha podido detonar turísticamente por falta de apoyo de los gobernadores.

Investigación y restauración

Se quiso detonar y se construyó una carretera, pero en realidad no ha pasado nada bueno porque falta el apoyo del gobierno. De hecho, Huchim Herrera dijo que el gobernador Víctor Cervera Pacheco (ya fallecido) fue el que le dio impulso a la investigación arqueológica y destinó muchos recursos y lo que hoy tienen los sitios arqueológicos es por el trabajo de investigación que se hizo en el gobierno cerverista. Luego no se logró nada más, hasta que la actual administración federal creó Promeza para detonar el turismo en las zonas arqueológicas.

“Este gobierno federal tiene una visión, junto con el director general del INAH, de poder cambiar toda esta imagen institucional y de servicios. Las áreas de servicios de la ruta Puuc datan de los años 90”, recordó. “Ahora se plantea un nuevo esquema, tener inmuebles donde el visitante este más cómodo, con mayor confort”, indicó.

“En el caso del patrimonio arqueológico se trabaja más en temas de investigación y restauración. Por ello, todo este proyecto se hace con mucha responsabilidad, porque digamos, si el Tren Maya va a detonar el turismo, necesitaremos ampliar la capacidad de carga de las zonas arqueológicas para que de alguna manera no atentemos ni afectemos los monumentos y la naturaleza. Eso es un equilibrio que hay que mantener. Hay que permitir con cuidado, con restricciones y en los espacios adecuados. No queremos competir con Chichén Itzá (que atrae a 2.6 millones de visitantes al año).

“Creo que todos los sitios en cuanto a sus características detonan solos, también la gente que sabe y llega a esos lugares lo debe de cuidar”, afirmó.

El arqueólogo dijo que las promociones del gobierno del estado no han generado un concepto de identidad en el mercado turístico sobre la ruta Puuc. Y por ello comentó en la reunión sobre turismo sustentable que hay que generar nuevos conceptos, generar maneras de llamar al visitante para que acuda a estos sitios arqueológicos, pero que también sean áreas de aprendizajes porque los sitios históricos de la cultura maya prehispánica son museos al aire libre.

Sobre el proyecto Nuevo Uxmal, el arqueólogo señaló que estaría enfocado como una alternativa para la estación de Calkiní del Tren Maya. Este nuevo complejo ecoturístico está a la mitad del camino entre Uxmal (Yucatán) y Calkiní (Campeche). Entiende que es un proyecto sustentable y lo importante es que no altere el entorno de la naturaleza porque es un espacio maravilloso de flora y fauna, con vegetación mediana y donde hay más de 200 vestigios arqueológicos grandes.

“Una de las ideas, insisto, es que la ruta Puuc era muy bonita antes de la construcción de la carretera hace 50 años. Construyeron la carretera para que llegaran más turistas y no se ha logrado”, dijo. “Creo que Nuevo Uxmal debe mantenerse en ese sentido, que la gente pueda llegar caminando, en bicicleta, en vehículos ecológicos que no afecten tanto el medio ambiente, pero sobre todo, mantener esa visita dentro de todo el entorno natural. Eso sería lo más valioso del proyecto: no afectar el entorno. Creo que por allá está yendo el proyecto.

“Me encargaron el director general del INAH y el director del Centro INAH Yucatán darle seguimiento al proyecto y en eso estamos”.

¿Cuánto aumentaría la afluencia de la ruta Puuc con toda esta nueva infraestructura y el Tren Maya?

“Va a aumentar, espero que no sea tanto. Fonatur dice que van a venir 2 millones de visitantes al año. Yo esperaría que sea menos y que sea paulatino, eso nos va a permitir generar estrategias, recorridos y control de visitantes, generar toda la información adecuada y cuidar con mayor visión nuestro patrimonio arqueológico”, finalizó.